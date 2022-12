Snapchat terugblik 2022: zo bekijk jij jouw favoriete herinneringen

Heb jij het hele jaar gesnapt op je smartphone? Dan staat er een terugblik voor je klaar. Op Snapchat krijg je een samenvatting van jouw afgelopen jaar en wij leggen uit hoe je hem bekijkt.

Zo bekijk je ‘Een terugblik op 2022’ op Snapchat

Als je al langer een gebruiker bent van Snapchat herken je vast de terugblikken van een jaar geleden. Daarin laat Snap zien wat je de afgelopen jaren op dezelfde dag deed. In het jaaroverzicht vat de app verschillende herinneringen samen in één verhaal. Net als de normale terugblikken vind je het Snapchat jaaroverzicht in het herinneringenmenu. Deze staat links van de sluiterknop in Snapchat.

Eenmaal in het herinneringenmenu zie je het kleurrijke jaaroverzicht staan, inclusief titel, foto’s en confetti. Klik erop om jouw persoonlijke terugblik op 2022 te bekijken. Veel plezier met je herinneringen!

Snapchat jaaroverzicht van 2022 is nu beschikbaar

Steeds meer online merken en apps doen eraan: het samenvatten van jouw jaar in een speciaal jaaroverzicht. In een vrolijk vormgegeven lijstje zet de service al jouw digitale gedrag in de app op een rijtje. Muziek- en podcastapp Spotify pionierde in 2016 met de eerste officiele editie van Spotify Wrapped en is dit jaar ook weer van de partij.

In 2017 begon Snapchat hetzelfde concept onder de naam: ‘Een terugblik op’. Aan de hand van gebruikte emoji’s, filters en locaties in je foto’s identificeert de app wat voor toffe dingen jij dit jaar hebt gedaan. Deze verdeelt ‘ie dan onder in verschillende categorieën als ‘Nieuwe plekken’, ‘Liefde’, Naar buiten gaan’ en meer.

Deel je Snapchat-terugblik met je vrienden

Kom je een mooie, grappige of vergeten herinnering tegen met een vriend of familielid, dan is het natuurlijk leuk om deze met hen te delen. Door bij één specifieke snap op de verzendknop te klikken, stuur je enkel die herinnering naar je snapvrienden.

Klik je op de verzendknop in het herinneringenmenu, dan verstuur je jouw hele terugblik van 2022. In hetzelfde menu kun je het jaaroverzicht ook opslaan als video om hem bijvoorbeeld via WhatsApp of Facebook te delen.

