Deze smartphones verwachten we in het derde kwartaal van 2022

We zijn nu ongeveer op de helft van 2022. Dat betekent dat er de komende maanden een paar smartphones verschijnen waar wij erg benieuwd naar zijn. Tijd voor een overzicht.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartphones om naar uit te kijken

Ieder jaar brengen fabrikanten allerlei nieuwe toestellen uit. Het leuke is: veel van deze smartphones komen op andere momenten, verspreid over het jaar. Aan het begin van het jaar zien we bijvoorbeeld altijd Samsungs nieuwe Galaxy S-toestel, maar richting het einde van het jaar is Google met zijn nieuwe Pixel aan de beurt. Zo hebben we het hele jaar iets om naar uit te kijken!

In dit artikel zetten we een aantal langverwachte smartphones op een rijtje, die waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2022 het licht zien.

1. Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4

Opvouwbare telefoons worden steeds ‘normaler’; op straat kom je regelmatig een Galaxy Z Flip 3 of Z Fold 3 van Samsung tegen. De Zuid-Koreaanse fabrikant verkoopt met een flinke voorsprong de meeste vouwtelefoons – en dat heeft een reden. De Z Flip 3 en Z Fold 3 zijn goede toestellen, die een fijne balans bieden tussen bouwkwaliteit, prijs en functies.

Toch is er altijd ruimte voor verbetering, zeker op het gebied van vouwbare technologie. De Z Flip 3 en Z Fold 3 hebben bijvoorbeeld een behoorlijk zichtbare en voelbare vouw in het scherm, ook als de toestellen volledig zijn opengeklapt. Ook zijn de camera’s niet van topkwaliteit en houden de ietwat logge ontwerpen nog wat te wensen over.

Hopelijk pakt Samsung één of meerdere van deze zaken aan bij zijn volgende vouwtelefoons: de Z Flip 4 en Z Fold 4. Naar verwachting kondigt de fabrikant de toestellen ergens in augustus aan. We weten al het nodige over de smartphones. Zo zou het design enkel verfijnd worden en hoeven we weinig drastische veranderingen te verwachten.

Lees ook: ‘Samsung Galaxy Z Flip 4 foto’s tonen klaptelefoon in het wild’

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Google Pixel 7

Googles Pixel-telefoons zijn onder veel Android-liefhebbers erg populair. Wie een Pixel-smartphone koopt, gebruikt Googles eigen visie voor Android. Zowel de software als de hardware zijn door de fabrikant zelf ontwikkeld. De meest recente Pixels, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, werden goed ontvangen. De toestellen hadden echter last van vervelende bugs. Google poetste deze problemen grotendeels weg door middel van software-updates.

Tijdens Google I/O gaf Google al een sneak peak van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Qua design zien ze eruit als verfijnde versies van hun voorgangers. Zo heeft het camera-ontwerp een nieuwe, frisse uitstraling. Veel over de smartphones weten we helaas nog niet, maar dat duurt niet heel lang meer. Google kondigt de Pixel 7-telefoons namelijk officieel aan in de herfst.

3. Nothing Phone (1)

Je kon de afgelopen weken geen techwebsite bekijken zonder de Nothing Phone (1) tegen te komen. Nothing is een nieuw merk op de smartphonemarkt en werd opgericht door Carl Pei. Die naam komt je wellicht bekend voor; Pei richtte in 2013 ook het populaire OnePlus op.

De Nothing Phone (1) heeft een opvallend ontwerp, dat vooral wordt gekenmerkt door de led-strips aan de achterkant. De achterkant zelf is transparant, waardoor je bepaalde onderdelen ziet zitten. Het geheel ziet er behoorlijk futuristisch uit, maar je moet er wel van houden. Het ontwerp is echter alles behalve saai.

Ben je op zoek naar een high-end smartphone? Dan kun je beter nog even verder kijken. De Nothing Phone (1) krijgt namelijk een midrange-chip van Snapdragon, die geen snelheidsrecords verbreekt. Je betaalt hierdoor wel een stuk minder; volgens de geruchten kost het toestel niet meer dan 500 euro.

Lees ook: ‘Nothing Phone (1) prijs gelekt: te koop voor 469 euro’

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. OnePlus 10T

We weten nog niet wanneer OnePlus de 10T aankondigt en wat ‘ie gaat kosten. Wel zijn een aantal specificaties van het toestel bekend. Zo krijgt de 10T een 6,7 inch-scherm met een 120Hz-ververssnelheid. Onder de motorkap zou OnePlus opnieuw een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor verstoppen, net als bij de OnePlus 10 Pro.

OnePlus is de laatste tijd niet meer zo goed in het nieuws als vroeger. De fabrikant stond bekend om zijn smartphones met een fantastische prijs-kwaliteitverhouding, maar helaas is deze in de ogen van veel mensen flink achteruit gegaan. De intensieve samenwerking tussen OnePlus en Oppo zorgt ervoor dat smartphones van beide fabrikanten nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden zijn.

Wellicht doet de OnePlus 10T het tij weer een beetje keren. Het toestel krijgt geen Pro-naam met zich mee, dus de prijs ligt waarschijnlijk lager dan die van de 10 Pro. Je levert hierdoor waarschijnlijk ook wel iets in qua functionaliteit.

Lees ook: ‘Dit is de OnePlus 10T: nieuwe renders laten het toestel zien’

5. Motorola Moto X30 Pro

De laatste smartphone in dit artikel is er eentje van Motorola. Misschien enigszins onverwachts, maar Motorola werkt – als de geruchten kloppen – aan een nieuw toptoestel met een opvallende camera. Deze zou een resolutie krijgen van maar liefst 200 megapixel. Veel andere high-end toestellen, waaronder de Samsung Galaxy S22, hebben een camera van ‘slechts’ 50 megapixel. Megapixels zeggen echter niet alles, dus we zijn benieuwd naar de prestaties van het nieuwe Motorola-toestel.

Lees ook: Verrassend: ‘Motorola laat groothoeklens weg bij nieuwste smartphone’

Alles over de nieuwste smartphones lees je bij Android Planet

Wil jij niks missen op het gebied van smartphones en toffe gadgets? Bij Android Planet schrijven we dagelijks over de belangrijkste ontwikkelingen in de techwereld. Houd hiervoor de website goed in de gaten, schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Tot slot kun je ons volgen op Instagram of Facebook.