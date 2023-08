Snelste Snapdragon-processor nu te vinden in andere smartphones

Samsung pochte bij hun Galaxy S23-toestellen en de recent onthulde Z Flip 5 en Fold 5 met hun speciale overklokte Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die chip wordt nu ook gebruikt in toestellen van andere merken en is eigenlijk de Snapdragon 8 Plus Gen 2-processor.

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy: hogere kloksnelheid

Samsung koos bij de Galaxy S23-serie gelukkig weer voor een Snapdragon-processor in plaats van een zelfontwikkelde Exynos-chip. Terwijl andere fabrikanten genoeg moesten nemen met de Snapdragon 8 Gen 2, had Samsung een primeur. In de drie S23-devices werd namelijk gebruikgemaakt van de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-variant.

Die versie heeft een hogere kloksnelheid dan de normale variant. In plaats van 3,20GHz draait de hoogste rekenkern namelijk op 3,36GHz. Ook de videochip is wat hoger geklokt: 719MHz in plaats van 680MHz.

In theorie betekent dat dus dat die speciale Galaxy-chip de snelste is op de markt, want hij heeft immers de hoogste kloksnelheid. In de praktijk is dat echter verwaarloosbaar, beide processoren presteren namelijk feilloos.

‘Speciale chip’ nu ook in andere toestellen

Het viel de knappe koppen achter XDA-Developers op dat een toestel van ZTE ook een hoger geklokte Snapdragon 8 Gen 2-chip aan boord had. Wat bleek: de snelheden daarvan waren exact hetzelfde als de Galaxy-versie. Via software werd ook gekeken naar de interne codenamen van de verschillende processoren en die bleken ook overeen te komen.

Zodoende heeft de website contact opgenomen met de fabrikant van de chip: Qualcomm. Die liet vervolgens weten dat het inderdaad gaat om exact dezelfde processor. Samsung heeft simpelweg een tijd het alleenrecht gehad om de snellere variant te gebruiken, waarschijnlijk onderdeel van een strategische samenwerking.

Die lijkt nu dus voorbij, zodat andere fabrikanten de snellere processor ook mogen gebruiken. Qualcomm heeft geen uitspraken gedaan over welke partijen ‘m gaan gebruiken en in wat voor apparaten. Tot nu toe wordt de chip gebruikt in de: Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra en de RedMagic 8S Pro.

