Waarom krijgen smartwatches minder lang updates dan smartphones?

Het updatebeleid van smartphones is de laatste jaren sterk verbeterd. Van alle grote fabrikanten lopen Samsung en Google duidelijk voorop. Zij beloven hun (duurdere) toestellen maar liefst zeven jaar te ondersteunen. Je krijgt al die tijd niet alleen beveiligingsupdates, maar ook nieuwe versies van Android. Zo blijft je dure aanschaf voorlopig bij de tijd.

Smartwatches brengen het er verhoudingsgewijs bekaaid van af. Zo ontvangt de Google Pixel Watch 3 slechts drie jaar updates. Dat is gerekend vanaf de release in oktober 2024. De nieuwe Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) doet het met vier jaar iets beter, maar nog altijd veel minder goed dan Samsungs telefoons.

Daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen. Ten eerste kost het veel geld om updates te maken en verspreiden. Aangezien smartwatches doorgaans een stuk goedkoper zijn dan smartphones (én er minder van verkocht worden) leveren ze minder op.

Daardoor kunnen fabrikanten dus minder geld besteden aan updates. Om diezelfde redenen krijgen goedkopere smartphones doorgaans ook minder updates dan duurdere.

Smartwatches verouderen snel

Een andere belangrijke reden is dat smartwatches op veel zwakkere processors draaien dan smartphones. Ze hebben daardoor minder reserve over om nieuwe functies in de toekomst goed te kunnen uitvoeren. De hardware is simpelweg niet berekend op zes of zeven jaar lang ondersteuning.

Een laatste reden waarom smartwatches minder lang updates krijgen is de batterij. Die is door ruimtebeperkingen een stuk kleiner dan in smartphones. Aan het begin van zijn ‘leven’ gaat een digitaal klokje misschien nog twee dagen mee op een lading, maar na een jaar of drie waarschijnlijk niet meer.

In relatie tot de aanschafprijs is het relatief duur om de batterij van een smartwatch te vervangen. Veel mensen kiezen er dan ook eerder voor om een nieuwe te kopen. Daardoor is er voor fabrikanten weinig noodzaak om hun horloges langer dan drie of vier jaar te updaten. De meeste liggen ze dan toch al bij het grofvuil.

