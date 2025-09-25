Strijd om snelste chip: Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs MediaTek Dimensity 9500

Qualcomm en MediaTek hebben de afgelopen dagen hun nieuwe high-end chips gepresenteerd, die we het komende jaar in veel smartphones zullen tegenkomen. Maar wie is de snelste, de Snapdragon 8 Elite Gen 5 of toch de MediaTek Dimensity 9500?

Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs MediaTek Dimensity 9500

Na jaren van kleine stapjes gaan smartphone-chips de laatste tijd weer met flinke sprongen vooruit. De nieuwste exemplaren van Qualcomm en MediaTek zijn duidelijk sneller dan hun voorgangers. In deze vergelijking lopen we de verschillen tussen de Snapdragon 8 Elite Gen 5 (van Qualcomm) vs de MediaTek Dimensity 9500 met je langs.

De Snapdragon 8 Elite Gen 5, die onder meer in de OnePlus 15 te vinden zal zijn, is 20 procent sneller dan de vorige Elite-chip in de OnePlus 13. Dit geldt zowel voor single core taken als voor multi core-processen, waarbij meerdere taken tegelijk afgehandeld worden. De gpu, verantwoordelijk voor de prestaties in games, is zelfs 23 procent sneller. De chip als geheel verbruikt bovendien 16 procent minder energie.

Ook MediaTek zet flinke stappen. De Dimensity 9500 is 32 procent sneller in single core en 17 procent in multicore. Daarbij is hij tot wel 30 procent zuiniger dan de Dimensity 9400, die in onder meer de Oppo Find X8 Pro zit.

Onder meer de Xiaomi 17 Pro krijgt een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip

Wat betekent dat voor de onderlinge verhoudingen? De Snapdragon 8 Elite blijft iets sneller. In Geekbench, een app die gebruikt wordt om chips te testen, is hij een procent of vier rapper voor single core-taken. Multicore loopt dat op een kleine tien procent.

In de praktijk zul je die verschillen vermoedelijk niet zo snel merken. MediaTek, dat jaren geleden ver achterliep op de Snapdragons, begint de grote concurrent nu dicht te naderen. Het zou ons niet verbazen als een toekomstige MediaTek-chip zelfs de leiding neemt.

Sneller dan Apple

Zowel de Snapdragon 8 Elite Gen 5 als de MediaTek Dimensity 9500 zijn qua multicore-prestaties sneller dan de A19 Pro die Apple in zijn iPhone 17 Pro-telefoons stopt. Een knappe prestatie, want Apple liep lange tijd ver voor. Op single core-gebied evenaart de Snapdragon de A19 Pro, terwijl de Dimensity 9500 nog iets achterloopt.

Game je graag? Beiden hebben een véél krachtigere gpu dan Apple’s nieuwste paradepaardje. Het verschil loopt in sommige scenario’s op tot wel 50 procent. Als je een toestel met één van deze chips koopt, geniet je dus van hogere framerates dan met de duurste iPhone.

De eerste smartphones met een nieuwe Snapdragon of MediaTek verschijnen binnenkort al. Zo draaien de Oppo Find X9 en Find X9 Pro op een Dimensity 9500. De Xiaomi 17, 17 Pro en 17 Pro Max hebben een Snapdragon 8 Elite Gen 5 aan boord. Wanneer die in Nederland verschijnen, gaan we ze uiteraard voor je testen.