Camerasensoren in smartphones worden steeds groter, maar waarom?

Smartphones krijgen steeds grotere camerasensoren. Daarmee moet je betere foto’s en video’s schieten, maar zijn ze stiekem niet vooral bedoeld om reclame te maken? In dit artikel gaan we op onderzoek uit.

Lees verder na de advertentie.

Waarom camerasensoren in smartphones groter worden

Smartphonefabrikanten zijn al jaren verzeild in een zogenaamde megapixelrace. Hoe meer pixels, hoe leuker dat staat op de verpakking. Er is echter ook kritiek op die strijd. Meer pixels wil immers helemaal niet zeggen dat je foto’s er ook beter uitzien. Bovendien zijn de sensoren in smartphones nog altijd relatief klein. Als je daar steeds meer pixels in propt, kan dat zelfs leiden tot extra ruis en dus slechtere kiekjes.

Dat weten fabrikanten zelf ook. 48, 64 of 108 megapixel-camera’s spuwen met de standaardinstellingen vaak ‘gewoon’ 12 megapixel-plaatjes uit. Door pixels samen te voegen, moet je betere foto’s schieten. Bijkomend voordeel: je kunt tóch gewoon dat lekker hoge nummer op de doos zetten.

Google Pixel 6 Pro

De laatste jaren is er een nieuwe race bijgekomen: camerasensoren in smartphones worden steeds groter. Dat is op zich een goed idee, want het formaat van een sensor is zeker van belang voor de fotokwaliteit.

Professionele full frame-camera’s hebben veel grotere sensoren dan compactcamera’s of goedkope spiegelreflexen. Ze leggen meer detail vast en zorgen voor een mooiere scherptediepte. Toch zegt de grootte van de sensor, zeker die in smartphones, niet alles.

Software is minstens zo belangrijk

Op zustersite iPhoned hebben we een vergelijking gemaakt tussen de camera’s van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro. Apple legde tijdens de presentatie veel nadruk op de grotere sensor van het Pro-model. In ons artikel blijkt het kwaliteitsverschil tussen beide smartphone echter vrij klein.

Hoe dat kan? De kwaliteit van de foto’s die je met een smartphone schiet, is afhankelijk van meerdere factoren. Naast de sensor en lens speelt vooral de software een grote rol. In veel gevallen moet die de beperkingen van de hardware maskeren. De hdr-functie die vrijwel alle telefoons hebben, zorgt bijvoorbeeld voor een gelijkmatige belichting.

Ook zien we steeds vaker een nachtmodus op smartphones. Daarmee geef je je toestel (onder andere) meer tijd om licht te verzamelen, zodat ook donkere delen goed zichtbaar zijn. Algoritmes compenseren vervolgens de beweging van je handen, zodat de foto toch scherp blijft.

Het formaat van de camerasensoren in smartphones is dus niet allesbepalend voor hoe je foto eruitziet. Google heeft de Pixel 6 en Pixel 6 Pro bijvoorbeeld eindelijk een veel grotere sensor gegeven, nadat het jaren een vrij klein exemplaar gebruikte in zijn telefoons. De eerste reviews van de Google Pixel 6 zijn lovend, maar de sprong die de primaire camera maakt ten opzichte van de Pixel 5 lijkt kleiner dan verwacht. Dat ligt niet aan die mooie nieuwe sensor, maar aan de uitstekende software van Google. Die kon ook met zijn voorganger al prima uit de voeten.

Marketing is koning

Onlangs kondigde Sony de Xperia Pro-I aan, een peperdure smartphone die het onder andere moet hebben van de camera’s. De primaire sensor heeft een afmeting van 1 inch. Dat zegt je misschien weinig, maar het is net zo groot als de sensor in Sony’s RX100 VII. Deze premium compactcamera staat bekend om zijn goede beeldkwaliteit in een relatief klein jasje.

Sony Xperia Pro-I

Hoewel Sony niet het eerste bedrijf is dat een dergelijke sensor in een smartphone weet te proppen, blijft het een prestatie van formaat. Zeker omdat de cameramodule niet overdreven ver uit de behuizing steekt. Wat Sony er echter niet graag bij vertelt, is dat je maar 60 procent van de sensor en zijn resolutie kunt benutten. Van de 20 megapixel in de RX100 VII blijft dus maar 12 megapixel over. Bovendien is het bruikbare deel van de sensor stiekem niet veel groter dan het exemplaar in de Google Pixel 6.

Wat dit betekent voor de foto’s die je maakt met de Sony Xperia Pro-I zal uit reviews moeten blijken. Als de software op orde is, kunnen die immers nog steeds heel goed zijn.

Dit voorbeeld laat echter mooi zien dat marketing voor bedrijven een belangrijk argument is om de grote camerasensoren in hun smartphones te benoemen. Zelfs als dat weinig zegt over wat je ermee kunt. Het is dus echt de nieuwe megapixelrace.

Wil je meer van dit soort achtergronden lezen? Hou de website dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app. Volg ons ook op Facebook en Instagram.