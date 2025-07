Deze toffe smartphones verwachten we de komende maanden

Het is momenteel hoogzomer, maar in de herfst van 2025 verwachten we weer veel toffe nieuwe smartphones. Dit zijn de toestellen waar de redactie van Android Planet het meest naar uitkijkt!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste smartphones in de herfst van 2025

Het najaar is altijd een drukke periode in de techwereld. Iedereen gaat weer aan het werk en fabrikanten lanceren massaal hun nieuwe gadgets. Hoog tijd dus om de smartphones op een rij zetten waar we in de herfst van 2025 naar uitzien.

1. Google Pixel 10-serie

Vier voor de prijs van één: naast de normale Pixel 10 lanceert Google op 20 augustus aanstaande ook de Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL én de vouwbare Pixel 10 Pro Fold. De grootste vernieuwing lijkt de Tensor G5-chip te worden, de eerste die Google helemaal zelf heeft ontworpen. We verwachten daarom een mooie spring in prestaties en accuduur voor al deze telefoons.

Aan het uiterlijk verandert weinig: de Pixel 10 en Pixel 10 Pro krijgen weer een 6,3 inch-scherm, terwijl de Pixel 10 Pro XL een 6,8 inch-display heeft. Wel beschikt de Pixel 10 voor het eerst over een telelens om een stukje mee in te zoomen.

Renders van de Pixel 10

Wereldschokkend wordt de Pixel 10-serie waarschijnlijk niet, al heeft Google vast nog enkele nieuwe AI-trucjes in petto. Gelukkig lijken de prijzen grotendeels gelijk te blijven aan die van de Pixel 9-serie vorig jaar.

2. Samsung Galaxy A17

Samsung heeft zijn high-end kruid voor 2025 al grotendeels verschoten, maar we verwachten nog wel een mooi budgettoestel. De Galaxy A17 belooft weer een hit te worden onder mensen die veel smartphone voor niet zoveel geld willen.

Aan het ontwerp verandert vermoedelijk weinig ten opzichte van de Galaxy A16, maar Samsung zou wel kiezen voor een snellere Exynos 1380-chip. Die kennen we al van de Galaxy A35 en Galaxy A26. Hij zou nu dus zijn opwachting maken in een nóg goedkopere smartphone van de Koreaanse fabrikant.

Verder mag je weer een 6,7 inch-oled-scherm verwachten, een accu van 5000 mAh en drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrolens.

De Galaxy A16 van vorig jaar

Het grootste pluspunt van de Galaxy A17 wordt zijn updatebeleid. Je mag zes grote nieuwe versies van Android tegemoet zien en zes jaar lang beveiligingspatches. Dat is uitstekend voor een toestel dat maximaal 250 euro zal kosten.

3. Oppo Find X9 Pro

Met de Find X8 Pro maakte Oppo vorig jaar een geslaagde rentree in het high-end segment. Het toestel had een snelle processor, grote accu en uitstekende camera’s voor een ook nog eens zeer concurrerende prijs.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Inmiddels gaan er veel geruchten over zijn opvolger, die richting het einde van 2025 moet verschijnen. De Find X9 Pro krijgt een nóg grotere accu met een capaciteit van misschien wel 7500 mAh, voor een ronduit indrukwekkende batterijduur. Daarnaast draait hij op een rappe MediaTek Dimensity 9500-chip en schiet je plaatjes met een nieuwe 200 megapixel-telelens.

Daarnaast rekenen we weer op een mooi 6,78 inch-oled-scherm, dat dit keer mogelijk helemaal plat is. Zijn voorganger had nog licht afgebogen randen. We hopen op een adviesprijs van rond de 1000 euro.

Oppo Find X8 Pro

4. Samsung Galaxy S25 FE

In de herfst van 2025 brengt Samsung nóg een langverwachte smartphone uit. Het gaat om de Galaxy S25 FE, het voordeligste lid van de S25-familie. Heel veel is er nog niet bekend over dit toestel. Volgens sommige geruchten draait hij op dezelfde Exynos 2400e-chip als de Galaxy S24 FE.

In dat geval zullen de upgrades uit een andere hoek moeten komen. Zo zou de accu een stukje sneller kunnen opladen. Mogelijk krijgt ook het ontwerp een upgrade, met minder dikke schermranden. Aan de camera’s lijkt in ieder geval weinig te veranderen.

Een andere mogelijkheid is dat Samsung de nieuwe FE iets goedkoper in de markt zet. De S24 FE had een stevige adviesprijs van 749 euro, maar koop je inmiddels al voor € 398,-.

Overigens brengt Samsung ook nog een voordelige tablet uit de komende maanden. Deze Galaxy Tab S10 Lite krijgt bescheiden specificaties, maar wel een vrij grote batterij.

Renders van de Samsung Galaxy S25 FE

5. Xiaomi 15T (Pro)

Elk najaar brengt Xiaomi twee telefoons uit in zijn T-serie. Over de Xiaomi 15T en 15T Pro is nog weinig bekend, maar we noemen ze hier toch vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding van hun voorgangers.

Smartphones in deze serie beschikken steevast over heel goede schermen, chips die net onder de absolute top zitten en camera’s die in alle omstandigheden minimaal redelijke foto’s maken. Bovendien laden de accu’s lekker snel op.

Volgens geruchten krijgt de Xiaomi 15T Pro voor het eerst een telelens waarmee je 5x optisch kunt inzoomen. Dergelijke camera’s waren tot voor kort voorbehouden aan de duurste smartphones, terwijl deze Xiaomi ver onder de 1000 euro zal kosten.

Naar welke smartphone kijk jij uit de komende maanden? Laat het hieronder weten en download dan direct even de officiële (en te gekke!) Android Planet-app.

Lees het laatste nieuws: