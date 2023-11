Snapdragon 7 Gen 3 officieel: midrangers worden sneller en zuiniger

Chipmaker Qualcomm heeft de Snapdragon 7 Gen 3 aangekondigd. Deze nieuwe processor verschijnt binnenkort in midrange Android-telefoons en brengt de nodige verbeteringen met zich mee.

Snapdragon 7 Gen 3 officieel onthuld

Qualcomm presenteert een nieuwe processor die straks in midrange Android-smartphone te vinden is. De Snapdragon 7 Gen 3 is de opvolger van de 7 Plus Gen 2, maar in het persbericht vergelijkt Qualcomm ‘m met de Gen 1 van de Snapdragon 7-serie. Volgens de fabrikant is de nieuwste chip 15 procent krachtiger. Dat is geen enorme stap vooruit, maar natuurlijk wel mooi meegenomen.

Op grafisch gebied is de grootste sprong gemaakt: de gpu (grafische chip) zou tot 50 procent beter presteren. Dat is fijn bij het spelen van zwaardere games, waarbij er veel van de interne hardware wordt gevraagd. De Snapdragon 7 Gen 3 kan ook overweg met Snapdragon Game Super Resolution. Deze feature zorgt voor betere beelden en framerates bij het spelen van mobiele games.

Daarnaast is de processor geschikt voor QHD-schermen met een hoge 120Hz-ververssnelheid. Ook belangrijk is dat de Snapdragon 7 Gen 3 minder energie verbruikt. De chip gaat 20 procent efficiënter om met stroom, waardoor je als gebruiker langer met een volle accu kan doen.

Verder is er ondersteuning voor Quick Charge 5. Deze snellaadtechnologie zorgt er voor dat je de batterij van een smartphone met de ‘SD7 Gen 3’ in vijf minuten voor de helft kan opladen. Fabrikanten moeten deze feature overigens wel zelf inbouwen.

Honor en Vivo

Binnenkort moet de eerste smartphone met de Snapdragon 7 Gen 3-processor verschijnen. Qualcomm meldt dat de Chinese smartphonefabrikanten Honor en Vivo nog deze maand een toestel met de nieuwe chip aankondigen. Het is echter onduidelijk over welke telefoons het precies gaat. Op Android Planet houden we dit uiteraard voor je in de gaten.

