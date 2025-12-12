Dit zijn de 5 smartphones met de beste camera’s van 2025

De beste camera is de camera die je bij je hebt. En dat is natuurlijk vaak je smartphone. Ook dit jaar verschenen er weer veel telefoons waarmee je prachtige foto’s maakt. Dit zijn de vijf smartphones met de beste camera’s van 2025.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartphones met de beste camera’s van 2025

2025 was het jaar waarin de telelens op sommige high-end smartphones een flinke stap vooruit zette. Ze gebruiken een grote sensor en hebben een resolutie van liefst 200 megapixel, waardoor je zelfs wanneer je digitaal inzoomt nog heel fraaie plaatjes schiet. De groothoeklens kwam er vaak juist relatief bekaaid van af.

Hieronder vind je de vijf smartphones die wat ons betreft de beste camera’s van 2025 hebben. Vind je ze te duur? Dan raden we de Google Pixel 9a aan, die dankzij zijn goede software prima plaatjes schiet voor weinig geld.

1. Xiaomi 15 Ultra

Er kan er maar één de winnaar zijn en dat is in 2025 wat ons betreft duidelijk de Xiaomi 15 Ultra. Hij beschikt weer over een hoofdcamera met forse 1 inch-sensor, maar de grote ster van de show is de al genoemde 200 megapixel-telelens. Die haalt het beeld 4,3x dichterbij en schiet verbluffend mooie foto’s. Zelfs bij 10x (deels digitale) zoom rollen er nog bruikbare kiekjes uit.

De groothoeklens en tweede telelens, goed voor 3x optische zoom, zijn minder onderscheidend. Toch is het totaalpakket erg sterk en de optionele fotografiekit tovert de Xiaomi 15 Ultra om in een echte compactcamera. Als altijd kies je uit twee door Leica gemaakte kleurprofielen, Vibrant of Authentic, die allebei hun charme hebben.

Door dat camerageweld heeft deze smartphone wel een enorm eiland op de achterzijde. Het toestel is ook topzwaar. Je moet dus echt van fotografie houden om voor de Xiaomi 15 Ultra te kiezen.

2. Oppo Find X9 Pro

Oppo brengt zijn high-end smartphones sinds vorig jaar weer in Nederland uit en daar zijn we erg blij mee. De Oppo Find X9 Pro is een heel complete telefoon met erg goede camera’s. Ook dit toestel beschikt over een 200 megapixel-telelens. Hoewel de sensor ietsje kleiner is dan bij de Xiaomi hierboven is de kwaliteit toch uitstekend. 6x inzoomen is daardoor ook geen enkel probleem.

De groothoeklens is net als op vrijwel iedere smartphone dit jaar niet heel bijzonder, maar de hoofdcamera is dat wel. De sensor is fors en er zit een lens voor die erg veel licht binnenlaat. Dankzij de enorme batterij van 7500 mAh is de Find X9 Pro bovendien zeer geschikt voor vakanties. Je moet wel erg veel foto’s maken wil je het toestel binnen één dag leegtrekken.

In 2026 brengt Oppo overigens de Find X9 Ultra uit, die over nóg betere camera’s beschikt. Het is echter onzeker of die telefoon in Nederland te koop zal zijn.

3. Google Pixel 10 Pro (XL)

Stilstand is achteruitgang. Hoewel de Google Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL heel mooie foto’s maken, staan deze telefoons niet meer bovenaan dit soort lijstjes. De hardware is al jaren min of meer hetzelfde en kan niet mee in het geweld van Chinese grootmachten als Xiaomi en Oppo.

Beide Pixel Pro’s beschikken over een 50 megapixel-hoofdcamera, een 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel-telelens die het beeld 5x dichterbij haalt. Vooral die laatste steekt schril af tegen het zoomgeweld van de smartphones hierboven.

Toch blijft vooral de kleine Pixel 10 Pro erg aantrekkelijk, want er zijn amper compacte smartphones die het beter doen. Dankzij Google’s uitstekende software rollen er scherpe plaatjes uit de verouderde hardware. Ook qua AI loopt het bedrijf voorop. Je kunt digitaal zelfs tot 100x inzoomen, waarna kunstmatige intelligentie de ontbrekende details invult. Dat lukt niet altijd even goed, maar soms zijn de resultaten behoorlijk overtuigend.

4. Samsung Galaxy S25 Ultra

Voor Samsung geldt min of meer hetzelfde als voor Google. Er is in de basis niet zoveel mis met de Galaxy S25 Ultra. Het toestel heeft een goede 200 megapixel-hoofdcamera, een 50 megapixel-telelens met 5x optische zoom en een vrij nieuwe 50 megapixel-groothoeklens. Die hardware bevindt zich inmiddels echter wel net onder de echte top. De tweede telelens, waarmee je het beeld 3x dichterbij haalt, is zelfs vrij matig.

Als totaalpakket verdient de S25 Ultra niettemin nog steeds een plekje in onze top 5. Het zijn de beste camera’s die Samsung te bieden heeft en door het grote zoombereik schiet je in vrijwel iedere situatie een mooi plaatje. Indien gewenst kun je ze bovendien prima bewerken met de meegeleverde S Pen.

Toch hopen we dat Samsung voor de S26 Ultra zijn spierballen weer een beetje laat rollen. De aansluiting met de echte kanonnen is de Ultra namelijk al een paar jaar kwijt.

5. Xiaomi 15T Pro

De meeste smartphones in deze lijst hebben een adviesprijs van 1000 euro of (veel) meer. Wie iets minder uit wil geven, kan een kijkje nemen bij de Xiaomi 15T Pro, die je momenteel al voor € 588,99 in huis haalt. Daarvoor krijg je een vlotte telefoon met een groot scherm, een flinke batterij en bovengemiddeld goede camera’s.

Sterker: de 50 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-telelens zijn min of meer gelijkwaardig aan die van de Pixel 10 Pro XL. Bovendien zijn ze ook op dit toestel afgesteld door Leica waardoor je kiest uit dezelfde profielen als op de Xiaomi 15 Ultra: Vibrant of Authentic.

Het zwakke punt van de 15T Pro is de 12 megapixel-groothoeklens, die duidelijk de minste is van de hier besproken smartphones. Als je die camera niet zo belangrijk vindt, koop je met deze smartphone veel kwaliteit voor een redelijke prijs.

Staat jouw favoriet in onze lijst of heb jij dit jaar een andere smartphone met heel goede camera’s gekocht? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!