Smartphones hebben een interessante rol tijdens de coronacrisis. Dit is wat deze situatie ons heeft geleerd over ons smartphonegebruik.

Lessen over ons smartphonegebruik door corona

Nu het coronavirus in Nederland redelijk onder controle lijkt, is het langzaamaan tijd om kijken naar de effecten die de coronacrisis heeft gehad op het leven. Onder andere wat we hebben geleerd over ons smartphonegebruik.

1. Extra bewust over de hygiëne van smartphones

Onze smartphones kunnen heel vies zijn. De hele dag door raken we dingen aan en daarna pakken we onze smartphone op. We scrollen terwijl we op de wc zitten en de smartphone is de startpunt voor je boodschappen in de supermarkt.

Door het coronavirus zijn we extra bewust van het feit hoe vies smartphones eigenlijk kunnen zijn. Het coronavirus kan op oppervlaktes overleven en de smartphone is een oppervlakte dat we de hele dag door gebruiken en vaak zelfs mee naar bed nemen. Waarschijnlijk halen we vanaf nu wat vaker een doekje over ons scherm.

2. Een nieuwe smartphone is niet noodzakelijk

Een smartphone is een van de belangrijkste apparaten die je kunt aanschaffen, omdat je het ding de hele dag door gebruikt. Je koopt met een smartphone niet alleen een manier om te bellen, maar ook een nieuwe camera, een nieuwe webcam, een nieuwe gameconsole enzovoort. Fabrikanten spelen in op het idee dat mensen elk jaar een nieuw toestel nodig hebben om het leven te verbeteren. Door de coronacrisis weten we dat dit eigenlijk helemaal niet nodig is.

De vraag naar nieuwe smartphones is tijdens de crisis namelijk enorm teruggevallen. Waren fabrikanten aanvankelijk nog bang dat ze met gesloten fabrieken niet aan de vraag konden voldoen, zakte de vraag daarna juist enorm in.

Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, of zien op andere manieren hun inkomsten teruglopen. Dan wordt de smartphone plots toch een luxeproduct en kunnen we vaak nog best een extra jaar met ons huidige toestel doen.

3. Smartphones zijn onmisbaar

Het lijkt wel eens alsof alle apps inmiddels zijn uitgevonden, maar in dit soort situaties zijn nieuwe apps nog altijd essentieel. We hebben het massaal over de komende corona-app. Elk land krijgt er eentje, waarmee we gewaarschuwd kunnen worden als we in contact zijn gekomen met een besmet persoon. Heb je geen smartphone die deze app kan draaien, dan loop je dus extra risico.

4. Privacy is belangrijk

Door de nadruk op de corona-app zijn we extra bewust geworden over onze privacy. Een app die in de gaten houdt met wie je in contact bent geweest, kan een ramp zijn als het verkeerd wordt gebruikt. Dat maakt mensen terecht wantrouwend. Hopelijk zorgt dit ervoor dat men zich ook in het algemeen meer bezig gaat houden met hun privacy rond smartphonegebruik.

5. Videobellen is het nieuwe bellen

Videobellen is al langere tijd vast onderdeel van smartphones, maar wordt steeds belangrijker. Door de coronacrisis is pas echt duidelijk hoe onmisbaar videobellen is geworden. De functie gaf ons de mogelijkheid om elkaar te zien, in een tijd waar fysieke bezoeken geen optie zijn.

Daar heb je geen computer en een webcam meer voor nodig, want met enkel je telefoon ben je zo bij je grootouders, collega’s en vrienden. Daar raken we nu zo aan gewend, dat we mogelijk steeds vaker zullen videobellen in plaats van gewoon bellen.

Meer over de corona-app

De corona-app is toch wel de belangrijkste manier waarop de smartphone een rol heeft tijdens de coronacrisis. Google heeft de technologie achter de app al uitgerold via Play Services. De app gaat eerst op kleine schaal getest worden. Maar moeten we de app wel vertrouwen?

