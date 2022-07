Nieuwe processoren voor smartwatches op komst: krachtiger én langere accuduur

Qualcomm heeft twee nieuwe chips gepresenteerd, speciaal voor smartwatches. De Snapdragon W5 Gen 1-processoren zijn krachtiger en verbruiken minder energie. Fijn, want zo wordt hét grootste probleem van Wear OS-horloges aangepakt.

Snapdragon W5 Gen 1: speciaal voor smartwatches

Qualcomm is vooral bekend van zijn smartphoneprocessoren voor verschillende prijsklassen. De fabrikant brengt echter ook al jaren chips uit voor smartwatches. De twee nieuwste processoren zijn nu gepresenteerd. Daarbij is er gekozen voor een nieuwe naamgeving: Snapdragon W5 Gen 1 en W5 Plus Gen 1.

De snelste chip van dit moment is de zogeheten Snapdragon Wear 4100 Plus, die je in enkele slimme horloges vindt. De nieuwe processor is gebakken op een 4 nanometer-proces, wat moet zorgen voor veel minder accuverbruik. Qualcomm zelf zegt dat de batterij 50 procent langer meegaat, terwijl de nieuwe chip 30 procent minder ruimte inneemt dan de vorige generatie.

Tevens is de chip een stuk krachtiger geworden, volgens de producent zelfs twee keer ten opzichte van zijn voorganger. Het verschil tussen de W5 Plus Gen 1 en de reguliere variant is de aanwezigheid van een extra co-processor. Die wordt gebruikt om nog efficiënter om te gaan met de batterij.

Geoptimaliseerd voor Wear OS van Google

De processoren zijn geoptimaliseerd voor Wear OS, het speciale besturingssysteem van Google voor wearables. Qualcomm en Google werken al jaren samen om zo te zorgen voor optimale prestaties. Dat er onder andere wordt gericht op de accuprestaties is een grote verwelkoming. Met Wear OS kun je dan wel gebruikmaken van duizenden apps of digitale wijzerplaten, maar de accuduur is het grootste minpunt van de software.

Recent hebben we onze review van de Fossil Gen 6 gepubliceerd, waar ook dat punt weer naar voren kwam. Vooralsnog is het wachten wanneer we de eerste horloges gaan zien met de nieuwe chips. Onder andere Mobvoi en Oppo hebben al aangegeven de W5 Gen 1-processor te gaan gebruiken in aankomende smartwatches. Volgens de laatste berichten verschijnt de Oppo Watch 3 in augustus als eerste horloge met die chip.

