‘De snelste Snapdragon 8 Gen 2-chip wordt nóg sneller’

Chipontwikkelaar Qualcomm komt binnenkort met de nieuwste processor voor in mobiele apparaten: de Snapdragon 8 Gen 2. Daarnaast gaan er geruchten rond over een tweede en nog snellere variant. Lees hier hoe het zit.

Snapdragon 8 Gen 2: er komen twee varianten aan

Al jaren is chipontwikkelaar Qualcomm met hun Snapdragon-chips één van de grootste op de smartphone-markt. De afgelopen maanden werden er dan ook vele Android-smartphones met de meest recente Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip op de markt gebracht. Denk daarbij onder andere aan de de OnePlus 10T, Samsung Galaxy Flip en Fold 4 en de Motorola Edge 30 Ultra.

Onlangs kondigde Qualcomm het Snapdragon Summit-event aan. Daar wordt de nieuwste en snelste chip van het moment zeer waarschijnlijk aangekondigd: de Snapdragon 8 Gen 2. Deze zal nog sneller zijn dan de 8 Plus Gen 1 en het ook weer ietsjes beter doen op het gebied van energieconsumptie.

Volgens een betrouwbare bron op Weibo – de Chinese variant van Twitter – krijgt deze Gen 2-chip ook een snellere variant. Die zal een flinke prestatieboost geven, want de verwachte specificaties zijn een stuk hoger.

Hogere frequentie voor snelste Snapdragon-chip

Bij processors is de snelheid deels afhankelijk van de frequentie waar ze op draaien. Volgens de bron heeft de snellere variant van de Snapdragon 8 Gen 2 een kloksnelheid van 3,4 tot 3,5 GHz. Ter vergelijking, de snelste 8 Plus Gen 1-chip op dit moment heeft een pieksnelheid van 3,2 GHz.

Volgens de bron legt Qualcomm daarbij de focus op de GPU. Dat is het deel van de chip dat de grafische verwerking doet. Er wordt zelfs beweert dat de chip makkelijk kan concurreren met mobiele processors van Apple. Die zijn een van de snelste op de markt, die je vindt in de iPhones van het bedrijf. Een betere GPU zorgt voor de gebruiker in ieder geval voor een betere ervaring tijdens het spelen van 3D-apps of bij het uitvoeren van zware (grafische) berekeningen.

Aankondiging en smartphones

Zoals gezegd kunnen we een nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip verwachten op het Summit-event. Dat vindt plaats van 15 tot 17 november. Of de snellere variant daar ook meteen aangekondigd wordt, is niet bekend.

Volgens de bron zien we de snellere variant vanaf 2023 in Android-smartphones. Merken als OnePlus, Xiaomi en Oppo zullen de reguliere Snapdragon 8 Gen 2 waarschijnlijk in hun volgende toestellen verwerken. Ook gaat er rond dat de OnePlus 11 Pro later dit jaar al met de 8 Gen 2-chip op de markt komt.

Wij zijn benieuwd naar de nieuwe chip(s) van Qualcomm. Jij ook? Houd dan Android Planet in de gaten, want we houden je natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen!

