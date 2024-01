Deze smartphones verwachten we in het eerste kwartaal van 2024

Het jaar is pas net begonnen, maar de eerste grote lancering staat al gepland op 17 januari. Dat is echter niet alles wat je dit kwartaal kunt verwachten. Benieuwd naar welke smartphones we uitkijken? Android Planet zet ze voor je op een rij!

Aankomende smartphones: eerste kwartaal 2024

Ook in 2024 verwachten we heel veel nieuwe smartphones in allerlei prijsklassen en van tientallen fabrikanten. In de eerste drie maanden van dit jaar staan enkele grote lanceringen op de planning en wij hebben opgesomd naar welke toestellen we het meeste uitkijken.

1. Samsung Galaxy S24

Het hoge woord is eruit: op dinsdag 17 januari is het tijd voor Galaxy Unpacked. Op dit grootse event wordt de nieuwe Samsung Galaxy S24-serie volledig onthuld. Naast de reguliere Samsung Galaxy S24, verwachten we ook de S24 Plus en S24 Ultra.

Voor ieder wat wils dus, mits je op zoek bent naar een high-end toestel in de bijbehorende prijsklasse. Samsung zet flink in op AI (oftewel kunstmatige intelligentie) dat door de toestellen verweven zit en je gebruikt voor dagelijkse taken of bijvoorbeeld fotografie.

We verwachten weer een stel goede camera’s, prachtige schermen en snelle hardware, alhoewel het erop lijkt dat de smartphones in Europa wel komen met een Exynos-chip, en geen Snapdragon-processor. De telefoons draaien op Android 14 en de nieuwe One UI-schil én je bent verzekerd van een goed updatebeleid.

2. OnePlus 12 en OnePlus 12R

Slechts enkele dagen na de presentatie van Samsung is het tijd voor fabrikant OnePlus. Op 23 januari onthult het bedrijf niet één, maar twee high-end smartphones voor Europa. Het gaat om de OnePlus 12 – die eerder al in China is gepresenteerd – en de goedkopere OnePlus 12R.

Omdat de OnePlus 12 al is gepresenteerd in China weten we precies wat we kunnen verwachten. Het scherm is maar liefst 6,82 inch groot en heeft een hoge resolutie en ververssnelheid. De Snapdragon 8 Gen 3 is aanwezig, evenals een flinke hoeveelheid RAM en opslaggeheugen.

Op de achterkant zitten drie camera’s, waaronder de hoofdcamera van 50 megapixel. Ook is er een periscopische cameralens aanwezig waarmee je tot drie keer optisch kunt zoomen. Tot slot maak je foto’s in een wijdere hoek met de groothoeklens van 48 megapixel.

De batterij is 5400 mAh groot en laadt op met maximaal 100 Watt. Ook draadloos opladen is mogelijk en muziek luister je via de stereospeakers. Het toestel is stof- en waterdicht, beschikt over een vingerafdrukscanner achter het scherm en komt op de markt in het wit, zilver en groen. De 12R moet het doen met minder imposante specificaties, maar krijgt ook een lager prijskaartje.

3. Xiaomi 14 en 14 Pro

Het Mobile World Congress komt eraan en dat is (volgens geruchten) het podium voor verschillende aankondigingen. Onder andere Xiaomi is aanwezig en wil de Xiaomi 14 en 14 Pro onthullen voor de Europese markt. Net als met de OnePlus 12 zijn deze toestellen al in China getoond, zodat we precies weten wat we kunnen verwachten.

Het gaat om high-end smartphones die zijn uitgerust met mooie amoled-schermen, snelle hardware en een stel goede camera’s. Verschillen tussen de telefoons zien we onder andere bij de grootte van het scherm en bijbehorende resolutie, de camera’s en natuurlijk de accu’s.

Wat de smartphones kosten, horen we over een aantal weken. De Xiaomi 13 werd in de markt gezet vanaf 999 euro, de 13 Pro voor 1299 euro. We houden voor nu dus rekening met vergelijkbare prijzen.

4. Nothing Phone (2a)

Op het Mobile World Congress in Barcelona is ook fabrikant Nothing aanwezig, aldus de geruchtenmolen. De fabrikant zou zijn derde smartphone willen presenteren. Het model, met de naam Nothing Phone (2a) wordt een betaalbaar model met mindere specificaties dan de Phone (2).

In de afgelopen weken zijn er steeds wat brokjes informatie naar buiten gekomen. Zo krijgt het toestel ledjes op de achterkant: handig voor binnenkomende notificaties of oproepen. We verwachten een processor van MediaTek, die krachtig genoeg is voor dagelijks gebruik. Wil je zware berekeningen uitvoeren of de nieuwste 3D-games spelen, dan kun je de Phone (2a) beter aan je voorbij laten gaan.

Het grote voordeel is dat het toestel relatief betaalbaar wordt. Het instapmodel met 8GB RAM en 128GB interne opslag zou over de digitale toonbank gaan voor zo’n 400 euro.

5. Poco X6 (Pro) en M6 Pro

De hierboven genoemde toestellen zijn veelal high-end en daar is het prijskaartje dan ook naar. Ben je op zoek naar een goedkopere Android-telefoon, dan kun je wachten op de onthulling van Poco. Op 11 januari aanstaande presenteert het merk enkele nieuwe toestellen in de vorm van de Poco X6, Poco X6 Pro en Poco M6 Pro.

Verschillende specificaties van de modellen liggen op straat en bieden voor ieder wat wils. De M6 Pro is het instapmodel, maar beschikt wel over een kleurrijk amoled-scherm. Op zoek naar een krachtiger toestel, dan is de Poco X6 (Pro) misschien een optie. De smartphone wordt aangedreven door een sterkere MediaTek-chip en ook verwachten we betere camera’s in dat model.

Al met al genoeg om te ontdekken dus als de toestellen gepresenteerd worden. Zoals gezegd gebeurt dit op 11 januari tijdens een ‘global launch’.

We houden je op de hoogte

Natuurlijk zijn dit niet de enige smartphones die we verwachten in het eerste kwartaal van 2024, maar we kijken daar wel het meeste naar uit. Uiteraard volgen we al het nieuws omtrent de lanceringen en lees je er met de tijd alles over op Android Planet.

Naar welke Android-smartphone ben jij het meest benieuwd? Laat het ons weten in de reacties.