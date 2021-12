Deze smartphones draaien op de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor

Qualcomm heeft bekendgemaakt welke merken Android-smartphones gaan uitbrengen met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. Deze chip is net aangekondigd en bedoeld voor de toptoestellen van 2022.

Qualcomm onthult Snapdragon 8 Gen 1

De net onthulde Snapdragon 8 Gen 1 is de nieuwste en beste Qualcomm-processor ooit en gaat de premium smartphones van volgend jaar aandrijven. De chip volgt de Snapdragon 888 van dit jaar op, maar gebruikt dus een nieuwe naamstrategie.

Volgens Qualcomm is de Snapdragon 8 Gen 1 twintig procent krachtiger dan de Snapdragon 888 en dertig procent efficiënter. Een nieuwe topsmartphone moet dus sneller én energiezuiniger zijn. De nieuwe processor ondersteunt uiteraard 5G-internet, kan geavanceerde 8K-video’s schieten en zou ook grafisch beter presteren in games.

Deze merken gaan de processor gebruiken

Qualcomm heeft bij de presentatie ook aangegeven welke merken smartphones gaan uitbrengen met de Snapdragon 8 Gen 1. Dat zijn in ieder geval;

Xiaomi

Realme

Honor

Sony

ZTE

Sharp

Nubia

Black Shark

Motorola

Vivo

Oppo

OnePlus

Redmi

iQOO

Wat opvalt is dat Samsung ontbreekt in dit overzicht. Onterecht, want de fabrikant gaat zijn Galaxy S22-serie in de Verenigde Staten voorzien van de Snapdragon 8 Gen 1-chip. In andere regio’s krijgen de S22, S22 Plus en S22 Ultra echter een Exyos-processor en dat is waarschijnlijk de reden dat het bedrijf niet in deze lijst staat.

Xiaomi wil de eerste zijn

De eerste smartphone met de Snapdragon 8 Gen 1 moet de Xiaomi 12-serie worden. Xiaomi heeft op sociale media afbeeldingen en een video geplaatst waarin het zegt dat de massaproductie van de 12-serie begonnen is en dat de smartphones binnenkort uitkomen. Volgens Qualcomm verschijnen de eerste toestellen met de nieuwe processor nog deze maand. Geruchten claimen dat Xiaomi de 12-reeks op 12 december aankondigt.

De concurrentie volgt later. Zo gaat Realme de Snapdragon-processor in zijn GT2 Pro-smartphone stoppen, werkt OnePlus aan de OnePlus 10-serie en zegt Oppo dat zijn nieuwste toptoestel op de chip draait. Dat lijkt de Find X4 Pro te worden.