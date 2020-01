De oprichter van Huawei heeft gezegd dat in de toekomst smartphones met HarmonyOS verschijnen. Eerder liet Huawei juist weten geen directe plannen hebben om dat te gaan doen.

HarmonyOS is het door Huawei zelf ontwikkelde besturingssysteem dat in augustus 2019 werd gepresenteerd. De oprichter van Huawei, Ren Zhengfei, heeft in een interview met Sina laten weten dat HarmonyOS toch gebruikt gaat worden op smartphones en tablets. Dat is een ander statement dan Huawei eerder innam. Toen zei het bedrijf juist nog geen plannen te hebben om smartphones te voorzien van deze software.

Het eigen besturingssysteem is een alternatief voor Android, de software die de Chinese fabrikant nog steeds gebruikt op zijn smartphones. Door een opgelegd handelsverbod mag Huawei geen Google-diensten gebruiken bij aankomende toestellen. Zo is de Mate 30 Pro in september 2019 gepresenteerd, maar apps als YouTube, Google Maps of de Play Store werken niet op die smartphone.

In maart wordt de Huawei P40-serie verwacht, maar ook die toestellen komen zonder de volledige Android-beleving. Wanneer we precies smartphones en tablets kunnen verwachten met HarmonyOS is nog onbekend. Zhengfei laat weten dat dit ergens in de aankomende jaren zal moeten gebeuren.

Eigen besturingssysteem ook in auto’s

Ook denkt de oprichter dat de software in de toekomst gebruikt wordt in auto’s. Daarbij laat hij weten dat Huawei niet zelf auto’s gaat produceren, maar alleen de benodigde software levert. Afgelopen week werd ook al bekend dat Huawei en het Nederlandse TomTom de handen ineen hebben geslagen.

Dat heeft ook weer te maken met het handelsverbod, want Huawei mag geen Google Maps gebruiken. Huawei probeert ontwikkelaars hun applicaties wel compatibel te maken met Huawei Mobile Services. Dat is Huawei’s eigen alternatief voor de Google-diensten. Daarvoor is de fabrikant ook al een eigen app-winkel gestart, waarin nu zo’n 55.000 apps te vinden zijn. In de Play Store van Google staan een kleine drie miljoen applicaties.

