Smartwatches met Wear OS 1 en 2 verliezen Google Assistent-ondersteuning

Gebruik jij de Google Assistent op je smartwatch met Wear OS 1 of 2? Dan hebben we slecht nieuws. Volgens Google kunnen deze oudere Android-klokjes binnenkort geen gebruik meer maken van de Assistent.

Geen Google Assistent op smartwatches met Wear OS 1/2

De Google Assistent is op je smartphone al erg handig, maar op je smartwatch helemaal. Je kunt dan immers gewoon tegen je horloge praten zonder op het kleine scherm te hoeven werken. Wie een ouder klokje heeft, zal daarom op zoek moeten naar een alternatief.

9to5Google ontdekte namelijk dat smartwatches die op Wear OS 1 of 2 draaien binnenkort geen gebruik meer kunnen maken van de Google Assistent. De ondersteuning op deze oudere horloges loopt via de Wear OS by Google-app. In een recente update was de onheilstijding voor bezitters van oudere klokjes te vinden. Sommige gebruikers krijgen zelf een melding van Google, die ze aanraadt om te upgraden naar een nieuwer model dat Wear OS 3 of hoger ondersteunt.

Vanaf Wear OS 3 is Google niet meer verantwoordelijk voor het werkend houden van de spraakassistent. Smartwatchfabrikanten moeten daar zelf voor zorgen. Zij zullen er vermoedelijk alles aan doen om hun horloges zo lang mogelijk geschikt te houden voor spraakbesturing.

Welke smartwatch moet je kopen?

Is de Google Assistent voor jou erg belangrijk en heb je nog een smartwatch die op Wear OS 1 of 2 draait? Dan heb je natuurlijk verschillende opties. Je kunt kijken naar de Google Pixel Watch van de zoekgigant zelf, al zouden we dan misschien eerder wachten op de Pixel Watch 2, die vermoedelijk in oktober verschijnt. Die krijgt namelijk flinke upgrades.

Een andere logische optie is een Galaxy Watch van Samsung. Je hoeft dan niet per se te kiezen voor de nieuwe (en dure) Galaxy Watch 6. Ook de Galaxy Watch 5-serie en zelfs de Galaxy Watch 4-modellen krijgen een update naar One UI Watch 5. Deze softwareschil is gebaseerd op Wear OS 4 en biedt dus ruimschoots ondersteuning voor de Google Assistent.

