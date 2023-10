Snapdragon 8 Gen 3 onthuld: dé high-end processor voor 2024

Qualcomm heeft de Snapdragon 8 Gen 3 officieel gepresenteerd. Dat is een high-end processor die we het komende jaar in veel duurdere smartphones zullen aantreffen. We nemen de verbeteringen met je door.

Snapdragon 8 Gen 3 officieel: dit moet je weten

De Snapdragon 8 Gen 2 was al bepaald geen trage processor. We troffen hem dit jaar onder meer aan in de OnePlus 11 en Samsung Galaxy S23-serie. Fabrikant Qualcomm zit echter niet stil en werkte de afgelopen maanden aan een nog snellere opvolger. Die is inmiddels officieel gepresenteerd onder een weinig verrassende naam: de Snapdragon 8 Gen 3.

In vergelijking met zijn voorganger zet de chip 30 procent betere prestaties neer. Tegelijkertijd springt hij 20 procent zuiniger om met energie, zodat je toestel langer meegaat op een acculading. De gpu, die belangrijk is als je graag games speelt, is 25 procent rapper én zuiniger.

Qualcomm schept verder op over de AI-mogelijkheden van de Snapdragon 8 Gen 3. De processor zou op dit gebied maar liefst 98 procent beter presteren. Hij kan dus bijvoorbeeld sneller afbeeldingen genereren op basis van een prompt.

Mogelijk verschijnen de eerste smartphones met deze processor nog deze week. Xiaomi zou de Xiaomi 14 en 14 Pro namelijk op 27 oktober presenteren. Algemeen wordt aangenomen dat deze telefoons de nieuwste chip van Qualcomm aan boord hebben. Later zullen onder meer OnePlus, Oppo en Sony ook toestellen uitbrengen met de Snapdragon 8 Gen 3.

Alternatieven: MediaTek en Exynos

Hoewel Qualcomm nog altijd de populairste chips maakt, zit de concurrentie niet stil. Zo heeft MediaTek het gat met de Snapdragons nagenoeg gedicht. Volgende maand lanceert het bedrijf de MediaTek Dimensity 9300, die ongeveer even goed zou presteren als de Snapdragon 8 Gen 3.

Ook Samsung werkt aan een nieuwe high-end chip: de Exynos 2400. Volgens geruchten zit die in Nederland in de Galaxy S24 en S24 Plus. De dure Galaxy S24 Ultra zou juist op een Snapdragon 8 Gen 3 draaien. Dat suggereert dat laatstgenoemde toch nog een stukje sneller is.

