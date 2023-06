Naar deze smartphones kijken we de komende maanden reikhalzend uit

Ook in het derde kwartaal van 2023 worden er weer veel nieuwe smartphones gepresenteerd. Ben je benieuwd welke? Naar deze toestellen kijken wij de komende maanden uit!

Nieuwe smartphones in het derde kwartaal van 2023

Ben je toe aan een nieuwe telefoon, maar wil je geen ‘oud’ toestel kopen? Of zie je in het huidige aanbod niets van je gading? Gelukkig brengen fabrikanten aan de lopende band nieuwe modellen uit. Ook in het derde kwartaal van 2023 – de maanden juli, augustus en september dus – verwachten we weer veel nieuwe smartphones. Naar deze telefoons kijken we het meest uit.

1. Samsung Galaxy S23 FE

Een high-end smartphone, maar dan nét iets goedkoper dan de echte vlaggenschepen. Daar staat de FE-lijn van Samsung voor. Zo ook de Galaxy S23 FE. In vergelijking met de gewone S23-lijn draait de FE waarschijnlijk op een wat tragere Exynos 2200-processor uit Samsungs eigen laboratoria. Dat is de chip die in de hele S22-serie van vorig jaar zit.

Verder mag je een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera verwachten. Vermoedelijk is dat dezelfde die ook op de gewone Galaxy S23 aanwezig is. Je kiest uit varianten met 6GB of 8GB RAM en 128 of 256GB opslagruimte.

De accucapaciteit zou 4500 mAh bedragen. Je betaalt waarschijnlijk zo’n 750 tot 850 euro voor het toestel, dat de komende maanden moet verschijnen. Of hij direct naar Nederland komt, is overigens onzeker.

2. OnePlus Nord 3

De OnePlus Nord 2T was een erg kleine upgrade ten opzichte van de gewone Nord 2. Dit jaar mogen we letterlijk en figuurlijk een veel grotere stap verwachten. De OnePlus Nord 3 krijgt namelijk een enorm 6,74 inch-oled-scherm met bovendien een hoge ververssnelheid van 120Hz. Eerdere telefoons in de serie hadden een 90Hz-display met een diagonaal van 6,43 inch.

Onder de motorkap vinden we een rappe Mediatek Dimensity 9000-chip die ook in de OnePlus Pad zit. Daarmee behoort de Nord 3 straks tot de snelste midrange smartphones op de markt. De prijs van het goedkoopste model, met 8GB RAM en 128GB opslag, kost volgens geruchten 449 euro. Dat is 50 euro meer dan zijn voorganger.

3. Nothing Phone (2)

De hype rond de Nothing Phone (1) was groot, maar het toestel wist de verwachtingen ondanks een uniek design niet helemaal waar te maken. Dit jaar krijgt deze nieuwe speler een tweede kans met de Nothing Phone (2).

De smartphone behoudt het bijzondere design, maar gaat verder behoorlijk op de schop. Zo groeit het oled-scherm van 6,55 naar 6,7 inch. Een nog belangrijkere upgrade vinden we aan de binnenkant. Waar de eerste Nothing een bescheiden Snapdragon 778G Plus-chip had, krijgt de tweede een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Die is véél sneller en zit bijvoorbeeld ook in de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Wat dat met de prijs van de Nothing Phone (2) gaat doen, is de grote vraag. Dat het toestel meer kost dan de 469 euro van zijn voorganger lijkt wel vast te staan.

Renders van de Nothing Phone (2)

4. Samsung Galaxy Z Fold 5

Het grootste verbeterpunt van de Samsung Galaxy Z Fold 5 schuilt in het vernieuwde scharnier. Daardoor is dit vouwbare toestel straks volledig plat dicht te klappen. Bovendien staat er minder druk op het grote scherm aan de binnenkant, waardoor de vouw minder opvalt.

Ook de processor krijgt natuurlijk een upgrade en wel naar de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Die zit ook in de Galaxy S23-serie. Qua camera’s en accu hoeven we geen grote vernieuwingen te verwachten.

Samsung kondigt de Fold 5 eind juli aan tijdens een Unpacked-evenement. Net als zijn voorganger zal dit paradepaardje minimaal 1799 euro kosten.

5. Samsung Galaxy Z Flip 5

Tijdens datzelfde event ziet ook de Galaxy Z Flip 5 het levenslicht. Dit klaptoestel profiteert waarschijnlijk van hetzelfde nieuwe scharnier én krijgt een veel groter scherm op de buitenkant. Dat groeit van 1,9 naar 3,4 inch. Daardoor check je je notificaties een stuk gemakkelijker en schiet je simpel selfies met de twee camera’s.

Ook de Flip 5 draait op de snelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, maar verder vallen de vernieuwingen mogelijk tegen. Zo krijgt de telefoon geen grotere accu en gaat ook de laadsnelheid (van 25 Watt) er niet op vooruit.

Renders van de Samsung Galaxy Z Flip 5

6. Asus Zenfone 10

Klein is fijn! De Asus Zenfone 9 was één van onze favoriete smartphones van 2022. Geruchten beweerden dat de nieuwe versie een groter scherm zou krijgen, maar dat lijkt gelukkig niet te kloppen. De Asus Zenfone 10 behoudt waarschijnlijk zijn compacte 5,9 inch-scherm, waarmee het de kleinste high-end telefoon van het jaar wordt.

Asus lanceert de Zenfone 10 op 29 juni. Het bedrijf heeft al onthuld dat het toestel draait op een Snapdragon 8 Gen 2, waarmee het weer een echte krachtpatser wordt. Ook is het camerasyteem vernieuwd, maar veel details daarover ontbreken nog.

7. Eerste vouwbare smartphone OnePlus?

Hier zijn we wat minder zeker van, maar OnePlus zou de komende maanden weleens zijn eerste vouwbare smartphones uit kunnen brengen. Volgens geruchten werkt het bedrijf aan twee versies: een klaptoestel als de Samsung Galaxy Z Flip en een grotere variant die je openvouwt tot een compacte tablet. Dat kennen we natuurlijk van de Galaxy Z Fold-lijn.

OnePlus zou de toestellen baseren op de Oppo Find N2 en Oppo Find N2 Flip. Dat is niet verwonderlijk, want OnePlus en Oppo vallen onder hetzelfde moederbedrijf. Bovendien bracht Oppo zijn vouwbare smartphones (nog) niet uit in Nederland. Ze zitten elkaar dus niet in de weg.

We houden je graag op de hoogte

Dat waren de smartphones waar we in het derde kwartaal van 2023 het meest naar uitkijken. We houden je uiteraard op de hoogte van de onthullingen en delen onze bevindingen in uitgebreide reviews!

Naar welke Android-smartphone ben jij het meest benieuwd?