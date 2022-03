Deze bekende smartphonefabrikanten legden (bijna) het loodje

Een hoop smartphonemerken zijn upcoming: ze worden alsmaar groter. Denk hierbij aan Chinese fabrikanten als Realme en Xiaomi. In het verleden zag de smartphonemarkt er heel anders uit. Toen domineerden fabrikanten die nu niet (of nauwelijks) meer bestaan.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Van HTC One naar HTC Gone

We trappen dit artikel af met een iconisch merk: HTC. HTC bracht in 2008 de Dream uit, ook wel bekend als de T-Mobile G1. Het was de eerste Android-smartphone ooit. Het toestel had een uitschuifbaar toetsenbord en een klein 3,2 inch-scherm. Na de komst van de Dream schoten nieuwe HTC-smartphones als paddenstoelen uit de grond.

Veel Android Planet-lezers van het eerste uur zullen zich de HTC Hero, HTC Desire en HTC Legend nog wel herinneren. De toestellen gingen als warme broodjes over de toonbank en HTC was al gauw een van de grootste smartphonefabrikanten van de 2010’s. Met de komst van de prachtige HTC One (M7) in 2013 wisten we het zeker: HTC is en blijft aan de top.

HTC One (M7)

Maar niets bleek minder waar. In 2014 bracht HTC de One (M8) uit, die voortborduurde op het succes van zijn voorganger. De smartphone werd nog steeds erg goed ontvangen, maar in 2015 keerde het tij voor HTC. De One (M9) zorgde dat jaar voor een flink tegenvallende verkoopcijfers. Het toestel leek opnieuw als twee druppels water op zijn twee voorgangers. Daarnaast zorgde de Snapdragon 810-chip onder de motorkap voor oververhittingsproblemen en viel de camera vies tegen.

In 2016 probeerde HTC zijn naam te zuiveren met de HTC 10 – misschien wel een van de mooiste smartphones ooit. Het toestel had een robuust, aluminium ontwerp. Langs de achterkant liep een glimmende, schuin aflopende rand, die HTC met een diamantboor in het metaal sleep. Het toestel werd goed ontvangen door critici en gebruikers, maar het was niet genoeg. De HTC 10 redde het langzaam afbrokkelende smartphonemerk niet van de moordende concurrentie. Samsung had destijds met de Galaxy S7 en S7 Edge twee enorm populaire toestellen in handen en ook OnePlus en Huawei wonnen steeds sneller terrein.

HTC 10

Vanaf 2017 was HTC eigenlijk al niet meer een noemenswaardige smartphonefabrikant. De nieuwe U-toestellen van het bedrijf waren saai en inspiratieloos. Daarnaast waren ze nog eens erg prijzig. De smartphones presteerden prima, maar je moest eigenlijk wel gek zijn om destijds voor een HTC te kiezen – de concurrentie deed het simpelweg een stuk beter.

Het is inmiddels 2022 en HTC heeft al een hele tijd geen high-end smartphones meer gemaakt. Er gaan inmiddels wel geruchten over een eventuele nieuwe poging van de fabrikant. Eerst zien, dan geloven.

De uitvaart van LG

“Life’s good”, aldus LG. Nou, niet voor de smartphonetak van de fabrikant, dat is wel duidelijk. Begin 2021 trok LG de stekker eruit. Zonde, want het bedrijf maakte vroeger populaire, kwalitatief goede smartphones. We nemen je weer even mee terug in de tijd. LG begon al met het maken van telefoons voordat smartphones een ding waren. Denk bijvoorbeeld aan de razendpopulaire Chocolate, Prada en Cookie. Al gauw begon LG met het uitproberen van grappige, vernieuwende technieken. Zo was er de LG Crystal, met een transparant toetsenbord.

In 2011 zagen we de Optimus 3D Speed, een smartphone met een brilloos 3D-scherm, die als klap op de vuurpijl 3D-foto’s en -video’s kon schieten. Ook kwam de fabrikant hetzelfde jaar met de Optimus 2X Speed. Dit was de eerste smartphone met een tweekernige chip onder de motorkap. Daarna ging het snel met de smartphonetak van LG.

LG G2

In 2012 had de fabrikant zijn eerste échte smartphone-succesnummers in handen: de Optimus G en Optimus G Pro. Google vond de toestellen ook erg mooi, waardoor LG datzelfde jaar de Nexus 4 mocht maken. De G-lijn zou nog jaren blijven bestaan. De LG G2 plaatste in 2013 alle knoppen op de achterkant van het toestel, waar ze makkelijk te bereiken waren. Ook startte de G2 de strijd tegen dikke schermranden.

LG G5

De LG G3 was de eerste smartphone met een QHD-scherm en de G4 versloeg in 2015 alle concurrenten op cameragebied. De innovatie leek maar niet te stoppen, tot LG in 2016 met de G5 op de proppen kwam. Dit toestel had een ‘modulair’ ontwerp, dat de plank vollédig missloeg. De smartphone was daarnaast echt ontzettend lelijk – over smaak valt nu eenmaal niet altijd te twisten, de G5 zag er echt niet uit – en het modulaire ontwerp voegde nauwelijks iets toe. Sterker nog, het zorgde enkel voor bouwkwaliteitsproblemen.

Met de komst van de G6 hoopte LG dat iedereen de vreselijke G5 zou vergeten, maar helaas. Het toestel was prima, maar ook niet meer dan dat. Originaliteit was ver te zoeken, de accuduur viel tegen en de software werd na een jaar gebruik ontzettend traag. De fabrikant heeft het nog een paar jaar volgehouden, maar er was geen redden meer aan. Ieder nieuw toestel verkocht alsmaar slechter.

Daarom besloot LG in april 2021 te stoppen met het maken van smartphones. En laten we eerlijk zijn: we missen LG niet echt. We moeten echter niet vergeten dat huidige smartphones zonder de fabrikant niet hetzelfde zouden zijn. Daarnaast levert het bedrijf nog steeds schermen voor bijvoorbeeld de iPhone 13. Bedankt voor alles, LG.

Essential bleek alles behalve essentieel

Het leek zo’n toffe smartphone: de Essential Phone. Essential, een gloednieuw smartphonemerk, wist destijds een flinke hype rondom zijn eerste smartphone te creëren. Je zag het toestel overal op populaire YouTube-kanalen en techwebsites. Helaas presteerde de Essential Phone benedenmaats en werd het een gênante flop.

Uit marktonderzoek bleek dat Essential aan het einde van 2017 slechts 88.000 exemplaren van het toestel had verkocht in de Verenigde Staten. De prijs van het toestel werd na een paar maanden al verlaagd van 699 naar 499 dollar, om de verkoop een stimulans te geven. De fabrikant ging niet lang daarna failliet.

Essential Phone

Inmiddels werken de makers van de Essential Phone aan een nieuw toestel: de Osom OV1. We weten nog weinig over het toestel, maar zeker is dat de OV1 zich focust op privacy. Het toestel zou oorspronkelijk tijdens het Mobile World Congress in Barcelona worden aangekondigd, maar dat gebeurde niet. Een lekkere, vlotte start dus. Maar niet heus.

De vermeende Chinese spionagepraktijken van Huawei

Zoek je een goede smartphone zonder te veel geld te betalen? Zo’n vier á vijf jaar geleden twijfelde je er niet eens over: je kocht een Huawei. De Chinese fabrikant maakte destijds een enorme groei door en verkocht jaarlijks wereldwijd miljoenen toestellen. In Nederland was Huawei lange tijd het op twee na populairste smartphonemerk.

Daar kwam in 2019 verandering in, toen Amerika de fabrikant strenge sancties oplegde. Huawei zou namelijk spioneren voor de Chinese overheid. Later kwam uit dat Huawei ook in Nederland telefoongesprekken van KPN-klanten kon afluisteren, waaronder die van de premier. Huawei ontkent zelf overigens alles.

Vanwege de strenge sancties mogen Amerikaanse bedrijven tot op de dag van vandaag geen zaken doen met Huawei. Hieronder valt dus ook Google. Alle Huawei-smartphones draaien op Android, maar hebben geen toegang meer tot de Play Store. Ook kun je geen apps als Gmail en Drive gebruiken op Huawei-smartphones. Erg onhandig; de gemiddelde smartphonegebruiker heeft er overduidelijk geen zin in. De verkoopcijfers van Huawei in Europa en de VS zijn namelijk nog nooit zo laag geweest.

Huawei brengt overigens nog steeds smartphones uit. Onze ervaringen met het meest recente Huawei-vlaggenschip lees je in onze Huawei P50 Pro review.

Samsung ontsnapte aan een explosieve dood

Huh? Samsung, is dat niet de grootste smartphonefabrikant van dit moment? Jazeker. Eind 2016 leek het echter helemaal de verkeerde kant op te gaan. De fabrikant kwam dat jaar met de beruchte Galaxy Note 7. Het toestel werd vol enthousiasme ontvangen. De eerste reviews waren lovend en de verkoop van de smartphone liep als een trein.

Toen ging het goed mis. De Galaxy Note 7 had namelijk een cruciale ontwerpfout, waardoor tientallen toestellen explosief in brand vlogen. Dit gebeurde soms volledig uit het niets – en ook aan boord van vliegtuigen. Ontzettend gevaarlijk, natuurlijk. Bekijk hieronder een compilatie van exploderende Note 7’s:

Samsung riep alle Galaxy Note 7-smartphones terug en ruilde deze om voor ‘veilige’ exemplaren. Tenminste, dat dachten we. Niet lang na de terugroepactie explodeerden ook de schijnbaar veilige toestellen. Samsung had geen keuze en haalde de Galaxy Note 7 volledig van de markt. Het kostte de Zuid-Koreaanse fabrikant miljarden en leverde ongekende imagoschade op.

Tóch is het Samsung gelukt om van het Galaxy Note 7-debacle te herstellen. In onze ogen geheel terecht, want de fabrikant maakt simpelweg uitstekende smartphones. Ben je benieuwd naar onze ervaringen met het nieuwste Samsung-toptoestel? Lees hier onze uitgebreide Galaxy S22 Ultra review.

Hoe lang gaat Sony het nog redden?

Sony staat vooral bekend om zijn spelcomputers, camera’s en televisies. De fabrikant maakt echter ook al jaren smartphones – nooit met denderend succes, overigens. Toch geeft Sony niet op. Het bedrijf onderscheidt zichzelf nu al een tijdje door niet mee te gaan in de notch-trend. Sony-smartphones hebben een uitgerekte beeldverhouding, die perfect is voor het kijken van films.

Toch blinken de toestellen van Sony nergens écht in uit. Behalve in hun prijskaartjes, die zijn namelijk oogverblindend hoog. Voor een high-end Sony-smartphone betaal je ongeveer net zoveel als voor een Galaxy S22 Ultra of iPhone 13 Pro Max. Dan is de keuze wat ons betreft snel gemaakt.

Sony Xperia 5 III

De verkoopcijfers van Sony-smartphones zijn zoals verwacht vrij laag. Dat zijn ze echter al jaren – en Sony lijkt er wel vrede mee te hebben. De fabrikant zegt nog lang niet van plan te zijn om het produceren van smartphones achter zich te laten.

Welk smartphonemerk mis jij het meest?

Ben je na het lezen van dit artikel een beetje sentimenteel geworden? Het geeft niet, wij zelf ook. Laat in de reacties onder dit artikel vooral even weten welke smartphone voor altijd een plekje in je hart heeft.

Meer soortgelijke artikelen lezen? Houd dan de website in de gaten en schrijf je in voor de Android Planet nieuwsbrief. Download natuurlijk ook even de Android Planet-app en volg ons via Instagram of Facebook.