Dit zijn de verschillen tussen de Snapdragon 8, 7, 6 en 4-chips

De naam Snapdragon heb je vast weleens voorbij zien komen. Zo heten de chips van fabrikant Qualcomm die veel smartphones van kracht voorzien. Maar wat zijn de verschillen tussen de Snapdragon 8, 7, 6 en 4 Series? We leggen het je uit!

Snapdragon-chips: dit zijn de verschillen

De snelheid van een smartphone hangt voor een groot gedeelte af van de gebruikte processor. Hoe geavanceerder die is, hoe rapper je toestel aanvoelt en hoe beter je er bijvoorbeeld mee kunt gamen. Marktleider Qualcomm biedt zijn Snapdragon-chips aan in vier series, die allemaal hun eigen doelgroep hebben.

Als je een nieuwe telefoon wil kopen, ben je vast benieuwd naar de belangrijkste verschillen tussen deze Snapdragon-series. In dit artikel lopen we ze met je langs!

Snapdragon 8

Als je voor het beste van het beste gaat, moet je bij de Snapdragon 8 zijn. De nieuwste variant is de Snapdragon 8 Gen 2, die we in vrijwel alle vlaggenschepen van dit moment terugvinden. Denk aan de OnePlus 11, Xiaomi 13 Ultra en Motorola Edge 40 Pro. De Samsung Galaxy S23-serie draait op een overklokte Snapdragon 8 Gen 2 ‘For Galaxy’-chip. Die is nog ietsje sneller, al zul je daar in de praktijk weinig van merken.

Xiaomi 13 Ultra

We zien ook steeds vaker dat fabrikanten voor een chip gaan die net één generatie ouder is. Dat drukt de prijs, terwijl het verschil in prestaties (op dit moment althans) amper waarneembaar is. De net geïntroduceerde Nothing Phone (2) heeft bijvoorbeeld een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, net als de Motorola Razr 40 Ultra. Dat was de snelste processor van 2022 en hij staat natuurlijk nog altijd zijn mannetje.

Smartphones met een Snapdragon 8-chip zijn doorgaans vrij duur. Ze zijn dan ook vooral bedoeld voor mensen die hoge eisen stellen aan hun toestel. Bijvoorbeeld omdat je veel gamet of in hoge resolutie wil kunnen filmen met de camera’s. Nieuwe features vind je als eerste in de 8-serie en komen pas later naar de lager gepositioneerde chips.

Snapdragon 7

De Snapdragon 7-processoren vinden we in duurdere middenklassers. Ze presteren vooral op het gebied van gaming minder goed dan de 8, maar zorgen nog steeds voor een zeer soepel werkend toestel. Met name de Snapdragon 778G (Plus) was erg populair. Hij zat bijvoorbeeld in de Xiaomi 11 Lite, Nothing Phone (1) en Samsung Galaxy A52s.

Nieuwere varianten zijn vooralsnog minder in trek. Recent bracht Honor de Honor 90 uit met een Snapdragon 7 Gen 1-chip, maar verder zijn er weinig telefoons met deze processor te vinden. Waar dat aan ligt, is moeilijk te zeggen. Misschien vinden fabrikanten de prijs-kwaliteitverhouding niet goed genoeg.

Dat zou kunnen veranderen met de nieuwe Snapdragon 7 Plus Gen 2. Die presteert veel beter dan zijn voorganger en zou te vergelijken zijn met de Snapdragon 8 Gen 1, die begin 2022 in veel toptoestellen zat. Hij is 50 procent sneller dan zijn directe voorganger en presteert in games tot wel tweemaal zo goed. Xiaomi en Realme hebben al toegezegd smartphones met deze chip uit te zullen brengen.

Snapdragon 6

Wanneer we afdalen naar de Snapdragon 6-serie worden de verschillen met het hoogste segment steeds groter. Deze chips zijn bedoeld voor de massa, die wel een vlotte werking verwachten en willen surfen via 5G, maar geen zware games spelen op hun smartphone.

Met name de Snapdragon 695 was de afgelopen jaren erg populair. Hij zat bijvoorbeeld in de Poco X4 Pro en OnePlus Nord N20 5G. Deze chip heeft sinds eind vorig jaar een opvolger: de Snapdragon 6 Gen 1. Die is zowel sneller als efficiënter dan de 695. Hij kan een 200 megapixel-camera aansturen, biedt foefjes voor AI en moet zelfs niet al te veeleisende games soepel kunnen draaien. Helaas zijn er in Nederland nog geen smartphones te koop met deze chip.

Poco X4 Pro

Snapdragon 4

Nog een treetje lager vinden we de Snapdragon 4-chips, die zijn bedoeld voor smartphones in het budgetsegment en de lage middenklasse. De Snapdragon 480 bijvoorbeeld bracht 5G naar goedkope telefoons als de Oppo A74 en Nokia G50. Hij zorgde ook voor een redelijk rappe werking, al zul je wel wat haperingen zien als je met dit soort toestellen gaat multitasken. Serieus gamen kun je vergeten.

De nieuwe Snapdragon 4 Gen 1 is op een aantal vlakken verbeterd. Zo kan hij een 108 megapixel-camera aansturen, ondersteunt hij snelladen en zijn nieuwe AI-functies mogelijk. Video-opnames in 4K bijvoorbeeld blijven echter voorbehouden aan de Snapdragon 6 en hoger. Ook deze chip is nog niet te vinden in telefoons die bij ons te koop zijn.

Het alternatief: MediaTek

Qualcomm mag dan wel marktleider zijn, andere bedrijven maken ook smartphonechips. Samsung produceert eigen Exynos-processoren en Google stopt Tensors-chips in zijn Pixels.

De belangrijkste concurrent van Qualcomm is echter MediaTek. Dit bedrijf stond tot een paar jaar geleden vooral bekend om zijn spotgoedkope (en vrij trage) chips voor budgetsmartphones. Inmiddels maakt MediaTek echter ook processoren die zich kunnen meten met de snelste Snapdragons. De MediaTek Dimensity 9000 uit de OnePlus Nord 3 is bijvoorbeeld vrijwel even rap als de Snapdragon 8 Plus Gen 1.

