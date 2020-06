De smartwatch begon ooit als een manier om snel berichtjes te lezen en je muziek te bedienen, maar de focus ligt steeds meer op gezondheid. Sterker nog: als gezondheid belangrijk voor je is, wordt een smartwatch essentieel.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom een smartwatch voor je gezondheid essentieel is

Steeds meer mensen dragen een smartwatch. Vroeger was dat vooral om berichtjes te lezen en muziek te bedienen, zonder dat je daarvoor de smartphone uit de zak of tas hoeft te halen. Inmiddels zijn er veel meer redenen om een wearable te dragen. Contactloos betalen is daar eentje van, maar de belangrijkste reden wordt het bijhouden van je gezondheid.

Als de coronacrisis ons iets over onze gezondheid heeft geleerd, is het wel dat ziekte je willekeurig kan treffen. Het gebeurt tevens vaak dat deze ziektes lang sluimeren zonder dat we het doorhebben. Er kan iets mis zijn met je hart, je ademhaling kan regelmatig stoppen als je slaapt enzovoort. Daar komen we vaak pas achter als het echt mis is en we naar de huisarts gaan.

Via technologie is onze gezondheid goed bij te houden, zodat we gewaarschuwd kunnen worden als er iets niet klopt. Tegenwoordig kunnen bijvoorbeeld sensoren in tijdelijke tattoo’s worden geplaatst, omdat ze zo klein zijn. Voor de gemiddelde consument zijn wearables de beste optie.

Actvitiytracker of smartwatch

Hoewel steeds meer mensen met een activitytracker om de pols lopen, zijn die apparaatjes vergeleken met smartwatches beperkt. Goede smartwatches zitten namelijk vol met sensoren die jouw bewegingen, hartslag en meer tot in de kleinste details in de gaten kunnen houden. De smartwatch is daarmee de meest persoonlijke wearable die je kunt kopen en dus ook een investering in je gezondheid.

Mensen die een smartwatch dragen zijn beter beschermd tegen kwalen, omdat ze er sneller bij zijn. Goede smartwatches laten je weten als er een stoornis in je hartritme wordt gemeten, of als je raar slaapt. Maar dat is nog maar het begin.

Zodra gezondheidsmeting beter wordt, ontstaat er een kloof tussen hen die geen smartwatch dragen en hen die dat wel doen. De smartwatch is dan niet langer een luxeproduct om contactloos mee te betalen, maar wordt essentieel als gezondheid belangrijk voor je is. Dat punt beginnen we nu te bereiken.

Smartwatches en Android

Er is alleen een klein probleem: welke smartwatch kies je? iPhone-gebruikers hebben het relatief makkelijk, omdat de Apple Watch een logische keuze is. Apple doet een hoop interessante dingen met gezondheidsmetingen en onderzoeken, dus qua gezondheid is het een fijn apparaat om aan te schaffen.

Aan de kant van Android is het wat ingewikkelder. Google laat hier namelijk veel kansen liggen. Met al het werk rond data en algoritmes kan het bedrijf een hele hoop betekenen voor het meten van onze gezondheid. Bijvoorbeeld via een eigen Pixel-smartwatch. In plaats daarvan draait het door Google slecht onderhouden Wear OS op allerlei soorten smartwatches, met elk hun eigen hardware en dus ook sensoren.

Samsung is beste keuze

De beste partij lijkt daarom op dit moment Samsung, dat zijn eigen software afstelt op zijn eigen hardware en verder gaat dan Apple. Met Samsung Health kun je niet alleen jouw activiteiten, slaap en hartslag bijhouden. De app kan ook je stressniveau controleren. Dat is belangrijk, omdat veel gezondheidsproblemen komen door teveel stress. Met de app kun je zelfs checken of je genoeg water drinkt en niet teveel cafeïne naar binnen giet.

Je hebt geen Samsung-smartphone nodig om gebruik te maken van de Galaxy Watch. Op deze website is te zien welke toestellen worden ondersteund. Waarschijnlijk komt Samsung deze zomer nog met een nieuw horloge op de markt: de Galaxy Watch 3. Als Samsung het slim speelt, kan het bedrijf op het vlak van persoonlijke gezondheidsmeting de koploper worden.

Meer over gezondheid

Een maand lang legt Android Planet extra nadruk op gezondheid. Lees alle artikelen in het maandthema gezondheid hier.