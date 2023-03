Snapdragon 7 Plus Gen 2-processor: meer kracht voor midrangers

Fabrikant Qualcomm heeft de Snapdragon 7 Plus Gen 2 officieel gepresenteerd. De nieuwe processor wordt gebruikt in het midrange-segment, is een stuk krachtiger en gaat efficiënter om met energie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Snapdragon 7 Plus Gen 2 officieel: dit moet je weten

De Snapdragon 7 Plus Gen 2-processor is officieel gepresenteerd. Dat is een opvallende naamgeving, want een Snapdragon 7 Plus Gen 1 of Snapdragon 7 Gen 2-chip bestaan niet. Dat terzijde gaat deze chip gebruikt worden in het middensegment. Wil je een stap hoger en krachtiger, dan is er immers nog de Snapdragon 8 Gen 2-processor.

Qualcomm zelf gaf tijdens de presentatie allerlei weetjes over de nieuwe krachtpatser. Het komt erop neer dat ‘ie een stuk krachtiger (tot wel 50 procent) is dan zijn directe voorganger, de Snapdragon 7 Gen 1. Daarbij is ook de grafische chip flink sneller; tot wel twee maal. Dat is onder andere fijn bij het spelen van zware 3D-games. Zo werken de spellen vloeiender en zijn er meer details te zien.

Andere verbeteringen zien we op het gebied van fotografie, want de ingebouwde ISP – een speciale processor voor de verwerking van beeldmateriaal – is verbeterd. Zo kunnen telefoons met deze processor nu ook worden uitgerust met een camera tot 200 megapixel.

Tot slot laat Qualcomm weten dat de energieconsumptie is teruggedrongen tot wel 13 procent en dat het de eerste Snapdragon 7-chip is die overweg kan met twee actieve simkaarten tegelijk. Verdere details maakt Qualcomm later pas bekend.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Later deze maand in telefoons te vinden

Veel informatie over de precieze release is niet bekend, wel dat er later deze maand al toestellen worden gepresenteerd met deze chip. De Snapdragon 7 Plus Gen 2 zal ieder geval gebruikt worden in smartphones van Xiaomi en Realme. Bij welke andere merken dat nog meer is, zal de toekomst uit moeten wijzen.

Meer nieuws op Android Planet: