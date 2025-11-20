Waarom smartphones in 2026 (nog) duurder worden

Mike Peek
Mike Peek
20 november 2025, 12:58
2 min leestijd
Waarom smartphones in 2026 (nog) duurder worden

Smartphones zijn al niet goedkoop, maar ze worden volgend jaar waarschijnlijk weer een stukje duurder. En dat heeft alles te maken met kunstmatige intelligentie.

Lees verder na de advertentie.

Smartphones worden duurder door AI

Xiaomi waarschuwt de consument maar vast: in 2026 worden smartphones nog duurder dan ze nu zijn. Dat heeft alles te maken met de stijgende prijzen voor (werk)geheugen. Omdat er wereldwijd datacenters uit de grond worden gestampt voor AI kunnen fabrikanten amper aan de vraag voldoen. Toepassingen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie hebben enorme hoeveelheden geheugen nodig.

De bestaande productiecapaciteit wordt bovendien steeds vaker ingericht voor high-bandwidth memory (HBM), waar AI-servers veelal gebruik van maken. Daar is namelijk meer winst mee te behalen. Zo blijft er dus minder ruimte over voor normaal ‘consumentengeheugen’. Daardoor stijgt de prijs van opslag met 5 tot 10 procent. Bij werkgeheugen is de stijging nog veel groter: 15 tot 30 procent.

Xiaomi 15 Ultra review
Xiaomi 15 Ultra

Dat zien we nu overigens al terug bij nieuwe smartphones. Enkele jaren geleden experimenteerden sommige fabrikanten met soms wel 24GB werkgeheugen in hun high-end smartphones. Tegenwoordig blijven zelfs dure toestellen vaak steken op 12GB. En waar de goedkoopste versie van de OnePlus Nord 4 12GB werkgeheugen had, moet de meest voordelige Nord 5 het met slechts 8GB doen.

Prijzen worden doorberekend

Uiteraard is Xiaomi niet de enige die last heeft van deze prijsstijgingen. Er gaan geruchten dat ook de Samsung Galaxy S26-telefoons, die we begin volgend jaar verwachten, duurder worden dan hun voorgangers. Fabrikanten zijn immers niet alleen meer geld kwijt aan geheugen, maar ook aan materialen en personeel.

De volgende smartphones die Xiaomi uitbrengt in Nederland zijn waarschijnlijk de Xiaomi 17 en de Xiaomi 17 Ultra. Die verwachten we in het eerste kwartaal van 2026. Dan zullen we zien hoe groot de prijsstijgingen zijn. De Xiaomi 15 Ultra had al een stevige adviesprijs van 1499,90 euro. Mogelijk moet je voor zijn opvolger dus nog dieper in de buidel tasten.

Ga jij snel een nieuwe smartphone aanschaffen of ben je niet zo bezorgd over de prijzen? Laat het weten in de reacties en…

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Trendforce
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Fabrikanten

Bekijk ook

Samsung Galaxy Tab A11 Plus duikt op bij Nederlandse webwinkel

Samsung Galaxy Tab A11 Plus duikt op bij Nederlandse webwinkel

5 november 2025

Dit is de Motorola Edge 70: dun en licht vlaggenschip

Dit is de Motorola Edge 70: dun en licht vlaggenschip

5 november 2025

‘Dit zijn écht gelekte renders van de Google Pixel 10a, niet de 9a’

‘Dit zijn écht gelekte renders van de Google Pixel 10a, niet de 9a’

29 oktober 2025

Let op: deze Samsung-telefoon krijgt binnenkort geen updates meer

Let op: deze Samsung-telefoon krijgt binnenkort geen updates meer

28 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Black Friday
Over ons Contact Adverteren