Dit zijn de 5 smartphones met het beste design van 2021

Veel Android-telefoons lijken op elkaar, maar gelukkig zijn er nog merken die af en toe iets nieuws doen. In dit artikel bespreken we de 5 smartphones met het beste design van 2021!

De smartphones met het beste design van 2021

Over smaak valt misschien niet te twisten, maar we gaan toch proberen. We zetten in dit artikel de vijf smartphones op een rij die wat ons betreft het beste design van 2021 hebben. Daarbij kijken we niet alleen naar hoe mooi de toestellen zijn, maar ook naar de functionaliteit van het ontwerp.

Google Pixel 6 (Pro)

Google zorgt geregeld voor controverse met het design van zijn smartphones. De Pixel 3 XL bijvoorbeeld gaat de geschiedenis in als de telefoon met de grootste en lelijkste notch aller tijden. Bij de Pixel 4 en Pixel 4 XL verplaatste Google de kin naar de bovenkant, waardoor het leek alsof je de smartphones verkeerd om vasthield.

Ook de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn op zijn minst opvallend te noemen. De camera’s zitten in een enorme balk, die over de gehele breedte van de achterkant loopt. Je moet er van houden, maar wij vinden het een tof ontwerp. Als je kiest voor de oranje variant heeft de smartphone bovendien een lekkere retro-uitstraling.

→ Lees onze review van de Google Pixel 6 en 6 Pro

Fairphone 4

De Fairphone 4 is moeders mooiste niet, maar toch nemen we hem op in ons overzicht van de smartphones met het beste design van 2021. De reden ligt voor de hand: je kunt dit toestel heel eenvoudig zelf uit elkaar halen en repareren. Ook is het mogelijk om op termijn bijvoorbeeld een betere camera te krijgen zonder dat je een heel nieuw toestel moet aanschaffen.

Je koopt met de Fairphone 4 dus een erg verantwoorde smartphone. Dat zit hem overigens niet alleen in de repareerbaarheid, maar ook in de gebruikte materialen. Die zijn zoveel mogelijk duurzaam gewonnen. De achterkant is zelfs gemaakt van honderd procent gerecycled plastic.

→ Lees onze review van de Fairphone 4

Oppo Reno 6

Ga je toch liever voor een opvallend uiterlijk? De Oppo Reno 6 heeft een erg fraai ontwerp met rechte zijkanten die aan de iPhone 13 doen denken. Ze zijn net als de achterkant mat afgewerkt. Dat zorgt ervoor dat je minder snel vingerafdrukken ziet op het toestel.

Deze finish heet officieel ‘Oppo glow’. Als je de Reno 6 in het juiste licht houdt, zie je een fraaie schittering op de achterkant. Dit is dan ook zeker geen smartphone om weg te stoppen in een hoesje. Het camera-eiland is gemaakt van melkglas, wat erg goed aansluit bij de rest van het design.

→ Lees onze review van de Oppo Reno 6

Samsung Galaxy Z Fold 3

Met de derde generatie van de Galaxy Z Fold heeft Samsung iets bijzonders gedaan. Niet alleen is het scharnier platter en sterker, de vouwbare smartphone is nu ook nog eens waterdicht. Dat is een knappe prestatie met zo’n toch behoorlijk kwetsbaar ontwerp. Daarom hoort de de Samsung Galaxy Z Fold 3 absoluut thuis in het rijtje smartphones met het beste design van 2021.

Daarnaast is het gat voor de selfiecamera verdwenen. Nou ja, een beetje dan. De camera zit verstopt achter het scherm, maar niet zo goed. Het ligt er een beetje aan waar je mee bezig bent, maar vaak zie je het gebied waar de lens zich bevindt gewoon zitten. De pixeldichtheid is hier een stuk lager. Hopelijk lost Samsung dat bij de volgende versie op.

→ Lees onze review van de Samsung Galaxy Z Fold 3

Motorola Moto G100

De Motorola Moto G100 is niet alleen veel krachtiger, maar ook een stuk mooier dan veel andere smartphones van de fabrikant. Afhankelijk van hoe het licht valt, heeft de achterkant een paarse of blauwe gloed. Deze fraaie gradient geeft de Moto G100 een luxe uitstraling, zeker in combinatie met de matte afwerking.

De voorkant van het toestel is minder opvallend, maar zeker strak. De dubbele selfiecamera doet daar helaas wel wat afbreuk aan. Toch zijn we blij dat Motorola met de Moto G100 laat zien dat het op veel vlakken meekan met de top van de markt.

→ Lees onze review van de Motorola Moto G100

Wat is volgens jou de smartphone met het beste design?

Dat waren ze, de 5 smartphones die wat ons betreft het beste design van 2021 hebben. Ben jij verliefd op een andere telefoon? Laat het ons vooral weten in de reacties onder dit artikel!