Dit zijn de 5 smartphones met de beste camera’s van 2021

Schiet jij veel foto’s met je smartphone? Dan wil je natuurlijk goede camera’s. Gelukkig zijn er het afgelopen jaar weer veel toestellen uitgebracht waar je geweldige kiekjes mee maakt. We zetten de vijf smartphones met de beste camera’s van 2021 op een rij!

De smartphones met de beste camera’s van 2021

Bij Android Planet zien we elk jaar behoorlijk wat telefoons de revue passeren. Echt slechte camera’s komen we daarbij zelden meer tegen. Toch zijn er natuurlijk altijd toestellen die boven de rest van de markt óf hun prijsklasse uitstijgen. Dit zijn volgens ons – in willekeurige volgorde – de vijf smartphones met de beste camera’s van 2021.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Er is geen enkele smartphone met zo’n enorm zoombereik als de Samsung Galaxy S21 Ultra. Naast een primaire camera en groothoeklens beschik je over liefst twee telecamera’s. Met de ene kun je drie keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies en met de andere wel tien keer.

Dat levert heel nieuwe perspectieven op. Je kunt middels Space Zoom overigens nog veel verder inzoomen (tot wel 100 keer), maar dat zouden we niet aanraden. Je foto’s lijken dan eerder op een waterverfschilderij.

De primaire 108 megapixel-camera zorgt voor zeer duidelijke foto’s in alle lichtomstandigheden. Als je de nachtmodus gebruikt, valt wel op dat je kiekjes soms wat te helder zijn. Dat kun je zelf gelukkig makkelijk aanpassen. Daarnaast is de 10x telelens iets minder goed dan de andere camera’s, maar dat nemen we graag voor lief. Het totaalpakket van de S21 Ultra is gewoon dik in orde.

→ Lees onze review van de Samsung Galaxy S21 Ultra

Google Pixel 6 Pro

Met de Google Pixel 6 Pro zet de zoekgigant een flinke stap op cameragebied. De nieuwe sensor achter de primaire camera is een stuk groter dan voorheen, wat voor zeer gedetailleerde foto’s zorgt. De groothoeklens en telecamera maken het plaatje compleet.

Heel fijn is dat er geen kleurverschil zichtbaar is tussen de verschillende lenzen, want dat is bij andere merken soms wel het geval. Als je geen telecamera nodig hebt, kun je overigens ook naar de gewone Google Pixel 6 kijken. Die heeft dezelfde primaire lens en groothoekcamera als zijn duurdere broertje.

Zoals we van Google mogen verwachten, is ook de software dik in orde. Je schiet bijvoorbeeld schitterende portretten, waarbij de achtergrond realistisch wordt vervaagd. Nieuw op de Pixel 6 (Pro) is de mogelijkheid om ongewenste objecten uit je foto te ‘gummen’. Zolang je niet al te ver inzoomt, zien de resultaten er behoorlijk goed uit.

→ Lees onze review van de Google Pixel 6 Pro

Oppo Find X3 Pro

Als we kijken naar de smartphones met de beste camera’s van 2021, dan kunnen we niet om de Oppo Find X3 Pro heen. Zowel de primaire camera als de groothoeklens hebben een grote sensor en een hoge resolutie van 50 megapixel. Ze beschikken daarnaast over een goede nachtmodus, waardoor je altijd verzekerd bent van mooie foto’s.

Een nadeeltje heeft het toestel wel: met de telecamera kun je slechts 2 keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Met zijn voorganger, de Oppo Find X2 Pro, was dat maar liefst 5 keer.

De Find X3 Pro beschikt daarnaast over een unieke microscooplens. Daarmee kun je minuscule objecten maar liefst 60 keer vergroten. Een ring van led’jes zorgt voor de juiste belichting. Met deze camera schiet je plaatjes die je met geen enkele andere telefoon kunt maken. Hierboven zie je bijvoorbeeld een gedetailleerde close-up van een spijkerbroek.

→ Lees onze review van de Oppo Find X3 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Wil je veel mogelijkheden? Maar echt véél mogelijkheden? Dan is de Xiaomi Mi 11 Ultra de smartphone voor jou. In de Pro-modus kun je zaken als de belichting en witbalans volledig handmatig instellen.

Daarnaast is het mogelijk om timelapse-filmpjes te maken, close-ups of video’s met meerdere camera’s tegelijk. Je beschikt uiteraard ook over een Nachtmodus, die zelfs in de duisternis nog bruikbare foto’s op je scherm tovert.

De camera’s zelf dan: op de achterkant vind je er ‘slechts’ drie, maar die zijn wel allemaal erg goed. De primaire 50 megapixel-lens heeft een joekel van een sensor, die voor prachtige foto’s zorgt.

Ook de 48 megapixel-groothoeklens staat zijn mannetje en bovendien kun je deze lens gebruiken voor toffe macrofoto’s. Met de 48 megapixel-telecamera ten slotte kun je vijf keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Leuk is ook het extra schermpje op de achterkant, waardoor je selfies kunt schieten in hoge kwaliteit.

→ Lees onze review van Xiaomi Mi 11 Ultra

OnePlus Nord 2

De meeste smartphones in dit overzicht zijn behoorlijk aan de prijs. Dat geldt niet voor de OnePlus Nord 2. Je haalt dit toestel in huis voor nog geen 399 euro. Daar krijg je niet alleen een rappe processor voor, maar ook een prima 50 megapixel-hoofdcamera.

De sensor is geleend van de duurdere OnePlus 9, maar voegt optische beeldstabilisatie toe. Daardoor schiet je scherpe, heldere foto’s in alle lichtomstandigheden. In deze prijsklasse is er eigenlijk geen betere camera te vinden.

Natuurlijk sluit de Nord 2 wel wat compromissen in vergelijking met echte high-end smartphones. De 8 megapixel-groothoeklens is kwalitatief een stuk minder indrukwekkend, een telecamera ontbreekt en aan de 2 megapixel-monochroomlens heb je eigenlijk niets. Het is immers heel makkelijk om je foto met een filtertje zwartwit te maken.

→ Lees onze review van de OnePlus Nord 2

Wat is jouw favoriete camerasmartphone?

Dat waren ze, de smartphones die volgens ons in 2021 over de beste camera’s beschikken. Hebben we een toestel gemist? Laat ons in de reacties vooral weten wat jouw favoriete camerasmartphone van dit jaar is!