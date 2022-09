Moeten scholen de smartphone in de ban doen?

De smartphone kan een enorm afleidende factor zijn in het klaslokaal of tijdens college. Moeten scholen dan maar met een smartphoneverbod komen?

Smartphoneverbod op school

Kinderen en jongeren kunnen op school moeilijk meer loskomen van hun smartphone. Ze lopen met oortjes in hun oren de klas binnen, zitten stiekem berichtjes te sturen terwijl ze moeten opletten en in de pauze staart iedereen naar een schermpje. Het is een grote ergernis van veel docenten.

Kinderen zijn door deze afleiding minder geconcentreerd en halen lagere cijfers. Ook maken leraren zich zorgen over sociale en psychische problemen van hun leerlingen, stelt Kennisnet in een informatiepakket voor scholen over omgang met smartphones. Zo ervaren kinderen door hun telefoons meer sociale druk, minder persoonlijk contact en is er een achteruitgang van sociale vaardigheden.

Smartphone erin, Bijbel eruit

Scholen zullen niet snel de smartphone in de ban doen, maar het gebeurt wel. De Evangelische Hogeschool in Amersfoort kiest daar bijvoorbeeld voor. Alle leerlingen moeten ‘s ochtends hun telefoon in een kluisje doen en laptops zijn ook niet toegestaan.

Eén van de redenen daarvoor is dat de school “werkelijke ontmoetingen” wil creëren: “Daarvoor zijn alle vormen van menselijke communicatie noodzakelijk. Dus ook alle aandacht voor non-verbale signalen, stembuigingen, stemvolume en het inzetten van stilte in gesprekken.” Daarnaast noemt de school het belang van concentratie, tijd om na te denken en stilte.

De Evangelische Hogeschool is sowieso een school die het anders doet dan de rest. Op deze school staat de Bijbel centraal. Een papieren Bijbel wordt elke ochtend uit het kluisje gehaald. Met motto is daarom: ‘Smartphone erin, Bijbel eruit’. Maar wellicht is deze vreemde eend in de bijt straks juist een voorbeeld voor de rest.

Smartphone moet in de tas

In andere Europese landen zijn er namelijk al wetten tegen smartphonegebruik op school. Sinds 2018 is het bijvoorbeeld in Frankrijk niet meer toegestaan om in het klaslokaal, in de schoolgangen en zelfs op het plein een telefoon te gebruiken. Het toestel moet uit en in de tas.

In Madrid is het sinds 2020 verboden voor alle scholieren om een smartphone op school te gebruiken, met uitzondering van universiteiten. In China is het sinds 2021 verboden voor leerlingen in basis- en middelbare scholen om een telefoon mee te nemen.

Leraren willen graag verbod, maar zijn niet consequent

Als het aan docenten ligt komt dat smartphoneverbod er ook in Nederland, blijkt uit een enquête gehouden via Teacher Tapp. In deze app beantwoorden leraren vragen over hoe het gaat op school. Van 738 leraren in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, geeft 39 procent aan wel wat in een verbod te zien voor leerlingen tot achttien jaar.

12 procent van de leraren vindt het een goed idee voor leerlingen tot vijftien jaar. 22 procent van de leraren ziet wat in een verbod voor leerlingen tot 12 jaar.

Ook de schoolleiding is duidelijk: 75 procent van schoolleiders in het voortgezet onderwijs wil geen smartphone in de klas, omdat het apparaat teveel afleidt.

Wel opvallend aan deze enquête is dat blijkt dat de smartphone juist ook vaak wordt ingezet als leermiddel in de klas. Bijvoorbeeld voor het doen van een quiz, voor het muziek luisteren tijdens zelfstandig werken, informatie zoeken op internet of een foto maken van het bord. De docenten zijn dus niet heel consequent.

Tegen strijden of omarmen

Een smartphoneverbod is dus niet altijd de oplossing, want het toestel kan ook gebruikt worden om de lessen juist leuker te maken. Tevens heeft de telefoon op school een hoop andere voordelen voor scholieren en studenten. Daarnaast kan de jeugd een hoop leren over goed smartphonegebruik en sociale media en daar kunnen scholen een belangrijke rol in spelen.

De vraag die scholen zich wereldwijd dus moeten stellen is of ze gaan strijden tegen de smartphone, of dat ze het apparaat juist omarmen.

