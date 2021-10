Smartphones gaan alleen maar duurder worden: dit is waarom

Wat hebben de wekelijkse boodschappen, gas en smartphones met elkaar te maken? Antwoord: de prijzen gaan komende periode alleen maar stijgen. Dit is waarom smartphones duurder worden.

Dit is waarom smartphones duurder gaan worden

Terwijl de samenleving steeds meer op gang komt na de uitbraak van het coronavirus, gaat de telefoonindustrie juist op slot. Dit komt vooral door het wereldwijde tekort aan chips voor smartphones. Chips kun je het best vergelijken met de motor van een smartphone. Hoe krachtiger de smartphonechip, hoe sneller de telefoon aanvoelt.

Het chiptekort is niet zomaar ontstaan. De problemen zijn gelijktijdig met de uitbraak van het coronavirus begonnen. Veel ‘chipbakkers’ moesten de deuren toen helemaal sluiten, of konden ineens veel minder produceren, bijvoorbeeld omdat er maar heel weinig personeel aan de slag mocht.

Qualcomm en MediaTek, twee bekende fabrikanten van smartphone-onderdelen, hebben hun prijzen tussen oktober 2020 en juni 2021 bijvoorbeeld met 60 en 64 procent verhoogd. Dat blijkt uit onderzoek van Nikkei Asia.

De oorzaken van het chiptekort

De flinke stijging komt niet alleen door het toegenomen vraag en aanbod, maar heeft ook te maken met logistiek. Zeecontainers zijn vanwege alle coronamaatregelen steeds duurder geworden. Voor hetzelfde geld kan een fabrikant nu dus veel minder chips in een container stoppen, dan voor de coronacrisis het geval was.

Verder heeft de prijsverhoging ook te maken met hoe de smartphone-industrie in elkaar zit. Fabrikanten concurreren stevig met elkaar om de snelst mogelijke chips te maken. Hierdoor investeren ze veel in productie en infrastructuur, en dat kost natuurlijk veel geld.

Neem de microchip in je telefoon. Het kost tientallen tot honderden miljoenen euro’s en tienduizenden arbeidsuren om zo’n chip te ontwerpen. Vervolgens moeten ze nog gemaakt worden, bijvoorbeeld met machines van het Nederlandse ASML. De daadwerkelijke productie vindt dan weer in Taiwan of Zuid-Korea plaats. Tot slot moet alles weer verscheept worden naar markten in Europa en de Verenigde Staten.

‘Chiptekort nog lang niet voorbij’

Onderzoeksbureau Canalys doet onderzoek naar de smartphone-industrie en geeft aan dat de tekorten afgelopen maanden steeds verder zijn opgelopen. Bovendien verwacht het bureau niet dat hier de komende periode verandering in komt. Integendeel zelfs. Canalys schat dat er minstens tot eind 2022 een chiptekort zal zijn.

Omdat chips schaars zijn, en dus alleen maar schaarser worden, verhogen fabrikanten hun prijzen. Voor telefoonmakers zit er vervolgens niets anders op dan schoorvoetend te betalen. Het uiteindelijke bonnetje komt echter bij de consument te liggen. “Totdat het chiptekort is opgelost, zullen veel telefoonmerken hun prijzen verhogen”, aldus de onderzoekers.

Chiptekort is vooral Android-probleem

Het wereldwijde chiptekort treft het ene bedrijf harder dan het andere bedrijf. Wel lijkt het erop dat vooral fabrikanten van Android-telefoons hier last van hebben. Dit heeft volgens Canalys vooral met schaalgrootte te maken. Makers van Android-telefoons produceren over het algemeen niet heel veel exemplaren van een enkel model.

Dat doet concurrent Apple wel. Het bedrijf bracht onlangs de iPhone 13 en iPhone 13 Pro uit. Deze modellen zijn ontzettend populair, waardoor Apple goede afspraken met chipfabrikanten kan maken. Volgens Nikkei Asia krijgt het bedrijf hierdoor een voorkeursbehandeling.

Bovendien raakt het chiptekort Apple veel minder hard dan kleinere fabrikanten van Android-telefoons. “Vertragingen in de productie van iPhones zorgen er alleen voor dat mensen hun aankoop uitstellen, in plaats van afstellen”, aldus analisten van zakenbank Morgan Stanley.

Wat doen fabrikanten hieraan?

Chiptekorten zorgen voor allerlei problemen. Smartphones worden duurder, nieuwe telefoons worden vertraagd en niemand zit te wachten op lange levertijden.

Fabrikanten proberen de problemen daarom op te vangen door minder afhankelijk te worden. In steeds meer Samsung-toestellen zit bijvoorbeeld de zelfgemaakte Exynos-chip, Huawei heeft de Kirin-chip ontwikkeld en ook Google is sinds kort overstag. De kersverse Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro draaien op de zelfgemaakte Tensor-chip.

Dit is nogal een ommezwaai. In het verleden schakelden telefoonmakers namelijk altijd speciale chipfabrikanten zoals Qualcomm, Intel of MediaTek in. Deze partijen ontwierpen en maakten chips voor allerlei merken, waaronder Apple, Samsung en Google.

Niet alleen maar voordelen

Door zelf chips te maken proberen fabrikanten minder afhankelijk te worden. Bijkomend voordeel is dat ze hierdoor meer maatwerk kunnen leveren. Volgens Google is de Tensor-chip bijvoorbeeld een stuk veiliger en zorgt ‘ie ervoor dat de telefoonbatterij langer meegaat. Ook kunnen de soft- en hardware nu helemaal op elkaar aansluiten, want slechts één bedrijf trekt aan de touwtjes.

Eigen chips ‘bakken’ heeft dus allerlei voordelen, maar je moet er als fabrikant wel een lange adem voor hebben. Je bent namelijk sowieso een paar jaar verder voordat je een chip in massaproductie kunt nemen. En zelfs wanneer je aan de slag kunt, is het spannend hoe groot je yield (opbrengst) is. Het maken van chips is namelijk een heel secuur proces, waar ieder foutje grote gevolgen heeft.

Samenvattend: niets wijst erop dat smartphones de komende maanden goedkoper gaan worden. Waarschijnlijk gaan we alleen maar meer betalen.