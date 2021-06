5G voor een prikkie: 5 smartphones met 5G onder de 250 euro

Er verschijnen steeds meer betaalbare smartphones met 5G. Dat is fijn, omdat je met zo’n toestel gebruik kan maken van het 5G-netwerk, dat in 2022 een stuk sneller wordt dan 4G. Android Planet zet vijf 5G-smartphones onder de 250 euro op een rij.

Betaalbare smartphones met 5G uitgelicht

5G is sinds de zomer van 2020 in Nederland beschikbaar, maar vooralsnog vooral een toekomstbestendige extra. Omdat een cruciale 5G-frequentieband pas eind 2022 beschikbaar komt voor telecomproviders, wordt het netwerk dan pas sneller dan 4G. Het voordeel van nu een 5G-smartphone kopen, is dat je klaar bent voor dat moment. Extra fijn is dat steeds meer goedkope toestellen geschikt zijn voor 5G. 5G-ondersteuning wordt zo geen feature meer waar je extra voor betaalt, maar een standaardfeature.

Tijd om vijf scherp geprijsde modellen op een rij te zetten. Hieronder vind je – in willekeurige volgorde – vijf smartphones met 5G onder de 250 euro. Goed om te weten is dat het overzicht geen complete test is. Wel verwijzen we – indien getest- naar de review van een toestel.

1. Samsung Galaxy A22 5G

Samsung biedt met de Galaxy A22 5G ook een scherp geprijsde 5G-smartphone aan met een vloeiend 90Hz-scherm. Het display ververst zich vaker per seconde (90 keer) dan een standaard 60Hz-scherm (60 keer) en oogt daarom soepeler. Het display is met 6,6 inch groot en oogt scherp dankzij de full-hd-resolutie.

De Galaxy A22 5G heeft 4GB werkgeheugen, 64GB opslaggeheugen en een stevige 5000 mAh-accu. Opladen gaat met 15 Watt niet heel rap, maar wel een de usb-c-poort.

Het toestel beschikt over drie camera’s op de achterkant en draait op Android 11. Je kan rekenen op Android 12 en 13 en vier jaar beveiligingsupdates. Dat is uitzonderlijk lang voor een budgetsmartphone en betekent dat de Galaxy A22 5G tot juni 2025 beschermd is tegen opgeloste veiligheidslekken.

Je kan de Samsung Galaxy A22 5G los kopen voor 229 euro of ‘m in in combinatie met een abonnement in huis halen. Hieronder vind je de beste deals.

2. Motorola Moto G 5G

De Motorola Moto G 5G is één van Motorola’s voordeligste 5G-smartphones. Het toestel heeft een grote 5000 mAh-accu, fors 6,7 inch-full-hd-scherm en 64GB opslagruimte.

De smartphone draait op een Snapdragon 750G-processor, die ook in bijvoorbeeld de OnePlus Nord CE 5G zit. Motorola stopt er 4GB werkgeheugen bij. De Moto G 5G heeft drie camera’s op de achterkant en draait op Android 11.

Een serieus aandachtspunt is dat de smartphone geen verdere versie-updates ontvangt en dus niet kan rekenen op Android 12. Motorola rolt beveiligingsupdates uit tot november 2022. Het updatebeleid vormt hiermee het zwakste punt van de Moto G 5G.

In onze uitgebreide Motorola Moto G 5G review lees je wat we verder van de smartphone vinden. Check hieronder de scherpste prijzen van een Moto G 5G met abonnement of kies de Moto G 5G los.

3. Xiaomi Redmi Note 10 5G

Ook Xiaomi verkoopt anno 2021 betaalbare smartphones met 5G. Denk aan de Redmi Note 9T, die is opgevolgd door de Redmi Note 10 5G. Dit toestel heeft een fors 6,5 inch full-hd-scherm, vlotte MediaTek-processor en 4GB/64GB werk- en opslaggeheugen.

Een grote 5000 mAh-accu voorziet de smartphone van stroom en laadt vlug op via de usb-c-aansluiting. De Redmi Note 10 5G is voorzien van Android 11 en krijgt twee jaar updates. Je bent dus verzekerd van Android 12 en 13 en beveiligingsupdates tot de lente van 2023.

In onze uitgebreide Xiaomi Redmi Note 10 5G review lees je of de smartphone een aanrader is. Check ook de laagste prijs van een losse Redmi Note 10 5G of vergelijk hieronder de beste deals van de smartphone met een abonnement.

4. Oppo A54 5G

Oppo biedt onder andere de A54 5G aan als scherp geprijsde 5G-smartphone. Dit model heeft een fraai 6,5 inch-full-hd-scherm met soepele 90Hz-verversingssnelheid.

De smartphone draait op een wat langzamere Snapdragon 480-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Achterop vind je vier camera’s. Een flinke 5000 mAh-accu voorziet de Oppo A54 5G van stroom, maar opladen duurt een paar uur. Oppo levert namelijk een langzame 10 Watt-oplader mee.

Het toestel komt uit met Android 11 en krijgt updates naar Android 12 en 13. Ook krijg je beveiligingsupdates tot april 2024 en dat is langer dan gebruikelijk voor een budgetsmartphone.

Hier vind je de laagste prijs van een losse Oppo A54 5G. Je kan de Oppo A54 5G ook met abonnement aanschaffen.

5. Poco M3 Pro

De Poco M3 Pro is een scherp geprijsde 5G-smartphone met een groot 6,5 inch-full-hd-scherm dat soepel oogt dankzij de 90Hz-verversingssnelheid. Het toestel draait op een rappe MediaTek-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen.

Achterop zijn drie camera’s geplaatst. De smartphone is voorzien van een grote 5000 mAh-accu en draait op Android 11. Poco belooft updates naar versies 13 en 13 en rolt beveiligingsupdates uit tot mei 2023.

De software is een aandachtspunt, want de drukkere MIUI-schil zal niet iedereen even goed bevallen.

Je kan de Poco M3 Pro los of in combinatie met een abonnement kopen voor 219 euro.