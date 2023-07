Smartwatches: dit is het verschil tussen een wifi- en lte-variant

Op zoek naar een smartwatch? Dan heb je bij verschillende merken inmiddels keuze uit een wifi-model of een variant met lte-ondersteuning. Maar wat zijn de verschillen precies? Android Planet legt het uit!

Smartwatch: wifi vs lte, maar welke past bij mij?

Er zijn enorm veel slimme horloges en voor iedere persoon gelden er weer andere punten die belangrijk zijn. Wil je ermee sporten en alles bijhouden, is accuduur juist heel belangrijk of moet ‘ie er alleen mooi uitzien? Er zijn genoeg vragen te beantwoorden als je op zoek bent naar een smartwatch.

Heb je eindelijk dé smartwatch uitgezocht, dan heb je soms nog een extra keuze die je moet maken. Van verschillende horloges bestaan wifi- én lte-versies en die laatstgenoemde zijn vaak ook nog enkele tientjes duurder.

Smartwatch met wifi-verbinding

Beide ‘versies’ verbinden via bluetooth met je smartphone en op beide soorten ontvang je dan notificaties of binnenkomende oproepen. Met een wifi-variant van een horloge kun je echter alleen maar internet gebruiken via een wifi-netwerk. Wil je bijvoorbeeld een grote update installeren of apps installeren, dan wordt die internetverbinding gebruikt.

Wil je een berichtje versturen via WhatsApp? Dan kan dat ook alleen als je verbinding hebt met een wifi-netwerk. Ga je op pad en verwacht je een belletje dat je met je horloge wil afhandelen, dan moet je altijd je telefoon meenemen. Via je smartphone maak je namelijk verbinding met het mobiele netwerk van je provider. Laat je je toestel thuis, dan heeft je horloge ook geen verbinding met het mobiele (data)netwerk.

Smartwatch met lte-verbinding via esim

Heb je een smartwatch met lte in handen, dan kun je daarmee gebruikmaken van een esim, oftewel een elektronische simkaart. Zodoende kun je een mobiele (internet)verbinding opzetten met het horloge zelf. Zo kun je altijd en overal internetten, WhatsAppen of een belletje plegen. Een voordeel is dat je je telefoon daarvoor niet in de buurt hoeft te hebben en ‘m dus gewoon thuis kunt laten.

Voor zo’n esim-abonnement kun je vooralsnog maar beperkt terecht in Nederland. Alleen providers T-Mobile en KPN bieden het aan en dan ook voor slechts een handjevol smartwatches. De meest populaire van dit moment zijn de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro of de Galaxy Watch 4-serie. Ook zijn er horloges van Huawei en Apple te koop die ondersteuning bieden voor esim.

Houd wel in de gaten dat je daarvoor extra kosten maakt. Beide providers verkopen dit als ‘multisim’ en vragen hiervoor 5 euro per maand. Daarmee gebruik je dus meerdere simkaarten met hetzelfde telefoonnummer én abonnement. Bel je via je horloge, of maak je gebruik van internet, dan gaat dit van dezelfde bundel af als die je op je smartphone gebruikt.

Al met al is het goed om vooraf te bedenken of jij genoeg hebt aan een horloge met wifi, of dat je ook onderweg bereikbaar wil zijn.