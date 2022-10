Deze smartphones verwachten we in het vierde kwartaal van 2022

De laatste maanden van het jaar zijn alweer aangebroken. Toch verschijnen er in het vierde kwartaal van 2022 nog heel wat smartphones waar wij erg benieuwd naar zijn. Hoog tijd dus voor een overzicht.

Smartphones waar wij naar uitkijken

Dat we ongemerkt alweer richting de kerst kruipen, wil niet zeggen dat er dit jaar geen toffe telefoons meer verschijnen. Ook in het vierde kwartaal van 2022 brengen fabrikanten weer erg interessante smartphones uit. Hieronder vind je de toestellen waar wij het meest naar uitkijken, plus onze verwachtingen.

1. OnePlus 11 Pro

De OnePlus 10 Pro is pas sinds april bij ons te koop, maar toch verschijnt de opvolger mogelijk al aan het einde van dit jaar. OnePlus zou de 11 Pro in december uit willen brengen. Het gaat daarbij wel om een release in China. Of hij ook direct bij ons op de markt komt, is nog onduidelijk. We verwachten eigenlijk van niet.

Renders van de OnePlus 11 Pro

De OnePlus 11 Pro wordt één van de eerste smartphones die draait op de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die zal tegen die tijd de snelste processor van het moment zijn. Ook veel andere specificaties van de 11 Pro zijn al gelekt. Zo laadt het toestel op met 100 Watt. Dat is erg rap, maar toch minder snel dan de 150 Watt van de OnePlus 10T.

2. Xiaomi 13-serie

Op 4 oktober kondigde Xiaomi de 12T en 12T Pro aan. Het bedrijf staat echter niet stil, want de gloednieuwe Xiaomi 13-serie staat al te trappelen. Volgens geruchten verschijnt deze in november. Van het Pro-model zijn zelfs al specificaties verschenen. Ook deze smartphone draait op de Snapdragon 8 Gen 2-chip.

Mogelijk krijgt dit toestel daarnaast een enorme 1 inch-camerasensor. Die zagen we voor het eerst op de Xiaomi 12S Ultra, die helaas niet in Nederland verscheen. Dat gebeurt waarschijnlijk wél met de Xiaomi 13 en 13 Pro. Daardoor kun je straks eindelijk zelf aan de slag met deze volgende generatie smartphonecamera.

3. Google Pixel 7 (Pro)

Op de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro hoeven we niet lang meer te wachten. Google presenteert de nieuwe smartphones namelijk op 6 oktober. Vrijwel alle informatie over de toestellen ligt al op straat. Het instapmodel krijgt een 6,3 inch-oled-scherm, terwijl de Pro over een groter 6,7 inch-oled-display beschikt. Beide varianten draaien op een nieuwe Tensor G2-chip, die door Google zelf is ontwikkeld. Deze is marginaal sneller dan zijn voorganger.

Verder lijken de vernieuwingen helaas wat tegen te vallen. Het ontwerp is een doorontwikkeling van het design dat met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro werd geïntroduceerd. Ook op cameragebied hoeven we geen grote veranderingen te verwachten.

Traditiegetrouw brengt Google de Pixel-telefoons niet officieel in Nederland uit. Er zijn echter veel aanwijzingen dat daar dit jaar verandering in komt. Dat zou betekenen dat je de smartphones gewoon in de winkel kunt kopen en niet afhankelijk bent van grijze import.

4. Motorola Razr 2022

Motorola presenteerde de Razr 2022 al in augustus. Vooralsnog heeft de klaptelefoon thuisland China echter niet verlaten. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in, want er zijn renders verschenen van de nieuwe Razr met een Engelstalige interface.

Mogelijk kondigt Motorola het toestel dus snel aan voor de Europese markt. Dan moet de Razr 2022 opboksen tegen de Samsung Galaxy Z Flip 4. Beide telefoons hebben vergelijkbare specificaties. Ze draaien bijvoorbeeld op de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, die bekendstaat om zijn goede prestaties en efficiëntie.

Ook hebben ze allebei een 6,7 inch-oled-scherm aan de binnenkant en een kleiner scherm aan de buitenkant. Daar kun je bijvoorbeeld de tijd en je notificaties op checken. Er zijn ook verschillen met de Samsung. Zo heeft de Razr een wat kleinere accu. Daar staat tegenover dat de vouw in het scherm minder zichtbaar zou zijn door een beter scharnier.

5. Motorola Moto G72

Heb je wat minder te besteden? Dan is de Motorola Moto G72 een interessant toestel. De opvolger van de Moto G71 krijgt vermoedelijk weer een 6,4 inch-oled-scherm en lijkt afgaande op verschenen renders op zijn minst deels waterbestendig te worden.

Interessant is verder dat de smartphone een 108 megapixel-camera krijgt. Dat zien we niet vaak in deze prijsklasse. Geruchten hebben het verder over een forse 5000 mAh-accu met een 33 Watt-snellaadfunctie. De G71 gaat voor rond de 300 euro over de toonbank. We verwachten een soortgelijk prijskaartje voor zijn nieuwere broertje.

6. Samsung Galaxy S23-serie

We smokkelen een beetje, want de smartphones in de Samsung Galaxy S23-serie verschijnen niet in het vierde kwartaal van 2022, maar pas begin volgend jaar. Toch kijken we al reikhalzend uit naar de nieuwe paradepaardjes van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

We mogen opnieuw drie varianten verwachten: de gewone S23, grotere S23 Plus en duurste S23 Ultra. Die laatste krijgt een nieuwe 200 megapixel-camera, die voor nog meer detail in je foto’s moet zorgen.

Renders van de Galaxy S23 Plus

Er zijn inmiddels renders verschenen die een goed beeld geven van de S23 en S23 Plus. Daaruit blijkt dat vooral de achterkant op de schop gaat. In plaats van een camera-eiland zien we dat de lenzen los op de achterkant zijn geplakt. Dat kennen we natuurlijk van de Galaxy S22 Ultra. Verder verandert er weinig aan het ontwerp.

Wel gaan er geruchten dat alle S23-modellen wereldwijd op een Snapdragon-chip draaien. Dat zouden we goed nieuws vinden. Deze chips zijn namelijk sneller en efficiënter dan de Exynos-procssoren die Samsung doorgaans in de Europese S-telefoons stopt.

Alles over de nieuwste smartphones

