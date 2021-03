Na Apple gaan ook de eerste Android-fabrikanten overstag: smartphones worden steeds vaker geleverd zonder oplader in de doos. Is dat een ordinaire kostenbesparing of heeft het milieu er écht iets aan? En wat kunnen bedrijven nog meer doen om de planeet te sparen?

Meer smartphones in één vliegtuig zorgt voor minder CO2

Toen Samsung vertelde dat de Galaxy S21-telefoons zonder oplader of oordopjes worden geleverd, was dat best even gniffelen. De PR-afdeling maakte datzelfde beleid van concurrent Apple een paar maanden eerder nog belachelijk.

Federico Casalegno, één van de topmensen van Samsung, gebruikte soortgelijke argumenten als Apple. Veel mensen hebben nog wel een lader liggen en we vinden het milieu allemaal steeds belangrijker. Omdat de doos een stuk compacter kan als er geen oplader in hoeft, kun je meer smartphones tegelijk vervoeren. Tel uit je klimaatwinst.

Klopt dat ook? Jawel. Door de lader weg te laten, is de doos gemiddeld 40 tot 50 procent kleiner. Daardoor passen er meer exemplaren in één vliegtuig en hoeven er dus minder toestellen de lucht in. En dat zorgt weer voor minder CO2-uitstoot.

Er is één maar: als consumenten toch een nieuwe oplader willen hebben, moeten ze die los bestellen. Dan gaan er dus twee dozen door het luchtruim. Het is echter de vraag of dat vaak zal gebeuren. Als mensen geen gratis oplader meer krijgen, zullen ze er vermoedelijk zuiniger op zijn. En in tegenstelling tot kabeltjes (die fabrikanten vooralsnog wél in de doos blijven stoppen) gaan opladers bij normaal gebruik een behoorlijke tijd mee.

Minder opladers zorgen voor een kleinere afvalberg

Smartphones zijn klein en opladers zijn nog kleiner. Ze hebben daarom een minder grote impact op de elektronische afvalberg dan bijvoorbeeld koelkasten en wasmachines. Op zich is dat natuurlijk geen reden om eindeloos adapters te verstrekken als ze bij mensen in de kast belanden. Alle beetjes helpen. Het bedrijf Fairphone, dat vol inzet op duurzaamheid, heeft om die reden zelfs nog nóóit een oplader bij zijn smartphones geleverd.

Toch kun je dat niet erg consumentvriendelijk noemen. Wie geen lader heeft liggen, koopt een incompleet product. Xiaomi heeft het wat dat betreft beter voor elkaar. In China bestaan twee versies van de Mi 11: eentje met en eentje zonder adapter. De keuze is geheel aan de consument, want de prijs is hetzelfde. In Nederland krijg je overigens gewoon standaard een lader bij de Xiaomi Mi 11.

Wat kunnen fabrikanten nog meer doen voor het milieu?

Smartphones leveren zonder oplader heeft inderdaad een positief effect op het milieu. Tegelijk is het natuurlijk geen onbaatzuchtige beslissing van Apple, Samsung en Xiaomi. Ze sparen geld uit door de adapter weg te laten en verdienen aan mensen die er los eentje bestellen.

Er zijn nog veel meer maatregelen die deze bedrijven kunnen nemen om de planeet een handje te helpen. Die kósten echter geld. Een milieuvriendelijkere vorm van recycling bijvoorbeeld, of een langere software-ondersteuning. Dat laatste zorgt er vermoedelijk voor dat consumenten minder vaak een nieuwe smartphone kopen. Daardoor verdienen fabrikanten ook minder en moeten ze juist meer geld uitgeven aan het onderhouden van oude telefoons.

Toch doen ze dat gelukkig wel steeds vaker. Apple ondersteunt nieuwe iPhones tegenwoordig vijf of zes jaar. Zover zijn andere bedrijven nog niet, maar het updatebeleid van Samsung wordt wel steeds beter. High-end Galaxy-toestellen mogen nu drie nieuwe Android-versies verwachten. Bovendien krijgen alle nieuwe toestellen van Samsung voortaan vier jaar lang beveiligingsupdates.

Repareerbaarheid

Heeft je smartphone een flinke duik gemaakt? Moderne toestellen zitten zo ingenieus in elkaar dat je ze niet gemakkelijk kunt repareren. De website iFixit gaf de Samsung Galaxy S21 een score van 4 uit 10 op dit gebied. De iPhone 12 doet het met 6/10 iets beter. Voor de meeste consumenten is het echter sowieso ondoenlijk om onderdelen te vervangen, want originele componenten zijn lastig te krijgen.

Je bent dan dus aangewezen op een telefoonwinkel of de fabrikant zelf. Als je het scherm van een Samsung Galaxy S21 Ultra wil vervangen, ben je (buiten de garantie) in de meeste gevallen ongeveer 300 euro kwijt. Bij de iPhone 12 Pro Max is dat 369 euro. Dat zijn flinke bedragen. Zeker als deze telefoons straks wat ouder worden, is het verleidelijk om maar gewoon een nieuw model in huis te halen.

Het kan veel goedkoper als onderdelen los verkrijgbaar zijn en je telefoons eenvoudig uit elkaar kunt schroeven. Een nieuw scherm voor de Fairphone 3 kost slechts 89,95 euro. De fabrikant belooft bovendien dat je het display gemakkelijk zelf kunt vervangen. Dat lijkt te kloppen, want het is de enige smartphone die bij iFixit 10/10 scoort.

Conclusie

Samsung, Xiaomi en Apple claimen milieubewust bezig te zijn door smartphones te leveren zonder oplader of oordopjes. Dat klopt, maar het is ook de gemakkelijkste en goedkoopste weg. Andere maatregelen, zoals telefoons langer van software-updates voorzien, kósten alleen maar geld. Gelukkig gebeurt dat wel steeds vaker.

Of we ook meer telefoons zullen zien die je eenvoudig zelf kunt repareren, is zeer twijfelachtig. En dat ligt echt niet alleen aan de fabrikanten. Als consument willen we een waterdichte smartphone die nergens kraakt en het liefst met een scherm dat van rand tot rand loopt. Dat is bijna onmogelijk te realiseren in een ontwerp met vervangbare modules, zoals de Fairphone. Zolang wij luxe producten kopen, zullen bedrijven die blijven aanbieden. Wat de prijs voor het milieu ook is.