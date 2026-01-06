Naar deze smartphones kijken we uit in het eerste kwartaal van 2026

Het nieuwe jaar is begonnen en in het eerste kwartaal verwachten we heel veel toffe nieuwe smartphones. Naar deze toestellen kijken we écht uit.

Smartphones in het eerste kwartaal van 2026

Nu we de jaaroverzichten van 2025 hebben afgerond op Android Planet is het tijd om vooruit te kijken. En dat is wel nodig, want in de eerste drie maanden van 2026 verwachten we veel nieuwe smartphones. Het belooft dus een druk kwartaal te worden! Hieronder lees je naar welke telefoons jij moet uitkijken.

1. Samsung Galaxy S26-serie

De belangrijkste aankondiging van dit kwartaal is waarschijnlijk de Samsung Galaxy S26. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de nieuwste vlaggenschepen van Samsung worden onthuld. De S25 verscheen vorig jaar in januari, maar mogelijk moeten we nog tot eind februari 2026 wachten op de Galaxy S26-reeks.

Wat wel zo goed als zeker is, is dat Samsung weer drie nieuwe toptoestellen lanceert. Het gaat om de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra. De S26, het compacte instapmodel, krijgt mogelijk een iets groter scherm van 6,3 inch. De Plus heeft – net als zijn voorganger – een 6,7 inch-display en het scherm van de Ultra is weer 6,9 inch groot.

Echt grote vernieuwingen lijken uit te blijven, al kan Samsung ons natuurlijk nog altijd verrassen. De verwachting is dat het bedrijf weer vol inzet op Galaxy AI, maar ook hardwarematige verbeteringen doorvoert. Zo zou de S26 standaard meer opslagruimte hebben en dat is altijd mooi meegenomen.

De Galaxy S26 Ultra krijgt vermoedelijk een privacyscherm, waarmee je het voor mensen die naast je zitten onmogelijk maakt om mee te kijken. De Ultra is mogelijk tevens de enige smartphone van het drietal die op een razendsnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip draait. De S26 en S26 Plus zouden het moeten doen met een iets langzamere Exynos 2600-processor van Samsung zelf.

2. Motorola Signature

Motorola komt misschien al snel met zijn mysterieuze nieuwe smartphone: de Signature. Het bedrijf brengt normaliter vooral toestellen in de Edge-lijn uit, maar de Signature zou iets compleet nieuws zijn. We verwachten dat het een écht vlaggenschip wordt.

De afgelopen weken is al het één en ander over de Motorola Signature gelekt. Zo zou het toestel zeven jaar lang updates krijgen, waarmee Motorola zijn updatebeleid flink verbetert. Sterker nog: daarmee doet het bedrijf het in één keer net zo goed als Google en Samsung.

Als we de geruchten mogen geloven, zijn de specificaties ook niet mis. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Evan Blass heeft de Signature een fraai 6,8 inch-scherm, dunne behuizing, 5200 mAh-accu met silicium-koolstof-technologie en drie 50 megapixel-camera’s.

Daarmee gaat Motorola de concurrentie aan met andere high-end smartphones, al zou de fabrikant een iets minder krachtige Snapdragon 8 Gen 5-chip in de Signature stoppen.

3. Xiaomi 17 Ultra

Voor fotografieliefhebbers is er ook een toestel om dit kwartaal naar uit te kijken. De Xiaomi 17 Ultra is onlangs in China gelanceerd, maar komt de komende maanden waarschijnlijk ook naar Nederland. Daar zijn we blij mee, want de 17 Ultra heeft behoorlijk indrukwekkende specificaties.

De eyecatcher van de Xiaomi 17 Ultra is de 200 megapixel-telelens. Die biedt echte optische zoom, wat betekent dat je het beeld 3,2 tot 4,3x dichterbij. De Xiaomi 15 Ultra van vorig jaar had nog twee zoomcamera’s nodig om het zelfde te kunnen bieden. Best indrukwekkend dus.

Ook de andere specificaties van de 17 Ultra vallen op. Het nieuwe toestel heeft een groter (en volledig plat) 6,9 inch-scherm en de snelste processor van dit moment: de Snapdragon 8 Elite Gen 5. De batterij zou een capaciteit hebben van 6000 mAh, maar dat staat nog niet helemaal vast.

De Nederlandse prijs van de Xiaomi 17 Ultra is onbekend, maar we verwachten dat je weer flink in de buidel moet tasten voor de smartphone. Zijn voorganger lanceerde met een adviesprijs van 1499 euro, en dat zal bij de 17 Ultra waarschijnlijk weer zo zijn.

4. Google Pixel 10a

Ook van Google verwachten we in het eerste kwartaal van 2026 iets nieuws: de Pixel 10a. Waarschijnlijk moeten we dan wel – net als bij de Pixel 9a – tot maart wachten. De opvolger lijkt slechts kleine verbeteringen door te voeren, zo blijkt uit de informatie die tot nu toe is gelekt.

Zo tonen renders dat de Google Pixel 10a er precies hetzelfde uitziet als de 9a. Het scherm zou echter een fractie kleiner zijn: 6,2 inch in plaats van 6,3 inch. Dat maakt de telefoon ietsjes compacter, al is het verschil maar klein. Wel fijn is dat de randen rondom het scherm slinken.

Opvallend is dat Google een ‘oude’ processor in de Pixel 10a zou stoppen. Het gaat om de Tensor G4-chip, die vorig jaar ook in de Pixel 9-telefoons zat. Het is niet helemaal duidelijk waarom Google niet voor de nieuwste processor kiest, al is de G4 zeker niet langzaam.

Verder is er nog niet veel bekend over de Pixel 10a. Zo weten we niet op welke verbeteringen Google zich wél richt. Ook de prijs is onduidelijk, al denken we dat de 10a ongeveer hetzelfde gaat kosten als zijn voorganger. Die is vorig uitgebracht voor 549 euro.

5. Xiaomi Redmi Note 15-series

Xiaomi komt dit kwartaal met de Redmi Note 15-serie. De lancering van de nieuwe smartphones staat gepland voor 15 januari, maar in het buitenland zijn ze al eerder onthuld. Hierdoor weten we precies wat we van de nieuwe Xiaomi’s kunnen verwachten en wat de specificaties zijn. Op de Nederlandse Xiaomi-website is inmiddels een pagina actief waar de prijzen te zien zijn.

De fabrikant komt met vijf betaalbare smartphones: de Redmi Note 15 (199,99 euro), Redmi Note 15 5G (279,99 euro), Redmi Note 15 Pro (349,99 euro), Redmi Note 15 Pro 5G (399,99 euro) en het meest luxe toestel, de Redmi Note 15 Pro Plus 5G (499,99 euro). De niet-5G-modellen kunnen alleen overweg met 4G-internet.

De Redmi Note 14 Pro van vorig jaar

Het paradepaardje, de Redmi Note 15 Pro Plus 5G, heeft een 6,83 inch-amoled-scherm met een hoge resolutie. Ook opvallend is de forse 6500 mAh-accu, die met 100 watt kan opladen. Verder is de telefoon uitgerust met een heuse 200 megapixel-camera en de Snapdragon 7s Gen 4-processor.

Naar welke smartphone(s) kijk jij dit kwartaal het meeste uit? Laat het weten in de reacties hieronder! We houden je natuurlijk op de hoogte van alle aankondigingen, dus volg ons via de website, app en/of nieuwsbrief!