Smartphones in 2023: 5 verwachtingen van Android Planet

Hoe gaat de smartphonewereld zich ontwikkelen? Welke trends gaan we volgend jaar zien? In dit artikel zet de redactie van Android Planet vijf verwachtingen voor de smartphones van 2023 op een rij!

Dit zijn onze verwachtingen van smartphones in 2023

In 2022 zijn er weer behoorlijk wat dingen veranderd in smartphoneland. Veel fabrikanten verbeterden hun updatebeleid, opladen gaat sneller dan ooit en de 1 inch camerasensor deed zijn intrede. Ook volgend jaar zal de markt zich natuurlijk blijven ontwikkelen. Wij hebben onze glazen bol erbij gepakt en daar kwamen deze vijf verwachtingen voor smartphones in 2023 uit. Lees je mee?

1. Definitieve doorbraak ‘foldables’

Ze zijn al een paar jaar verkrijgbaar, maar voelen nog steeds een beetje als een nicheproduct: opvouwbare smartphones. Daar zou in 2023 weleens verandering in kunnen komen. Samsung lijkt namelijk eindelijk volwaardige concurrentie te krijgen. Google komt na veel uitstel met de Pixel Fold, een toestel dat lijkt op de Galaxy Z Fold 4. Ook OnePlus brengt volgend jaar mogelijk een smartphone uit die aan de binnenkant een compacte tablet verbergt.

Voor Samsungs klaptelefoon, de Galaxy Z Flip 4, bestaan inmiddels al alternatieven. De Motorola Razr 2022 bijvoorbeeld. En Oppo brengt in het eerste kwartaal van 2023 de Find N2 Flip naar Europa. We denken dat de ‘foldable’-markt door de ruimere keuze straks veel groter zou kunnen worden.

Motorola Razr 2022

2. Het einde van wachtwoorden?

We zijn zo gewend aan wachtwoorden dat het moeilijk is om je een wereld zónder voor te stellen. Toch zou het straks afgelopen kunnen zijn met die combinaties van de naam van je eerste huisdier en het jaar waarin hij of zij overleed. We horen namelijk steeds meer over een ‘passwordless future’. Het is goed mogelijk dat je straks bij een website inlogt met een eenmalige code die je als sms op je smartphone ontvangt, door je vingerafdruk of gezicht te scannen of met behulp van een authenticator-app.

Wachtwoorden hebben namelijk veel nadelen. Dat ze moeilijk te onthouden zijn, kun je nog opvangen met een wachtwoordmanager, maar ze zijn ook relatief makkelijk te kraken. Zeker als je kiest voor dingen als fikkie2009 en je je wachtwoorden niet regelmatig aanpast. Het gevaar van een wachtwoordmanager is bovendien dat je hoofdwachtwoord achterhaald wordt. Als dat gebeurt, liggen ál je wachtwoorden op straat en is de ellende niet te overzien.

Het onderscheppen van wachtwoorden gebeurt vaak met tienduizenden tegelijk, bijvoorbeeld als er een lek is in de beveiliging van een website. Door voor biometrie te kiezen, moeten die problemen verleden tijd zijn. Het is immers veel moeilijker om je vingerafdruk of scan van je gezicht te stelen of te vervalsen. Dat zou zoveel moeite kosten, dat het voor criminelen waarschijnlijk niet de moeite waard is.

3. Eindelijk sneller 5G (hopelijk)

Je leest al jaren berichten over 5G op Android Planet, maar mogelijk heb je er in de praktijk nog maar weinig profijt van. De huidige frequenties bieden namelijk amper hogere snelheden dan het ‘ouderwetse’ 4G. Het veilen van de nieuwere, snellere frequenties werd keer op keer uitgeteld.

Het laatste nieuws is nu dat het na de zomer van 2023 eindelijk zover is. Dat betekent overigens niet dat providers dan ook direct supersnel 5G aan kunnen bieden. Dat gebeurt op zijn vroegst aan het einde van volgend jaar, maar het kan ook 2024 worden. Nog even geduld dus.

4. Krimpende markt

De inflatie is hoger dan hij in decennia is geweest en veel economen zien een recessie opdoemen aan de horizon. 2023 zou voor veel smartphonefabrikanten weleens een uitdagend jaar kunnen worden. De consument ziet zijn koopkracht immers afnemen, terwijl de prijs van grondstoffen stijgt. De verwachtingen zijn dan ook dat er in 2023 minder smartphones worden verkocht dan in 2022.

Het is lastig te zeggen hoe deze krimpende markt de toestellen van volgend jaar zal beïnvloeden. Mogelijk worden er meer goedkopere telefoons verkocht. Het kan ook dat fabrikanten dure innovaties uitstellen tot de economische situatie verbetert.

5. De selfiecamera verdwijnt achter het scherm

We zijn een heel eind op weg naar de ideale smartphone: alleen maar scherm en niks anders dan scherm. De randen zijn, zeker op wat duurdere toestellen, immers zo goed als weggewerkt. We zitten alleen nog met dat gaatje, links, rechts of in het midden, voor de selfiecamera.

Selfiecamera op de Samsung Galaxy Z Fold 4

Enkele jaren geleden waren er smartphones, zoals de OnePlus 7 Pro, met een uitschuifbare selfiecamera, waardoor de voorkant helemaal uit scherm bestond. Die zijn uiteindelijk vrij snel verdwenen, waarschijnlijk vooral omdat ze het veel lastiger maken om een telefoon waterdicht te krijgen. De uiteindelijke oplossing wordt een selfiecamera ónder het scherm, die door de pixels heen foto’s kan schieten.

De Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft al zo’n lens, maar die is nog verre van perfect. Je ziet hem duidelijk zitten en de kwaliteit van de foto’s is niet om over naar huis te schrijven. Toch denken we dat deze techniek in 2023 een stuk beter wordt en op steeds meer smartphones te vinden zal zijn.

Deze smartphones komen er binnenkort aan

Tot zover onze verwachtingen van de smartphonemarkt dit jaar. Natuurlijk komen er ook weer een hoop toffe telefoons aan. In de eerste maanden van 2023 kunnen we ons onder meer verheugen op de Samsung Galaxy S23-serie.

Die bestaat wederom uit drie toestellen, met de Galaxy S23 Ultra als vlaggenschip. Deze smartphone krijgt mogelijk een nieuwe 200 megapixel-camera en draait, net als zijn goedkopere broertjes, op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip.

We verheugen ons ook op de OnePlus 11. Het Chinese bedrijf presenteert zijn nieuwe toptoestel op 7 februari aanstaande. We hebben alle geruchten over de OnePlus 11 al op een rijtje gezet. Deze smartphone draait eveneens op de Snapdragon 8 Gen 2 en krijgt een nieuw design met een rond camera-eiland.

OnePlus zou verder het updatebeleid verbeteren. De smartphone krijgt waarschijnlijk vier grote Android-upgrades (tot en met Android 17) en vijf jaar lang beveiligingspatches.

Wat verwacht jij volgend jaar van smartphones en de veranderende markt? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!