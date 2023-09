Laatste kwartaal 2023: naar deze smartphones kijken we zeker uit

Het laatste kwartaal van 2023 nadert met rasse schreden en er zijn afgelopen jaar al heel wat smartphones uitgebracht. Toch verwachten we de laatste maanden nog heel wat toffe, nieuwe modellen. Waar wij naar uitkijken, vind je in dit artikel!

Smartphones in het vierde kwartaal van 2023

Je hebt inmiddels keuze uit honderden types smartphone, maar misschien zit er toch net geen model voor jou tussen of wil je gewoon echt het nieuwste van het nieuwste model scoren. In het vierde kwartaal van 2023 komen er nog heel wat fabrikanten op de proppen met nieuwe toestellen. Zo verwachten we nog heel wat van producenten als Google, Oppo en OnePlus. Naar deze telefoons kijken wij het meeste uit.

1. Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro

Nog maar een week of twee wachten en dan is het tijd voor de presentatie van de nieuwe vlaggenschepen van Google. Op woensdag 4 oktober worden namelijk twee toestellen gepresenteerd van de zoekgigant. We hebben het natuurlijk over de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

De smartphones beschikken over een nieuwe processor, verbeterde camera’s en een licht aangepast ontwerp. We weten al hoe de toestellen eruit zien, want Google zelf heeft al verschillende online-teasers geplaatst. Zo zien we weer de kenmerkende camerabalk op de achterzijde, waarin twee of drie camera’s gehuisvest zijn.

Volgens geruchten worden de toestellen wel flink duurder ten opzichte van hun voorgangers. Of dat klopt? We horen het allemaal begin oktober!

2. OnePlus Open

We verwachten de eerste foldable van OnePlus ook binnenkort te gaan zien, want geruchten over dit vouwbare toestel doen al even de ronde. De smartphone wordt relatief compact en lijkt daarmee wat op de al bestaande Oppo Find N2 Flip. Niet heel gek gezien beide bedrijven vallen onder hetzelfde moederbedrijf.

Zo is het toestel al te bewonderen op verschillende renders, waarop ‘ie ook wat doet denken aan de Google Pixel Fold. Volgens gelekte specificaties wordt het een erg krachtig toestel met onder andere de Snapdragon 8 Gen 2-chip aan boord.

Ook wordt er gesproken over een geavanceerd camerasysteem, relatief grote batterij en veel werk- en opslaggeheugen. Met dit toestel gaat OnePlus de strijd dus aan met de gevestigde orde waaronder de Samsung Galaxy Z Fold 5. Naast de specificaties, uiterlijk en features kijken we vooral uit naar de prijs, want die is vast en zeker niet mals.

3. Samsung Galaxy S23 FE

Samsung heeft afgelopen maanden al heel wat smartphones uitgebracht, maar naar eentje kijken we nog steeds uit. Het toestel zou volgens geruchten allang uitgebracht moeten zijn, maar niks blijkt minder waar. We hebben het over de Samsung Galaxy S23 FE, waarbij de vraag wel is of ‘ie überhaupt wel in Europa op de markt wordt gebracht.

Het toestel wordt een betaalbaardere variant van de huidige Galaxy S23, maar er gaan nog heel wat geruchten de ronde over dit toestel. Check dus zeker ons overzicht, waarin we alles vertellen wat we al over de smartphone (denken te) weten.

De S23 FE krijgt weer een imposant en kleurrijk amoled-scherm met een hoge ververssnelheid en een krachtige processor aan boord. Of dat er eentje wordt van MediaTek of Qualcomm? Het toestel verschijnt in vier frisse kleuren en op een render zien we op de achterkant drie uitstekende cameralenzen. Dat is inmiddels kenmerkend voor toestellen het merk ongeacht de prijsklasse.

4. Oppo Find N3 Flip

De Oppo Find N3 Flip is al gepresenteerd, dus we weten eigenlijk alles al over de opklapsmartphone. Toch vind je ‘m in dit artikel, omdat ‘ie nog niet te koop is buiten thuisland China. Volgens een topman van Oppo komt daar echter wel verandering in, want een globale release komt eraan.

Het is de eerste fliphone met drie camera’s aan de voorzijde. Zo schiet je foto’s met de 50 megapixel-hoofdcamera of kun je wat zoomen met de 32 megapixel-lens. Ook is er nog een groothoeklens aanwezig en natuurlijk een selfiecamera in het scherm. Aan de buitenzijde vind je een tweede kleiner schermpje wat je gebruikt voor notificaties, bedienen van muziek of het checken van het weerbericht of andere info.

Er is een accu aanwezig van 4300 mAh en bedraad opladen gaat met maximaal 44 Watt. Het binnenste scherm meet 6,8 inch en ook daarbij gaat het om een kleurrijk en soepel amoled-display. De aandrijving vindt plaats dankzij de MediaTek Dimensity 9200-chip en je het toestel is beschikbaar in vier kleuren.

Wanneer we de Find N3 Flip hier gaan zien is nog wel de vraag. Ook wat ‘ie hier moet gaan kosten is nog onbekend. In China kost het ‘instapmodel’ met 256GB opslag omgerekend 860 euro zonder BTW. Voor de 512GB-versie betaal je omgerekend 960 euro.

5. Xiaomi 13T-serie

Omcirkel het maar in je agenda, dinsdag 26 september! Dan is het tijd voor de officiële onthulling van de Xiaomi 13T en Xiaomi 13T Pro. Xiaomi zet (onder andere) flink in op de camera’s van de toestellen, zo voorspelt de online-teaser van het bedrijf met de slogan: ‘Masterpiece in sight’.

Ook heeft de Xiaomi al laten weten dat beide toestellen deel uitmaken van het verbeterde updatebeleid. Beide smartphones komen op de markt met Android 13 en krijgen vier grote Android-updates. Dat betekent dus dat je tot en met Android 17 aan de slag kunt met de nieuwste functies. Daarnaast worden er vijf jaar lang beveiligingspatches uitgerold.

Stiekem weten we nagenoeg alles al over de smartphones dankzij een groot lek. De 13T’s delen veel specificaties waaronder het scherm van 6,67 inch. Dat bevat een soepel amoled-paneel met een hoge resolutie. Qua camera’s zien we dezelfde set-up bij beide toestellen. De primaire camera schiet plaatjes van maximaal 50 megapixel en de zoomcamera heeft dezelfde resolutie. Ook een groothoeklens en optische beeldstabilisatie zijn aanwezig en met de selfiecam maak je foto’s van 20 megapixel.

Verschillen zien we onder andere in de gebruikte processors, werk- en opslaggeheugen en de accucapaciteit en de oplaadsnelheid daarvan. Meer weten? Houdt Android Planet in de gaten op 26 september, want dan lees je alles over deze nieuwe vlaggenschepen.

6. OnePlus 12

Hij komt hier pas op de markt in het eerste kwartaal van 2024, maar wordt al wel dit jaar gepresenteerd in China. We hebben het over de aankomende OnePlus 12 en ook dat is een toestel waar we reikhalzend naar uitkijken.

Volgens geruchten krijgt het toestel een periscooplens om mee te zoomen, een unicum voor OnePlus. Ook een goede normale camera en groothoeklens zijn aanwezig, ontwikkeld in samenwerking met lenzenfabrikant Hasselblad. Binnenkort presenteert fabrikant Qualcomm haar nieuwste mobiele processor en dat wordt het kloppende hart van de OnePlus 12. Het gaat dan om de gloednieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Ook is er genoeg werkgeheugen aanwezig en kun je foto’s, video’s of documenten opslaan op het grote interne geheugen. De batterij wordt opvallend groot (5400 mAh) en kan opladen met maximaal 100 Watt, waardoor ‘t toestel snel weer volledig vol is.

Tot slot is er nog het scherm wat zo’n 6,7 inch groot wordt en een hoge resolutie en ververssnelheid krijgt. Ook bij dit topmodel gaat het om een amoled-paneel waar de kleuren vanaf spatten. LTPO-technologie is ook aanwezig, wat energiezuiniger is en zich aanpast aan de content die je bekijkt. Bekijk je een website dan ververst het scherm minder vaak, dan wanneer je een geoptimaliseerde game speelt.

Via Android Planet blijf je op de hoogte

