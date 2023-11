Poll: welke smartwatch gebruik jij?

Wij zijn benieuwd welke smartwatches onze lezers dragen. Laat het weten in deze poll en vertel ook zeker waarom je tot je keuze bent gekomen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Laat ons weten welke smartwatch jij gebruikt

Er is een groot aanbod aan smartwatches: van betaalbare fitnesstrackers tot luxe slimme klokjes en van moderne sporthorloges tot flink uitgeruste smartwatches voor avonturiers. Bij Android Planet proberen we je natuurlijk te helpen bij het maken van de beste keuze op het gebied van smartphones en -watches. Daarom zijn we benieuwd naar wat onze lezers om de pols hebben en waarom.

Laat ons via de poll hieronder weten welke smartwatch jij gebruikt door jouw antwoord te selecteren en vervolgens op ‘Vote’ te klikken. Daarna verschijnt de tussenstand met alle antwoorden.

Vertel waarom je voor deze smartwatch hebt gekozen

Nu kies je natuurlijk niet zomaar voor de smartwatch om je pols. Daarom zijn we benieuwd naar de reden dat jij je smartwatch hebt gekocht. Laat het ons in de reacties hieronder weten. Bij Android Planet maken we vaak de volgende overwegingen.

Batterij of software

Wat een smartwatch voor ons maakt of breekt is de software. Zo zijn we erg fan van Wear OS. Het besturingssysteem dat je vindt op de Samsung Galaxy Watch 6 en Google Pixel Watch 2 werkt naadloos samen met je Android-telefoon en er is een relatief groot aanbod aan apps voor op je smartwatch.

Helaas gaat dat bij veel slimme horloges wel ten koste van de batterijduur. Ook dat zie je bij Google– en Samsung-horloges, die het in de praktijk net een hele dag volhouden. Smartwatches met een eigen besturingssysteem – zoals Fitbit, Garmin en Huawei – gaan een stuk langer mee op één lading, maar zijn ook minder goed afgestemd op Android.

Betaalbaar of betere specificaties

Verder overwegen we welke sensoren we graag terugzien in een smartwatch. Vrijwel ieder model met een laag tot hoog prijskaartje is voorzien van een hartslagsensor, maar wanneer je een gps wil voor het vastleggen van je hardlooproutes of een nfc-chip om contactloos te betalen, kom je vaak in een hoger prijssegment terecht.

En smartwatches in het segment van meer dan 200 euro zijn vaak voorzien van betere materialen in de behuizing, zoals de roestvrijstalen behuizing van de Fossil Gen 6. Ga je voor een smartwatch vol met sensoren om je locatie nauwkeurig te bepalen en met een dieptemeter voor tijdens het duiken zoals bij de Garmin Fenix 7, dan kost het je snel honderden euro’s extra.

En, welke smartwatch heb jij? Laat in de reacties ook weten welk model je gebruikt en waarom je deze keuze hebt gemaakt, vinden we leuk!

Meer over wearables: