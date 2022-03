Wat is jouw favoriete smartphonemerk? (Poll)

Er zijn honderden smartphones van tientallen verschillende fabrikanten op de markt. Veel mensen hebben een favoriete fabrikant, waar ze om de zoveel tijd een nieuw model van aanschaffen. Wij zijn benieuwd naar die van jou! Breng dus vooral je stem uit in onze poll.

Poll: van welke fabrikant blijf jij smartphones kopen?

Zo’n 84 procent van alle mensen op aarde gebruikt anno 2022 een smartphone. Wereldwijd hebben Samsung, Apple en Xiaomi het grootste marktaandeel. Merken als OnePlus, Oppo en Realme volgen. Veel van deze merken komen uit China en richten zich op een sterke prijs-kwaliteitverhouding.

Verschillende aspecten zijn belangrijk bij het succes van een smartphonefabrikant. Denk hierbij aan de prijs, look and feel, kwaliteit, maar ook zeker populariteit. Zo gebruikt bijna iedereen in de Verenigde Staten een iPhone, omdat iMessage daar de dominante berichten-app is. In veel andere landen zijn apps als WhatsApp, Telegram en Facebook Messenger dominant, waardoor het hebben van een iPhone minder ‘noodzakelijk’ is.

Nederland is zo’n land; wij gebruiken hier (bijna) allemaal WhatsApp. Veel Nederlanders gebruiken evengoed een iPhone, maar het smartphonelandschap in ons kikkerlandje is een stuk meer verdeeld. Nu vragen wij ons af: welk smartphonemerk heeft jouw voorkeur? Je kunt je stem uitbrengen in de poll hieronder.

Zie je geen poll? Breng alsnog je stem (handmatig) uit.

Ieder merk heeft voor- en nadelen

Niet iedereen draagt dezelfde schoenen en niet iedereen vindt sushi lekker. Zo werkt het met smartphones ook – waar een iPhone in de ogen van een Apple-liefhebber perfect is, zweren Samsung-gebruikers bij de innovatieve Galaxy Z Fold 3. Compleet andere toestellen voor verschillende mensen.

Het is dan ook belangrijk om voor jezelf na te gaan welke aspecten van een telefoon belangrijk zijn voor jou. Er zijn namelijk een hoop verschillen op het gebied van camera’s, functies, design, accuduur en software. Koop dus niet zomaar een smartphone omdat een vriend of familielid deze aanraadt – wat diegene als goed ervaart, werkt voor jou misschien minder prettig.

Gebruik je nu een toestel waar je juist niet tevreden over bent? Dat kan natuurlijk ook. Laat ons in de reacties vooral even weten van welke fabrikant jouw volgende telefoon gaat zijn! Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan ben je bij Android Planet aan het juiste adres. Of je nu een Android-smartphone met abonnement, los toestel of alleen een sim only zoekt: met onze prijsvergelijkers vind je snel en makkelijk de beste deal voor jou.

