De volgende stap voor smartphones? Deze bedrijven gokken op nft’s

Wat wordt de volgende stap voor smartphones? Niemand weet het zeker, maar steeds meer telefoonbedrijven zetten volop in op nieuwe technologieën zoals nft’s, de metaverse en web3.

Steeds meer smartphones zetten in op nft’s

Begin dit jaar hadden vrijwel alle media het plotseling over nft’s. Nft staat voor non-fungible token, oftewel een niet-vervangbare token. Heel kort gezegd is een nft een digitaal certificaat dat gekoppeld is aan een digitaal object. Denk bijvoorbeeld aan een afbeelding, animatie, video of zelfs een tweet.

Aan de hand van dit ‘digitale bonnetje’ kun je bewijzen dat je de rechtmatige eigenaar of bedenker van dit digitale object bent. De bewijzen worden namelijk publiekelijk (en dus openbaar) opgeslagen in een zogeheten blockchain. Deze registers houden precies bij hoe en wanneer nft’s verhandeld worden.

Omdat de registers decentraal zijn opgezet, worden de digitale bonnetjes verspreid over de wereld opgeslagen. Je kunt dus altijd en overal nagaan wie de rechtmatige eigenaar van een digitaal kunstwerk, video of logo is.

70 miljoen voor een plaatje

Hoewel nft’s al zeker sinds 2014 bestaan, zijn ze pas het laatste anderhalve jaar echt populair geworden. Waarschijnlijk hangt dat samen met de gekte die is ontstaan vanwege de hoge bedragen die voor nft-kunstwerken werden neergelegd. Het kunstproject ‘Everyday: The First 5000 Days;’ ging begin 2021 bijvoorbeeld voor bijna 70 miljoen dollar over de toonbank.

Het Everyday-kunstwerk

Nft’s zijn onderdeel van een bredere waaier aan opkomende technieken, zoals de metaverse en web3. Deze ‘volgende fase’ van het internet is momenteel volop in ontwikkeling en draait volgens voorstanders om decentralisatie. Internetgebruikers zouden eigenaar worden van hun bestanden, in plaats van gigantische techbedrijven. In onderstaand artikel leggen we precies uit wat web3 inhoudt.

Een praktisch voorbeeld is dat je in het toekomstscenario van web3 niet langer afhankelijk bent van grote partijen, zoals Facebook of YouTube, maar dat het sociale medium of filmpjeswebsite eigendom is van de gemeenschap. De grote belofte is dat creatievelingen zo (meer) geld aan hun werk gaan verdienen en volledig eigenaar worden (en blijven).

De tijd moet uitwijzen of web3 daadwerkelijk de toekomst wordt, of dat het bij scenario’s en hypes blijft. Hoe dan ook, steeds meer techbedrijven stappen op de web3-trein, waaronder telefoonmakers.

HTC maakt metaverse-smartphones

Zo ook HTC. Dit bedrijf was ooit een grote speler in de telefoonmarkt en naar onze mening is de HTC One M7 (uit 2013) één van de meest iconische smartphones ooit. Inmiddels is het bedrijf behoorlijk van haar troon gevallen. Men probeert zich te echter te herpakken door te focussen op opkomende technologieën, met de Desire 22 Pro als meest recente voorbeeld.

Dit toestel verscheen eind vorige maand en wordt in de markt gezet als “dé smartphone voor de metaverse”. De Desire 22 Pro wordt bijvoorbeeld standaard geleverd met de Vive Wallet. Deze digitale portemonnee heb je nodig om nft’s te kopen via de Vive Arts NFT Store, HTC’s eigen winkel voor digitale kunstwerken.

Ook kunnen gebruikers aan de slag met een app om in cryptomunten te handelen en maken kopers kans op een nft van HTC. Verder kan de Desire 22 Pro overweg met de Vive Flow, HTC’s eigen virtual reality-bril.

Het Taiwanese bedrijf claimt dan ook een unieke telefoon voor de toekomst te hebben gemaakt, maar daar zijn critici het niet mee eens. Zij wijzen op het feit dat vrijwel alle functies van de Desire 22 Pro niet-exclusief zijn. De Vive Wallet-app is bijvoorbeeld ‘gewoon’ via de Google Play Store te downloaden en de Vive Flow-bril werkt ook op andere Android-telefoons – mits ze over 5G beschikken.

De eerste Nothing-nft

Ook Nothing ziet toekomst in nft’s. Deze nieuwe smartphonefabrikant – die is opgezet door Carl Pei, de mede-oprichter van OnePlus – bracht onlangs zijn eerste telefoon uit, de Nothing Phone (1). Om de release te vieren bedacht men een ludieke nft-actie voor enthousiastelingen en vroege investeerders in het bedrijf. Zij konden een zogeheten Black Dot kopen om de release van de Phone (1) te vieren.

Dit is een nft van een videoclip waarin je een transparante, bewegende kubus ziet met daarin – jawel – een zwarte stip. Ook maakten eigenaren van een Black Dot-nft kans op exclusieve prijzen en vroegtijdig toegang tot evenementen van Nothing, zoals de lancering van een nieuwe telefoon.

Black Dot-nft van Nothing

Hoewel de animatie knap is gemaakt en de vormgeving overeenkomt met het minimalistische design van Nothing-producten, vroegen veel mensen zich wel af wat de nft met telefoons te maken heeft.

Solana Saga: De eerste web3-telefoon

Dat geldt niet voor de Solana Saga. Deze “web3-telefoon” moet in 2023 uitkomen en wordt ontwikkeld door Solana, een populaire blockchain en cryptomunt (net als Bitcoin). De 1000 dollar kostende Android-telefoon richt zich volledig op de wereld van web3, nft’s en cryptomunten.

In basis is de Solana Saga een Android-telefoon, maar wel met wat aanpassingen hier en daar. Logischerwijs zijn er allerlei apps vooraf geïnstalleerd, waardoor gebruikers in Solana-cryptomunten kunnen handelen (via SolanaPay). Verder is het mogelijk om decentrale apps te downloaden (zogeheten dApps) en heeft de telefoon een eigen beveiligde kluis voor het opslaan van bestanden.

SolanaSaga

Ook noemenswaardig is de Solana Mobile Stack, ofwel SMS. Deze software is door Solana gemaakt en gericht op (app-)ontwikkelaars die web3-applicaties voor telefoons willen maken. SMS kun je volgens Solana zien als een “cryptolaag over Android”. Op termijn moet SMS er bijvoorbeeld voor zorgen dat je geen computer meer nodig hebt om nft’s te kopen, maar dat het hele proces net zo goed op een telefoon werkt.

De Solana Saga is voor 1000 dollar te pre-orderen en moet in 2023 verschijnen. Het Android-toestel heeft een 6,67 inch-scherm, rappe Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip en 12GB aan werkgeheugen. Het is niet duidelijk op welke Android-versie de Solana Saga draait.

Vertu: Koop een nft, krijg een telefoon

Zoals duidelijk moge zijn zetten de meeste telefoonmakers in op software. Ze willen het bijvoorbeeld zo makkelijk mogelijk maken om aan nft’s te verhandelen en aan de slag te gaan met web3, door blokkades weg te halen en standaard hiervoor bedoelde apps vooraf te installeren.

Er zijn ook bedrijven die een compleet andere aanpak kiezen, zoals Vertu. Je kent dit bedrijf misschien van haar exclusieve, gigantisch dure smartphones. Vertu maakt onder meer smartphones die met echt goud zijn versierd en wel 30.000 euro kunnen kosten.

Vertu Constellation X Ulm

Maar, het bedrijf zet ook volop in op web3. Kijk maar naar de Vertu Constellation X Ulm. Deze exclusieve smartphone is enkel en alleen via het kopen van een nft verkrijgbaar. Wie één van de (in totaal) 10,555 digitale certificaten koopt, heeft het recht om haar of zijn ‘bonnetje’ in te leveren voor een ‘echte’, fysieke telefoon: de Vertu Constellation X Ulm.

Je kunt de nft ook in bezit houden. In dat geval krijg je toegang tot de zogeheten Vertuverse, Vertu’s eigen “web3-gemeenschap”. Je maakt dan onder meer kans op exclusieve cadeautjes en geldprijzen (van maximaal 100.000 dollar). De nft voor de speciale Vertu-smartphone kost 5175 dollar.

Op Android Planet schrijven we regelmatig over nieuwe technologieën. Lees bijvoorbeeld onze uitlegartikelen over de metaverse en web3. Ook voor analyses ben je hier aan het juiste adres. Lees bijvoorbeeld onze column over web3, dat voorlopig zijn doel nog voorbijschiet.