Apple Watch controleert voortaan bloeddruk: hoe zit het bij Android-smartwatches?

De Apple Watch houdt tegenwoordig de bloeddruk van zijn dragers in de gaten, maar hoe zit het eigenlijk met Android-smartwatches?

Met een smartwatch je bloeddruk meten

Niet alleen de allernieuwste Apple Watch kan de bloeddruk van zijn dragers in de gaten houden, maar door de nieuwste update van besturingssysteem watchOS krijgen ook oudere horloges van Apple deze prettige functie.

Een traditionele bloeddrukmeter blaast een band om je arm op en laat die langzaam leeglopen, om vervolgens de drukveranderingen te meten. De Apple Watch doet het anders. De horloges maken gebruik van een optische hartslagsensor om te zien hoe je bloedvaten reageren op het kloppen van je hart.

Dit betekent niet dat dragers elk moment van de dag een meting kunnen doen. De Apple Watch houdt enkel op de achtergrond in de gaten hoe het met je bloeddruk gaat. Na dertig dagen kan het horloge pas de conclusie trekken dat je hypertensie (een te hoge bloeddruk) hebt. Gebruikers krijgen dan een melding op hun horloge. Door aanpassingen te maken qua voedsel of stress, of in behandeling te gaan bij een arts, kunnen ernstige problemen zoals een hartaanval of een beroerte worden voorkomen.

Galaxy Watch: in combinatie met een traditionele bloeddrukmeter

Met een Galaxy Watch is het al veel langer mogelijk om je bloeddruk te meten. Opvallend is dat de smartwatches van Samsung nog steeds de enige wearables met Wear OS zijn waar je een dergelijke meting mee kunt doen.

Toch gaat het niet zomaar. Je zult je Galaxy Watch namelijk moeten kalibreren met een traditionele bloeddrukmeter voordat je met het horloge zelf een meting kunt doen. Voor de meest nauwkeurige resultaten moet je deze kalibratie maandelijks herhalen.

Start je een meting, dan moet je stil zitten en na een tijdje zie je dan de bloeddrukwaardes op het scherm staan. Deze informatie wordt ook in de Samsung Health Monitor-app geplaatst. Samsung houdt enkel de exacte waardes bij en geeft geen advies en geen waarschuwingen.

Het meten van je bloeddruk kan met een Galaxy Watch 8, maar ook met oudere versies van de smartwatchlijn. De sensor is sinds de Galaxy Watch 7 wel een stuk preciezer geworden. Lees ook onze Samsung Galaxy Watch 8 review.

Huawei Watch D2: blaast zichzelf op

Met de Huawei Watch D2 is het ook mogelijk om een bloeddrukmeting uit te voeren. Opvallend is dat deze smartwatch zich echt als een soort airbag opblaast om op een traditionele methode je bloeddruk te meten. Je activeert de functie en houdt je hand ter hoogte van je borst. Als de meting voorbij is, krijg je te zien of je bloeddruk goed, te hoog of te laag is.

Lees ook onze Huawei Watch D2-review.

FitVII: goedkoopste optie

De horloges van FitVII zijn een bijzonder goedkope manier om je bloeddruk bij te houden. Zo is de 2024-versie voor minder dan 50 euro bij Amazon te koop. De vraag is alleen wel of je zulke goedkope hardware en sensoren vertrouwt met het accuraat meten van je gezondheid.

Op Amazon zijn de recensies deels positief, maar er wordt ook gemopperd dat het horloge snel kapot gaat en de metingen niet precies zijn. Het kan dus lonen om iets meer uit te geven als het meten van je bloeddruk belangrijk voor je is.

Gezondheid bijhouden zonder smartwatch?

Wil je jouw gezondheid bijhouden zonder smartwatch? Dat kan ook. Je kunt met je smartphone namelijk ook onder andere je hartslag meten en je stappen bijhouden. We leggen uit hoe dat werkt via Google Fit.