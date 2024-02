‘Snapdragon 8s Gen 3 wordt voordelige high-end chip’

Qualcomm werkt aan een nieuwe chip voor smartphones: de Snapdragon 8s Gen 3. Opvallend genoeg is deze niet sneller, maar juist iets trager dan de gewone Snapdragon 8 Gen 3. Mogelijk gaat het om een voordeliger alternatief.

‘Snapdragon 8s Gen 3 komt eraan’

Vrijwel alle high-end smartphones die momenteel verschijnen, hebben een Snapdragon 8 Gen 3-chip aan boord. Denk maar aan de OnePlus 12 en de Samsung Galaxy S24 Ultra. Ondertussen werkt fabrikant Qualcomm aan een nieuwe versie: de Snapdragon 8s Gen 3.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wordt deze minder snel dan zijn oudere broertje. De kloksnelheden liggen namelijk iets lager en ook de gebruikte codenamen plaatsen hem onder de normale 8 Gen 3. Dat schrijft de website Android Authority.

De 8s is waarschijnlijk iets trager van de gewone Snapdragon 8 Gen 3

Dat klinkt misschien gek, maar er valt wel iets voor te zeggen. De nieuwste Snapdragon is namelijk duurder dan zijn voorganger. Fabrikanten die een snelle smartphone willen maken voor een relatief lage prijs kunnen hem vaak niet betalen.

Ze kunnen dan kiezen voor de Snapdragon 8 Gen 2 van vorig jaar, maar dan lanceer je een kakelverse smartphone met een oude chip. De 8s Gen 3 is fonkelnieuw en dus makkelijker aan te prijzen in reclames. Qua prestaties zou hij tussen de Snapdragon 8 Gen 2 en Gen 3 in zitten.

Het is pure speculatie, maar een toestel als de Nothing Phone (3) kan een goede kandidaat zijn voor deze processor. Waarschijnlijk lanceert Nothing komende zomer weer een high-end smartphone die een stuk goedkoper is dan de echte vlaggenschepen.

Snapdragon 8 Gen 4 komt pas later dit jaar

De wáre opvolger van de Snapdragon 8 Gen 3 verwachten we pas in september of oktober. Toch zijn er al eerste testresultaten gelekt die beweren dat de Snapdragon 8 Gen 4 zo’n 25 tot 50 procent sneller wordt. Als dat waar is, zou Qualcomm de chips van concurrent Apple weleens naar de kroon kunnen steken.

