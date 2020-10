Snellaadtechnieken en hoe ver kunnen we nog doorgaan

Accu’s gaan nog niet zo lang mee als we graag zouden willen, maar we kunnen onze smartphones wel steeds sneller opladen. Hoe kan dat en hoe ver gaat dat nog door? In dit artikel lees je alles over snellaadtechnieken.

Alles over snellaadtechnieken

Eén van de grootste wensen van smartphonegebruikers is dat hun accu langer mee gaat. Inmiddels halen de meeste smartphones wel makkelijk een complete dag, terwijl dat jaren geleden wel anders was. Maar toch willen we graag meer. Waarom niet drie dagen? Of een hele week?

Omdat het vergroten van deze capaciteit binnen het kleine formaat van een smartphone niet meevalt, schieten fabrikanten gebruikers op een andere manier te hulp: snelladen. Als we dan toch ons toestel regelmatig moeten opladen, waarom dan niet razendsnel?

Quick Charge en Power Delivery

Fabrikanten gebruiken daar vaak verschillende namen voor. Motorola heeft TurboPower, Huawei gebruikt SuperCharge, Google heeft USB Power Delivery en Samsung gebruikt Super Fast Charging.

Meestal zijn dit gewoon verschillende namen voor dezelfde achterliggende technologie, namelijk Quick Charge van Qualcomm. Deze technologie is in 2013 geïntroduceerd en sindsdien verder ontwikkeld tot Quick Charge 5 in 2020. Met nieuwe versies gaat het opladen nog sneller en worden smartphones minder warm. Onder andere door de koelste route te kiezen en de energiestroom te verdelen.

USB Power Delivery is een apart verhaal. Deze technologie wordt voor de Pixel-toestellen van Google gebruikt, maar ook Apple is er weg van. Fabrikanten hebben voor deze snellaadtechnologie geen chips van Qualcomm nodig. Er wordt wel gesproken over Power Delivery als de toekomst van snelladen, omdat het universeel is. Kabels en laders zijn makkelijk voor verschillende apparaten te gebruiken.

Hoe werkt snelladen

Simpel gezegd wordt met elke vorm van snelladen de spanning verhoogt. Daardoor is de oplaadtijd korter. Het grootste struikelpunt van snelladen is de warmte van de smartphone. Daarom zullen de meeste snellaadtechnieken enkel de helft van de accu snel laden en het laatste stukje gewoon langzaam doen. Zo wordt oververhitting voorkomen en de accu, lader en smartphone beschermd.

Niet elke smartphone kan zomaar snelladen. Daar heb je een toestel voor nodig die snelladen ondersteund en de juiste lader en kabel.

De toekomst van snelladen

Verschillende partijen zijn druk bezig met snellaadtechnieken. Xiaomi heeft een nieuwe technologie ontwikkeld, waardoor een smartphone draadloos in 19 minuten volledig opgeladen kan worden. Een 4000 mAh-batterij wordt in 1 minuut tot 10 procent opgeladen, in 8 minuten tot 50 procent en in 19 minuten tot 100 procent. De technologie werkt op dit moment alleen in een telefoon die nog niet wordt verkocht.

Het belangrijkste voor de gemiddelde consument is nu vooral nieuwe versies van Quick Charge. Met bijna jaarlijkse updates wordt elke versie sneller en veiliger. Daardoor zullen komende generaties van onder andere Samsung, LG, Nokia en Motorola sneller opladen. Natuurlijk zit daar wel een limiet aan, door de lithium-ion-batterijen die in onze smartphones worden gebruikt.

Er worden aan verschillende batterijtechnologieën van de toekomst gewerkt, maar wanneer die daadwerkelijk in onze smartphones terecht komen, is niet te zeggen. Zodra dat wel gebeurt, kunnen er pas echt grote stappen worden gemaakt, in zowel capaciteit als oplaadsnelheid.

Tips om je smartphone snel op te laden

Er zijn een aantal manieren om je telefoon nog sneller op te laten laden.

Zet je telefoon uit : zodra er geen stroom wordt verbruikt, is de accu sneller gevuld. Is dat teveel gedoe, dan kun je het toestel ook tijdelijk in vliegtuigmodus zetten.

: zodra er geen stroom wordt verbruikt, is de accu sneller gevuld. Is dat teveel gedoe, dan kun je het toestel ook tijdelijk in vliegtuigmodus zetten. Doe het hoesje eraf : één van de redenen waarom smartphones niet zo snel opladen, is omdat het toestel te warm wordt. Zorg er daarom voor dat je smartphone zo koel mogelijk blijft. Bijvoorbeeld door het hoesje eraf te halen en het toestel niet in de zon te leggen.

: één van de redenen waarom smartphones niet zo snel opladen, is omdat het toestel te warm wordt. Zorg er daarom voor dat je smartphone zo koel mogelijk blijft. Bijvoorbeeld door het hoesje eraf te halen en het toestel niet in de zon te leggen. Gebruik een stopcontact : Opladen via usb is prima mogelijk, maar meestal behaal je een hogere oplaadsnelheid als je een stopcontact gebruikt.

: Opladen via usb is prima mogelijk, maar meestal behaal je een hogere oplaadsnelheid als je een stopcontact gebruikt. Gebruik de juiste accessoires: zorg ervoor dat je de juiste oplader en kabel gebruikt. Dat gaat meestal om de lader en kabel die je bij je smartphone in het doosje hebt gekregen.

Zodra je accu vol is, wil je er natuurlijk ook zo lang mogelijk mee doen. Check onze tips om je smartphone-accu zo lang mogelijk vol te houden. Lees meer over de toekomst van Android in ons overzicht.