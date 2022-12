Zo goed presteert de nieuwe high-end Snapdragon 8 Gen 2-chip

Snel, sneller, snelst: de prestaties van de high-end Snapdragon 8 Gen 2-chip zijn behoorlijk indrukwekkend. Dat blijkt uit de eerste tests van deze nieuwe processor. Dit moet je weten.

Prestaties Snapdragon 8 Gen 2-chip indrukwekkend

Fabrikant Qualcomm brengt één of twee keer per jaar een nieuwe chip uit voor high-end smartphones. De Snapdragon 8 Plus Gen 1, die onder meer in de OnePlus 10T zit, was al behoorlijk indrukwekkend. Maar de Snapdragon 8 Gen 2 levert nog veel betere prestaties. Dat blijkt uit een reeks testjes die GSMArena uitvoerde.

De website heeft de iQOO 11 in handen, een toestel dat op deze processor draait en liefst 16GB werkgeheugen aan boord heeft. Men draaide diverse benchmarks, die erop wijzen dat de nieuwe processor 18 tot 22 procent rapper is dan zijn directe voorganger. Ten opzichte van de oudere Snapdragon 8 Gen 1 is het gat zelfs 26 tot 33 procent.

We kunnen deze snelheidswinst overigens niet volledig aan de Snapdragon 8 Gen 2 zelf toeschrijven, aangezien de chip sneller werk- en opslaggeheugen ondersteunt dan voorheen. Dat zie je ook terug in de resultaten.

Op grafisch gebied zijn de verschillen nog groter. De Snapdragon 8 Gen 2 laat hier verbeteringen van 30 tot 50 procent zien. Dat is vooral van belang als je veel games speelt op je smartphone. Die zullen soepeler lopen, want je geniet van een hogere framerate. Ook kunnen ontwikkelaars dankzij deze nieuwe chip nog mooiere en gedetailleerde spellen maken.

Overigens springt de Snapdragon 8 Gen 2 volgens Qualcomm ook zuiniger om met je batterij, maar dat heeft GSMArena nog niet kunnen testen.

Deze smartphones krijgen de nieuwe Snapdragon

De eerste smartphones met een Snapdragon 8 Gen 2-chip verschijnen de komende maanden. Zo zullen de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro over deze processor beschikken. Ook de OnePlus 11 haalt zijn kracht uit deze nieuwe chip van Qualcomm. Wanneer je deze telefoons precies in Nederland kunt kopen is nog onduidelijk.

Volgens geruchten stopt Samsung de Snapdragon 8 Gen 2 ook in Europese modellen van de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra. De Koreaanse fabrikant presenteert zijn nieuwe vlaggenschepen vermoedelijk begin februari. Deze smartphones zullen snel daarna in de winkel liggen.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste smartphonenieuws? We praten je bij via onze app en je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief zodat je nooit meer een artikel mist. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.