Deze Android-smartphones verwachten we de komende maanden

Het eerste kwartaal van 2023 is alweer bijna voorbij en daarin zijn allerlei nieuwe smartphones gepresenteerd. De komende tijd verwachten we echter nog heel veel meer te gaan zien!

Smartphones voor tweede kwartaal 2023: alles op een rij

Wanneer wordt dat nieuwe toestel gepresenteerd? Hoe lang moeten we nog wachten op de onthulling van die smartphone? Moet ik wachten op deze telefoon, want ik heb eigenlijk nu een nieuwe nodig. Dat zijn vragen die de redactie van Android Planet regelmatig gesteld krijgt.

We hebben altijd een vrij goed beeld van welke Android-toestellen op de planning staan en daarom zetten we in dit artikel alle verwachte aankondigingen voor je op een rij.

#1. Samsung Galaxy A34

Wel of niet? Samsung zou 15 maart kiezen om twee nieuwe smartphones in de Galaxy A-lijn te presenteren. Ten eerste gaat het om de Samsung Galaxy A34, de meest betaalbare van het duo. Het gaat om een telefoon met een groot scherm, prima specificaties voor alledaagse taken en een goed updatebeleid. De gelekte prijs is trouwens wel fors en dat is dus zeker iets om rekening mee te houden.

#2. Samsung Galaxy A54

Het andere aankomende Samsung-toestel is de Galaxy A54, wat weer een topper in de dop is. Hij volgt de populaire Galaxy A53 en A52 op, de best verkochte telefoons van Samsung. Inmiddels is nagenoeg alles al over de smartphone verschenen. Zo weten we dat ‘ie wordt uitgerust met meerdere camera’s en een grote accu. Hij komt op de markt in verschillende kleuren en opslagvarianten.

#3. Xiaomi Redmi Note 12-serie

De Redmi Note 12-serie is al onthuld in China. De toestellen maken binnenkort hun debuut in Europa. Xiaomi houdt daarvoor een evenement, waar we alles zullen horen over welke modellen we hier precies gaan zien en de prijzen.

Opvallend is wel dat verschillende Redmi Note 12-toestellen al in Europa te koop zijn. Zo zien we al toestellen bij de Duitse Mediamarkt en ook in Nederland heeft Android Planet ze al gespot. Al met al nog even afwachten dus; we houden je uiteraard op de hoogte van al het nieuws!

#4. Oppo Find X6-serie

Volgens geruchten is het eind maart tijd voor de presentatie van de Oppo Find X6-smartphones. Volgens geruchten worden op het evenement sowieso de normale Find X6 en Oppo Find X6 Pro onthuld. Laatstgenoemde wordt echter alleen in China uitgebracht aldus verschillende lekken, wat een opmerkelijke keuze zou zijn.

De Oppo-telefoons krijgen een geheel nieuw design met een opvallend camera-eiland en zijn vast en zeker afgetopt met de beste hardware van het moment. Ook wordt er samengewerkt met camerafabrikant Hasselblad, om zo te zorgen voor de mooiste kiekjes.

#5. Huawei P60-serie

Huawei is helaas veel van haar glans verloren op de smartphonemarkt, maar het bedrijf brengt nog steeds toestellen uit. Later deze maand gaan we de nieuwste telefoons in de P-serie en Mate-serie. Het gaat om de Huawei P60 en P60 Pro, beide uitgerust met high-end hardware en een set goede camera’s. Ook een nieuwe foldable krijgen we dan te zien.

Of de smartphones hier worden uitgebracht, is echter nog de vraag. Mocht dat wel gebeuren, houdt er dan rekening mee dat ze geen 5G-ondersteuning hebben en dus niet voor iedereen even bruikbaar zijn. Tevens hebben ze geen Google-ondersteuning aan boord, waardoor apps downloaden uit de Play Store of navigeren met Google Maps niet mogelijk is.

#6. OnePlus Nord 3

We wachten al een tijd op de opvolger van de OnePlus Nord 2, maar hij komt er aankomend kwartaal echt aan, mits de geruchten kloppen natuurlijk. We verwachten weer een toestel met een prima prijs-kwaliteitverhouding. Wat ‘ie gaat kosten is nog de vraag, maar stiekem weten we wel hoe ‘ie eruit ziet.

Het gaat namelijk om de onlangs gepresenteerde OnePlus Ace V2, maar dan met een andere naam. Dat is trouwens niet alles in de Nord-lijn, begin april wordt namelijk ook nog de OnePlus Nord CE3 Lite gepresenteerd aldus een betrouwbare bron.

#7. Google Pixel 7a

Nog maar een paar weekjes wachten, want dan is het tijd voor Google I/O 2023. Op deze ontwikkelaarsconferentie presenteert de zoekgigant allerlei nieuws. Het toestel waar we naar uit kijken op dit event is de Google Pixel 7a. De betaalbare opvolger van de Pixel 6a krijgt een scherm met hogere ververssnelheid, snellere processor en betere camera’s. Dat alles zit verpakt in een opvallende behuizing en volgens geruchten wordt de smartphone ook nog eens erg betaalbaar.

#8. Motorola Edge 40-serie

Het duurt wat lang, want vorig jaar werd de Edge 30 Pro al eind februari gepresenteerd. Nog even geduld dus, want wanneer Motorola de Edge 40-serie presenteert voor de Europese markt is onbekend. Het moet wel aankomend kwartaal zijn, toch?

We weten nagenoeg alles over het Pro-model, afgezien van de prijs. De Edge 40 Pro is al wel gepresenteerd in China. Naast de Pro verwachten we ook een normale Edge 40 en misschien een extra variant, zoals we zagen bij de voorgangers.

Blijf op de hoogte van al het Android-nieuws

Android Planet houdt je natuurlijk op de hoogte van alle onthullingen. Benieuwd naar wat je nog meer kan verwachten? Check dan het 2023-overzicht dat we regelmatig bijwerken. Zo mis je geen enkele onthulling!

Naar welke Android-smartphone kijk jij uit? Laat het ons weten in de reacties!