Smartphones van het merk Vivo vanaf juni in Nederland te koop

Chinese fabrikanten als OnePlus, Xiaomi en Realme verkopen nu al een tijdje hun smartphones in Nederland. Binnenkort komt er een nieuwe speler op de markt: Vivo.

Toestellen van Vivo komen naar Nederland

Ben je op zoek naar een betaalbare smartphone met goede specificaties? Dan kun je vanaf juni voor een Vivo-toestel kiezen. Dat laat distributeur V2FUTURE BV weten in een bericht op LinkedIn. Vivo is razendpopulair in China en maakt smartphones die de focus op prijs-kwaliteitverhouding leggen. Je betaalt dus relatief weinig geld voor een toestel van de fabrikant. De vraag naar goedkope smartphones groeit ieder jaar. In andere Europese landen als Duitsland en Italië zijn al langer Vivo-smartphones te koop.

Het is nog niet bekend welke modellen we precies in Nederland mogen verwachten. Vivo brengt jaarlijks – net als veel van zijn concurrenten – behoorlijk veel smartphones uit. De fabrikant liet wel weten dat toestellen uit de X-, Y- en V-series hoe dan ook naar Nederland komen. Wellicht hoort hier ook de Vivo X Fold bij, een sterke concurrent van de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Vivo X Fold

De kans is groot dat veel mensen het merk Vivo nog niet kennen, maar daar komt waarschijnlijk snel verandering in. De fabrikant zegt allerlei samenwerkingen aan te gaan met de belangrijkste telecomretailers van Nederland. Ook lanceert het merk verschillende marketingcampagnes en is de naam Vivo als hoofdsponsor te zien zijn tijdens de wedstrijden van het WK Voetbal in Qatar.

Uitstekende smartphonecamera’s

Hoewel Vivo-smartphones inspelen op de vraag naar betaalbare smartphones, hecht de fabrikant ook veel waarde aan de camera’s. Het merk werkt dan ook samen met Zeiss, en Duitse fabrikant van optische systemen. Hierdoor kun je prachtige foto’s en video’s verwachten van onder andere de Vivo X80 Pro, het meest recente vlaggenschip van de fabrikant.

Zodra we weten welke Vivo-smartphones precies naar Nederland komen, lees je dat uiteraard op Android Planet. Ben jij geïnteresseerd in een smartphone van Vivo? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel.