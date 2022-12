Dit zijn de 5 smartphones met de beste camera’s van 2022

Smartphones zijn al jaren de meest populaire camera’s ter wereld. En als je graag foto’s maakt, wil je natuurlijk wél een beetje kwaliteit op zak hebben. Daarom zetten we de vijf smartphones met de beste camera’s van 2022 op een rij.

De smartphones met de beste camera’s van 2022

Ook dit jaar heeft Android Planet weer tientallen smartphones getest. Daarbij schenken we veel aandacht aan de camera’s, want die zijn voor veel lezers erg belangrijk. Vooral in het hogere segment staan de ontwikkelingen niet stil en wordt de kwaliteit beter en beter. Ben je benieuwd welke vijf smartphones – in willekeurige volgorde – volgens ons de beste camera’s van 2022 hebben? Lees dan snel verder.

Google Pixel 7 Pro

Het kwam toch nog als een verrassing dat Google zijn Pixel-telefoons eindelijk officieel naar Nederland bracht. Daar zijn we erg blij mee, want deze smartphones gooien altijd hoge ogen op cameragebied. Dat geldt zeker ook voor de Pixel 7 Pro. Hoewel de hoofdcamera hetzelfde is als op de Pixel 6 Pro behoort hij nog altijd tot de de top van de markt. Googles camerasoftware levert daarnaast mooie en vrij realistische foto’s af.

De groothoeklens is bovendien wijder dan vorig jaar en met de telelens zoom je nu geen 4, maar 5 keer in. Wel hebben we onze twijfels over Super Res Zoom. Met deze hybride vorm van zoom kun je het beeld tot 30 keer dichterbij halen. Na 10 keer loopt de kwaliteit echter sterk terug en zijn plaatjes niet meer bruikbaar.

Voor een high-end smartphone is de Pixel 7 Pro met 899 euro relatief betaalbaar. Wil je minder uitgeven? De gewone Pixel 7 heeft dezelfde uitstekende hoofdcamera en is met 649 euro nog voordeliger. Wel moet je het stellen zonder telelens en is de groothoeklens wat minder wijd.

Samsung Galaxy S22 Ultra

De toptoestellen van Samsung behoren al jaren tot de beste camerasmartphones op de markt. Dat geldt ook voor de Samsung Galaxy S22 Ultra, al zijn de verbeteringen ten opzichte van de S21 Ultra vrij klein. Sterker: op hardwaregebied zijn ze vrijwel identiek.

Gelukkig sleutelde Samsung wel aan de software. Vooral ‘s nachts zijn de kleuren en de belichting wat realistischer dan op de S21 Ultra. Ook de portretmodus is duidelijk verbeterd. Zelfs in vrij lastige situaties weet het toestel voor- en achtergrond vaak goed van elkaar te scheiden. Bovendien biedt de S22 Ultra met zijn twee telelenzen nog altijd het grootste zoombereik op de markt.

Vivo X80 Pro

Vivo betrad dit jaar de Nederlandse markt en… vertrok een paar maanden later helaas ook alweer. In de tussentijd bracht het bedrijf wel de Vivo X80 Pro uit, die absoluut tot de smartphones met de beste camera’s van 2022 behoort.

Vivo wil duidelijk concurreren met Samsung, want hij heeft dezelfde set-up als de S22 Ultra: een hoofdcamera met een grote sensor, een groothoeklens en twee telecamera’s om mee in te zoomen.

De X80 Pro produceert onder vrijwel alle omstandigheden uitstekende foto’s. Vivo ontwikkelde de camera’s in samenwerking met Zeiss en biedt twee verschillende kleurenopties aan: eentje met de vrij verzadigde tinten die je kent van andere smartphones én ‘Zeiss Natural Color’.

Daarmee produceer je veel ingetogener foto’s dan met de standaardinstellingen. Een leuk extraatje voor de serieuze fotograaf. We hopen dat veel andere merken dit voorbeeld zullen volgen. Én dat Vivo snel terugkeert naar Nederland.

OnePlus 10 Pro

Ook OnePlus zoekt zijn heil bij een bekend cameramerk om de foto’s te verbeteren. Hasselblad is verantwoordelijk voor de natuurgetrouwe kleuren die je uit de OnePlus 10 Pro kunt toveren. Het toestel beschikt over een goede hoofdcamera, een groothoeklens met de mogelijkheid tot het maken van extreme fisheye-foto’s én een telecamera om (een beetje) mee in te zoomen.

Hoewel sommige fabrikanten indrukwekkendere hardware inbouwen, schiet je met de OnePlus 10 Pro toch uitstekende plaatjes. Het dynamisch bereik is prima, ruis kom je nauwelijks tegen en ook de nachtmodus werkt erg goed. Wel hopen we dat de OnePlus 11 een betere telecamera krijgt, die verder in kan zoomen en een hogere resolutie heeft.

Google Pixel 6a

De meeste smartphones in dit artikel zijn behoorlijk duur. Dat geldt niet voor de Google Pixel 6a, die je momenteel al voor minder dan 400 euro op de kop tikt. Daarvoor krijg je natuurlijk niet de allernieuwste hardware.

De 12 megapixel-hoofdcamera gebruikt dezelfde, vrij kleine sensor die al in de oude Google Pixel 3 zat. Dankzij Googles uitstekende software weet dit bescheiden toestel toch uitstekende foto’s te produceren.

Een telecamera ontbreekt helaas, zoals op vrijwel alle smartphones in deze prijscategorie. Wel kun je wijdere plaatjes schieten met de groothoeklens, die eveneens een resolutie van 12 megapixel heeft. Dat is handig als je groepen vrienden of grote gebouwen wil vastleggen. Voor de smartphonefotograaf met een klein budget is de Pixel 6a vrijwel onverslaanbaar.

Eervolle vermeldingen

We scheven in oktober een camerareview over de Xiaomi 12S Ultra. Dat is de eerste smartphone met een relatief grote 1 inch-sensor. Vooral in het donker vangt deze camera veel licht, waardoor hij scherpe plaatjes schiet. We hebben hem uit onze top 5 gelaten, omdat het toestel niet in Nederland te koop is. Dat geldt volgend jaar gelukkig wél voor de Xiaomi 13 Pro, die over dezelfde sensor beschikt.

De Oppo Find X5 Pro is een bijzondere smartphone. De groothoeklens heeft namelijk dezelfde grote sensor als de hoofdcamera en dat zien we maar zelden. De fotokwaliteit kon ons bij daglicht niet altijd overtuigen, maar in het donker presteren de camera’s uitstekend.

Wat is jouw favoriete smartphonecamera?

Dat waren ze, de smartphones met de beste camera’s van 2022. Althans, volgens ons dan. Heb jij een andere favoriet? Laat het vooral weten in de reacties onder dit artikel!