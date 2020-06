De nieuwe Snapdragon 690-processor van Qualcomm ondersteunt 5G en verschijnt in de tweede helft van het jaar in smartphones van onder meer Nokia, Motorola en LG. Dit moet je weten.

Snapdragon 690 met 5G

De Snapdragon 690 is een nieuwe smartphoneprocessor en de eerste in Qualcomm’s 600-serie met 5G-ondersteuning. Qualcomm maakt al twee jaar 5G-processors, maar tot nu alleen in de 700- en 800-series. Die processors zijn respectievelijk bedoeld voor hogere midrange en high-end smartphones.

De 600-reeks zit traditiegetrouw in toestellen tussen 250 en 400 euro, en dit zal naar verwachting ook gelden voor de Snapdragon 690. Verwacht dus meer en goedkopere 5G-smartphones. Qualcomm zegt dat Nokia, LG, Motorola en TCL in de tweede helft van dit jaar (die 1 juli start) smartphones uitbrengen met een Snapdragon 690-chip. Het is nog niet bekend of die toestellen ook in Nederland verschijnen.

Meer over de processor

Qualcomm positioneert de Snapdragon 690 als de opvolger van de Snapdragon 675, die onder meer in de Motorola One Zoom en Samsung Galaxy A70 zit. Volgens de chipmaker is de Snapdragon 690 tot twintig procent sneller en biedt hij tot zestig procent betere grafische prestaties. Dat moet bijvoorbeeld gaming ten goede komen.

De processor heeft ondersteuning voor een full-hd-scherm met 120Hz-ververssnelheid, maximaal 8GB werkgeheugen en 4K-video-opname met hdr. Smartphonefabrikanten bepalen zelf of ze hun toestellen van deze functies voorzien, maar de processor is er dus geschikt voor.

Wat heb je aan 5G?

Nederland krijgt in de zomer een 5G-netwerk, dat de eerste jaren vooral iets stabieler en sneller werkt dan het huidige 4G-netwerk. Pas in 2022 of 2023 komt de 5G-frequentie beschikbaar die veel hogere snelheden mogelijk maakt. In Nederland zijn al meer dan tien 5G-telefoons te koop, onder meer van OnePlus, Samsung, Huawei en Motorola. Meer weten over 5G? Check hier de antwoorden op de 5 belangrijkste vragen over 5G in Nederland.

