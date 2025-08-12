Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Watch7 LTE cadeau!

'Snapdragon 8 Elite 2-chip verslaat concurrentie nog op halve kracht'

Tim Ligterink
Tim Ligterink
12 augustus 2025, 11:02
2 min leestijd
‘Snapdragon 8 Elite 2-chip verslaat concurrentie nog op halve kracht’

Er zijn testresultaten gelekt van de Snapdragon 8 Elite 2-chip en daaruit blijkt dat ‘ie verreweg de snelste is. Zo zit het.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 benchmarks gelekt

Eind 2024 lanceerde chipmaker Qualcomm de Snapdragon 8 Elite-chip, die vervolgens razendsnel door fabrikanten werd geïmplementeerd in vlaggenschepen. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus 13, Samsung Galaxy S25 en Xiaomi 15. De chip maakte enorme stappen op het gebied van snelheid en energiezuinigheid. Nu zijn er metingen van de opvolger gelekt en daaruit blijkt dat die de concurrentie omver gaat blazen.

Het gaat om de Snapdragon 8 Elite 2. Die chip zit vermoedelijk ingebouwd in de Samsung Galaxy S26 Edge, die begin 2026 moet verschijnen. Dat blijkt uit gelekte benchmarks, wat verschillende testen op het gebied van snelheid, geheugen en energieverbruik zijn. Hierop is te zien dat de 8 Elite 2 zo’n negen procent sneller is dan zijn voorganger.

samsung galaxy s26 edge snapdragon 8 elite 2 benchmark gelekt

Opvallend genoeg benut de chip in de benchmarks nog niet zijn volle kracht. De maximale kloksnelheid moet namelijk 4,74GHz zijn, waar hij in de test op 4GHz draait. Zelfs op ‘halve kracht’ verslaat de chip zijn voorganger en mogelijk zijn de resultaten nog beter zodra de Snapdragon 8 Elite 2 officieel beschikbaar is.

Samsung heeft de afgelopen jaren overigens samengewerkt met Qualcomm voor een verhoogde kloksnelheid op de chips. Deze krijgen dan de stempel ‘For Galaxy’. De Elite 2 presteert op Samsungs daarom mogelijk beter dan bij andere telefoons. Samsungs aankomende Exynos 2600-chip wordt overigens weggeblazen door de nieuwe Snapdragon. De Elite 2 haalt nu al een multi core-score van 11515, waar de Exynos in gelekte benchmarks maar tot 7788 komt.

‘Topchip komt niet naar Nederlandse Samsungs’

De Snapdragon 8 Elite 2 lijkt dus de snelste chip van komend jaar te worden, dus we verwachten hem in een hoop toptelefoons te zien. Maar, ondanks dat ‘ie volgens de benchmarks in de Galaxy S26 Edge te vinden is, verwachten we ‘m niet in Nederlandse Samsung-telefoons.

Samsung kiest voor meerdere markten waarschijnlijk voor de eigen Exynos 2600-chip, die dus stuk langzamer blijkt dan de nieuwe Snapdragon. Waarschijnlijk krijgt alleen de Verenigde Staten een S26-serie met de Snapdragon 8 Elite 2-chip. Wel indrukwekkend aan de nieuwe Exynos is dat ‘ie als eerste op 2nm-nodes draait, waar Qualcomm nog op 3nm blijft hangen. Doorgaans betekenen kleinere nodes een zuinigere en snellere chip.

Android Planet houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe chips, dus houd onze kanalen in de gaten.

Via: GizmoChina
