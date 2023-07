Gemiddelde snelladen ligt anno 2023 op (slechts) 34 Watt

Een van de functies van smartphones die steeds belangrijker wordt is snelladen. Fabrikanten spelen daar ook op in en oplaadsnelheden worden steeds hoger en hoger. Welke fabrikanten spelen daarin de hoofdrol en welke spelen op safe?

Snelladen: onderzoek 2023

Snelladen… Het wordt een steeds belangrijkere functie voor smartphones. De term wordt echter al gebruikt voor toestellen die opladen met 10 Watt, dus dat is wel wat scheef. Die grens zorgt er namelijk voor dat er gesteld kan worden dat zo’n 80 procent van de toestellen anno 2023 al een snellaadfunctie aan boord heeft aldus onderzoeksbureau Counterpoint Research.

Gemiddelde snelladen eerste kwartaal 2023 op 34 Watt

Wanneer je het wel echt snelladen kunt noemen is natuurlijk de vraag, maar sommige toestellen laden al binnen een kwartier volledig op. De gemiddelde oplaadsnelheid in het eerste kwartaal van 2023 lag op 34 Watt en daarmee is het afgelopen jaren flink gestegen. In 2018 lag dat gemiddelde nog op 18 Watt, in 2022 was dat 30 Watt.

Niet geheel onlogisch zijn het vooral de Chinese fabrikanten die de hoofdrol spelen in deze strijd. Merken zoals Realme of Xiaomi hebben al telefoons uitgebracht die kunnen opladen met 200 Watt of sneller. Laatstgenoemde heeft al een techniek laten zien waarbij een toestel in minuten opgeladen is met een snelheid van maximaal 300 Watt.

Er zijn ook fabrikanten die dat snelle opladen nog helemaal niet omhelzen. Onder andere Apple, Google of Samsung zijn grote spelers die nog helemaal niet meedoen in deze race. Opladen van je Samsung-toestel gaat vaak met slechts 25 Watt of misschien 45 Watt. Binnenkort onthult de Zuid-Koreaanse fabrikant nieuwe toestellen, maar ook die lijken niet sneller op te kunnen laden.

Is snelladen slecht voor mijn telefoon?

Eerder publiceerden we al een uitgebreid artikel over snelladen van smartphones, waarin we de vraag beantwoordden of dat nou wel of niet slecht is voor een accu. Kijk je liever, check dan onderstaande video waarin redacteur Colin er alles over uitlegt!

Wat heb jij voor toestel en hoe snel laadt die op? Gebruik je de functie ook vaak of vind je het niet zo nuttig? Laat dat uiteraard even weten in de reacties onder dit artikel!

