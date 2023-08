‘Snapdragon 8 Gen 3 wordt zó duur dat fabrikanten voor oudere chip kiezen’

Hoe sneller een processor, hoe duurder hij is. De prijs van de aankomende Snapdragon 8 Gen 3, het nieuwe topmodel van Qualcomm, lijkt echter heel hoog te worden. Fabrikanten zouden overwegen om voor de meeste smartphones een oudere chip te gebruiken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Prijs Snapdragon 8 Gen 3 schiet de lucht in’

De processor is één van de duurste onderdelen van een smartphone. Zeker high-end varianten lopen behoorlijk in de papieren. Volgens Digital Chat Station, een bekende lekker op het Chinese Weibo, levert de prijs van de aankomende Snapdragon 8 Gen 3 sommige bedrijven zelfs hoofdbrekens op. De nieuwe topchip kost meer dan zijn voorganger, waardoor marges onder druk komen te staan.

Een aantal fabrikanten zou daarom overwegen om de snelste Snapdragon alleen voor de absolute toptoestellen te reserveren. Details ontbreken, maar wellicht stopt Xiaomi de nieuwe chip bijvoorbeeld alleen in de Xiaomi 14 Ultra. De Pro-variant en het instapmodel zouden dan bij de huidige Snapdragon 8 Gen 2 blijven.

De Motorola Razr 40 Ultra gebruikt al een ‘oude’ chip.

Het gebeurt nu overigens al dat sommige vlaggenschepen een oudere chip gebruiken. De vouwbare Motorola Razr 40 Ultra is met 1200 euro niet bepaald goedkoop, maar draait toch op een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip uit 2022. De gemiddelde consument zal daar weinig van merken, want de processor is nog steeds erg snel.

Zelfs Apple hanteert deze strategie sinds vorig jaar. De gewone iPhone 14 draait op een oudere en daardoor goedkoper te produceren A15-chip. Alleen de duurdere iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max hebben de nieuwste A16-chip aan boord. Voor de aankomende iPhone 15-serie geldt iets soortgelijks. De Pro-modellen krijgen een A17-processor, terwijl normale versies opschuiven naar de A16.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we over de Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm onthult de Snapdragon 8 Gen 3 op 24 oktober aanstaande. Er is nog niet zoveel bekend over de nieuwe chip. Er zijn al wel vermeende testresultaten opgedoken, maar het is onmogelijk vast te stellen of die correct zijn. De processor wordt zonder twijfel weer iets sneller dan zijn voorganger en zal vermoedelijk ook zuiniger met energie omspringen.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Voeg Android Planet dan toe aan je Google Nieuws-overzicht, download onze gratis app en abonneer je op onze gratis nieuwsbrief. Dan mis je nooit meer iets!

Lees het laatste smartphonenieuws: