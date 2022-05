Waarom je smartphonefoto’s er vaak matig uitzien

Waarom zijn je smartphonefoto’s matig als je iets moois zoals een bos wil vastleggen? Dat leggen we uit in dit artikel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom zijn mijn smartphonefoto’s matig?

Je loopt door een prachtig bos en je besluit je smartphone erbij te pakken om dat moment vast te leggen. Misschien omdat je het voor jezelf wil bewaren, of omdat je het met anderen wil delen. Maar als je de foto hebt gemaakt, ziet het resultaat er enorm flets uit. Het mooie, levendige bos dat je eerder zag is flets en doods.

Eerder hebben we al uitgelegd waarom je er op selfies altijd anders uitziet dan in de spiegel. Daar zijn leer logische redenen voor, zoals de kleine afstand tussen de camera en je hoofd. Maar waarom zien veel andere smartphonefoto’s er soms zo matig uit?

Beperkingen van de camera

Dat heeft allemaal te maken met de beperkingen van een smartphonecamera. Smartphonecamera’s zijn heel goed en worden steeds beter. De megapixels, lenzen en speciale fototermen vliegen je om de oren als nieuwe toestellen worden onthuld.

Maar hoewel smartphonecamera’s er steeds groter uitzien, is het feit dat de lenzen en sensoren in een smartphonecamera relatief klein zijn vergeleken met professionele camera’s. Met name de sensor is een lastig punt. Een kleinere sensor betekent dat er minder licht wordt gevangen en dus minder correcte kleuren en een kleiner dynamisch bereik wordt weergegeven.

Een bos is een specifiek voorbeeld waar een smartphonecamera nog moeite mee heeft. De camera is namelijk gemaakt om zich op een detail te focussen, maar het bos bestaat uit talloze details en ingewikkelde lichtpatronen. Ook is het vaak best donker in het bos door al die bomen. Dat betekent dat er nog minder licht op de al kleine sensor valt.

Er is een kleine troost: zelfs de mooiste camera’s zien kleuren niet zo goed als onze ogen. Technologie blijft beperkt vergeleken met wat onze lichamen kunnen.

Tips

Om in een bos toch de best mogelijke foto te maken, moet je met de limieten van de smartphonecamera rekening houden. Dat betekent allereerst dat je naar zoveel mogelijk licht moet zoeken. Je moet die kleine sensor een beetje helpen.

Daarnaast is het slim om te te focussen op een onderwerp, in plaats van een overzichtsfoto van het hele bos proberen te maken. Focus je bijvoorbeeld op een enkele boom met ruimte er omheen, een paddestoel of een blad. Hoe kleiner hoe beter.

Waarom zien smartphonefoto’s er dan soms beter uit dan foto’s van andere camera’s?

Smartphonehardware heeft dus zijn limieten, daarom wordt software en de rekenkracht van telefoons ingezet om er iets moois van te maken. Via kunstmatige intelligentie worden foto’s opgepoetst met spectaculaire resultaten. Daardoor zien smartphonefoto’s er soms beter uit dan foto’s van een professionele camera die nog niet zijn bewerkt.

Dat is bijvoorbeeld de reden waarom de Google Pixel-toestellen de beste smartphonecamera’s op de markt hebben, terwijl ze fysiek niet eens zo indrukwekkend zijn. Google is gewoonweg heel sterk in kunstmatige intelligentie.

Bewerken kan helpen

Een manier om je foto’s weer een beetje pit te geven is door ze te bewerken. Daar hoef je geen ingewikkelde software zoals Photoshop voor te downloaden. Dat kan gewoon in Google Foto’s.

Bij de bewerkopties in de app kun je bijvoorbeeld de helderheid wat verhogen, zodat alles wat beter zichtbaar wordt. Als je het contrast wat omhoog krikt wordt licht lichter en het donker donkerder. Dat geeft al snel een mooi effect. Vergeet ook de verzadiging niet wat omhoog te zetten, want daarmee krijg je de kleuren terug die je aanvankelijk niet meer op de foto terug zag.

Apps voor fotobewerking

Wil je de volgende stap zetten in het bewerken van je foto’s? Dan kan dat gelukkig ook gratis. We zetten de beste Photoshop-apps op Android voor je op een rij. Check ook onze Google Foto’s-tips om meer uit deze app te halen. Tevens vertellen we welke Android-smartphones nu de beste camera’s hebben.