Dit is de Snapdragon 8 Gen 2: de high-end processor voor 2023

Qualcomm heeft de Snapdragon 8 Gen 2 aangekondigd. Deze gloednieuwe processor gaan we volgend jaar in de meeste Android-vlaggenschepen zien. Dit is er verbeterd.

Snapdragon 8 Gen 2 officieel aangekondigd

De meeste high-end Android-smartphones van de afgelopen maanden zijn voorzien van een Snapdragon 8 (Plus) Gen 1-processor, die zorgt voor uitstekende prestaties. Fabrikant Qualcomm doet hier nog een schepje bovenop en heeft de Snapdragon 8 Gen 2 aangekondigd, een gloednieuwe chip voor telefoons.

De eerste smartphones met de processor verschijnen volgens Qualcomm nog later dit jaar. De Snapdragon 8 Gen 2 is krachtiger én energiezuiniger dan zijn voorganger. De fabrikant heeft het over een snelheidsverbetering van 10 procent, terwijl de chip ook 30 procent efficiënter moet zijn. Dat is gunstig voor de accuduur van je smartphone.

Op grafisch gebied zijn de verbeteringen nog iets groter. De Adreno-gpu (de grafische chip) zou 25 procent betere prestaties bieden en tegelijk 40 procent efficiënter zijn. Dat is fijn voor als je veel games speelt op je toestel, en dan met name spellen die grafisch veel van de hardware vragen.

Deze merken gaan de Snapdragon 8 Gen 2 gebruiken

Qualcomm maakt ook bekend welke smartphonefabrikanten de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-processor gaan gebruiken in toestellen. Dit zijn in ieder geval:

Asus ROG

Honor

Motorola

OnePlus

Oppo

Sony

Vivo

Xiaomi

iQOO

Nubia

Red Magic

Sharp

Meizu

ZTE

Zoals je kan zien, ontbreekt Samsung op deze lijst. De verwachting is echter dat het bedrijf – net als voorgaande jaren – gewoon gebruik gaat maken van de nieuwe Qualcomm-chip. We zien ‘m waarschijnlijk in de Galaxy S23-telefoons, die begin volgend jaar moeten verschijnen. Het gaat om de S23, S23 Plus en S23 Ultra.

Samsung kiest er echter ook vaak voor om zijn smartphones te voorzien van zelfgemaakte Exynos-chips. Daar zou – in Nederland – mogelijk dit keer verandering in komen. Wie er als eerste met een smartphone met de Snapdragon 8 Gen 2 komt, is nog onduidelijk. Houd Android Planet hiervoor in de gaten, want we volgen het nieuws uiteraard op de voet.